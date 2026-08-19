ЙИФАТ

ЙИФАТ (Ифат) - сул­та­нат в центральной и восточной Эфио­пии.

Рас­по­ло­жен­ ме­ж­ду до­ли­ной реки Аваш и по­бе­режь­ем Крас­но­го моря. Воз­ник во 2-й половине XIII века при сул­та­не Уали Ас­ма, ос­но­ва­те­ле ди­на­стии Уа­лас­ма. До середины XIV века за­ни­мал до­ми­ни­рую­щее по­ло­же­ние сре­ди му­сульманских сул­та­на­тов Аф­ри­ки, ус­пеш­но вое­вал с хри­сти­ан­ски­ми пра­ви­те­ля­ми Шоа.

На­се­ляв­шие Йифат се­ми­то­я­зыч­ные и ку­шит­ские на­ро­ды за­ни­ма­лись главным образом ско­то­вод­ст­вом. Важ­ное зна­че­ние име­ла так­же ка­ра­ван­ная тор­гов­ля ме­ж­ду центральными рай­она­ми Эфио­пии и по­бе­режь­ем Крас­но­го моря че­рез пор­то­вый город Зей­ла. От­сю­да в стра­ны Ара­вий­ско­го полуострова дос­тав­ля­лись зо­ло­то , сло­но­вая кость и ра­бы.

Сул­та­ны Йифата ве­ли по­сто­ян­ную борь­бу за кон­троль над ка­ра­ван­ны­ми пу­тя­ми с им­пе­ра­то­ра­ми Эфио­пии. В 1445 году вой­ска Йифата по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от ар­мии императора Зэ­ра-Яы­ку­ба, что при­ве­ло к кру­ше­нию сул­та­на­та. Пра­вя­щая вер­хуш­ка Йифата пе­ре­се­ли­лась в со­сед­ний сул­та­нат Адаль, ко­то­рый про­дол­жил борь­бу про­тив хри­сти­ан­ской Эфио­пии.

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