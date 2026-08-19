ЙИФАТ
ЙИФАТ (Ифат) - султанат в центральной и восточной Эфиопии.
Расположен между долиной реки Аваш и побережьем Красного моря. Возник во 2-й половине XIII века при султане Уали Асма, основателе династии Уаласма. До середины XIV века занимал доминирующее положение среди мусульманских султанатов Африки, успешно воевал с христианскими правителями Шоа.
Населявшие Йифат семитоязычные и кушитские народы занимались главным образом скотоводством. Важное значение имела также караванная торговля между центральными районами Эфиопии и побережьем Красного моря через портовый город Зейла. Отсюда в страны Аравийского полуострова доставлялись золото, слоновая кость и рабы.
Султаны Йифата вели постоянную борьбу за контроль над караванными путями с императорами Эфиопии. В 1445 году войска Йифата потерпели поражение от армии императора Зэра-Яыкуба, что привело к крушению султаната. Правящая верхушка Йифата переселилась в соседний султанат Адаль, который продолжил борьбу против христианской Эфиопии.