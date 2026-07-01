ЙЕЗИДЫ

ЙЕЗИДЫ - этноконфессиональная общность, в религиозных верованиях которой сочетаются элементы зороастризма, иудаизма раввинистического, христианства , гностицизма и ислама .

Относятся к курдскому этносу; родным для большинства йезидов является северный диалект курдского языка (курманджи), для жителей 2 деревень в Ираке - сиро-ливанский диалект арабского со значительными заимствованиями из иракского диалекта, курдского и персидского языков. Вместе с алевитами и ахл-и хакк иногда объединяются исследователями в условную группу йазданитов. Самоназвание - «эзди», свою религию называют «эздити». Этимологию слова «йезиды» большинство исследователей возводят к авестийскому Yazata - «божество» и персидскому Yazdan - «бог», гораздо менее убедительны версии, связывающие этот термин с омейядским халифом Йезидом I (680-683 йезиды) или иранским городом Иезденом.

До настоящего времени нет единого мнения о происхождении йезидизма. Некоторые исследователи придерживаются теории мусульманского происхождения йезидизма (М. А. Гуиди). Другие считают, что курды-йезиды никогда не были мусульманами и йезидизм исповедовался большей частью курдов до того, как они были приобщены к исламу (Н. Я. Марр, Х. Омархали).

До начала ХХ века исследователи сомневались в наличии у йезидов письменной религиозной традиции, в настоящее время считается доказанным существование 2 священных книг йезидов: «Масхафе Раш» («Черная книга»), описывающая космогонию, историю общины и всего человечества, основные религиозные каноны и обряды, а также «Джилве» («Книга блеска (откровения)»), воспевающая бога. Авторство и датировки обеих книг вызывают споры. Возможно, эти небольшие по объему трактаты являются позднейшими интерпретациями древнего священного писания йезидов («Забун» или «Мшур»), свитки которого, согласно преданию, до сих пор тайно хранятся в домах духовных глав общины.

Вплоть до последнего времени только духовенство наделялось правом чтения и толкования сакральных текстов, написанных на южно-курманджийском диалекте курдского языка. Для их шифрования с целью ограждения религиозной традиции от искажения непосвященными, в число которых входили и верующие, использовался особый алфавит, созданный частично на основе арабского и арамейского письма. Священное предание йезидов веками передавалось изустно, его письменная фиксация была разрешена духовными лидерами лишь в 1970 году. Особую ценность представляют кавлы (гимны) и бейты (песенные отрывки из мифологических поэм). В настоящее время каноны и религиозные гимны йезидов переведены на многие языки мира.

История

Первые письменные упоминания о йезидах относятся к XII-XIII векам. Предполагается, что последователи уроженца ливанского города Баальбек суфийского шейха Ади ибн Мусафира (1073/1078-1162 годы) соединили суфийское учение с традиционными курдскими обрядами и верованиями. В XIII-XIV веках йезидизм на короткий период стал официальным вероучением курдского эмирата Дасени (Шайхан). В начале XVI века в результате борьбы за доминирование в регионе Османской и Сефевидской империй, покровительствовавших соответственно суннизму и шиизму, значительная часть племен йезидов приняла ислам. Презрительное и враждебное отношение мусульман и христиан обусловило столетия замкнутого существования оставшихся приверженцев йезидизма в горах Курдистана. В XVII-XIX веках османские власти осуществили ряд карательных экспедиций против племен йезидов. В XIX веке, в годы русско-турецкой и русско-персидской войн, и во время первой мировой войны йезиды переселялись в Армению и Грузию. В 70-80-х годах ХХ века действия властей Ирака и Турции по борьбе с курдскими сепаратистами вынудили десятки тысяч йезидов покинуть места своего традиционного обитания и переселиться в Западную Европу (в основном в Германию). Политическое возрождение общины началось после войны в Персидском заливе 1991 года и образования Курдского автономного района, в административных и военных органах которого йезидам был предоставлен ряд важных постов.

Космогония

Йезиды - монотеисты . В соответствии с их мифологией эманациями непознаваемого бога-создателя (Хуаде или Эзида) являются 7 ангелов: они помогали демиургу в сотворении мира из белой жемчужины и управляют мирозданием. В воскресенье бог сотворил ангела Эзезила «из своей совершенной сущности»; в понедельник создал «из своего света» ангела Дардаила, ангелы Иерафил, Микаил, Джебраил, Шамнаил и Тураил были сотворены в течение оставшихся 5 дней недели, «как светильник зажигается от другого светильника». Затем бог создал 7 небес, солнце, луну, звезды, человека и животных. Создав первочеловека Адама, Эзид подверг ангелов испытанию, приказав поклониться своему творению. Единственный, кто отказался сделать это, был строго исповедовавший принцип единобожия Эзезил, за что и был назначен главой ангелов с титулом Ангела-Павлина (арабский Мелек Таус; курд. Тавуз Мелек) и получил власть над миром на 10 тысяч лет.

В некоторых преданиях Мелек Таус является творцом мира и ангелов. Большинство христиан и мусульман воспринимали Эзезила как сатану, поэтому йезиды считали диаволопоклонниками. Однако в отличие от зороастризма или манихейства в йезидизме взаимодействие 2 верховных сил (Эзида и Мелек Тауса) воспринимается как сосуществование пассивного начала, создавшего мир, и активного, сохраняющего его гармонию. Согласно вероучению йезидов, ангелы несут в мир добро, оборотной стороной которого является зло: подобно огню, который дает свет, но при неосторожном обращении может обжечь. Соответственно в посвященной йезидам литературе Мелек Таус не является источником хаоса и зла. Решив сотворить избранный для себя народ, Ангел-Павлин поместил семя Адама в наглухо закрытый сосуд (по др. версии, Адам сделал это по собственному желанию). Через 9 месяцев оттуда появился «прекрасный ребенок» Шехид ибн Джер, наделенный божественной мудростью и знанием истинной веры.

Йезиды - потомки Шехида от брака с райской гурией - хранят это знание и не должны смешиваться с остальным человечеством, рожденным от Адама и Евы. Верховные ангелы не оставили человечество и во исполнение воли Творца периодически нисходят на землю в образе дервишей и монахов. В частности, свет Ангела-Павлина проявился в шейхе Ади, который вместе с Эзидом и Мелек Таусом входит в божественную триаду йезидизма. Как гласит легенда, не имея ни отца, ни матери, шейх Ади был послан Ангелом-Павлином научить избранный им народ, как не сойти с избранного пути. Йезиды почитают Авраама, Иисуса и Мухаммада, считая их, как и др. пророков, воплощениями верховных ангелов. Йезиды признают богодухновенность Авесты, Библии и Корана, цитируют из них те отрывки, которые не противоречат их вере. Авраамическая в основе, религия йезидов содержит такие индоевропейские элементы, как вера в переселение душ (метемпсихоз) и почитание 4 священных стихий (огня, воды, воздуха и земли), а также солнца, луны и звезд, которые отождествляются с определенными ангелами. Йезиды верят в существование злых и добрых духов, а также рая и ада, куда на время попадают праведные и грешные души (впрочем, согласно одному из мифов, Ангел-Павлин потушил пламя ада слезами).

Организация и практика

В основе обычаев и обрядовой практики йезидов лежит забота о сохранении религиозной чистоты, тесно связанная с доктриной о переселении душ. Большинство запретов и табу обусловлено нежеланием нанести оскорбление ангелам, их земным воплощениям и природным стихиям. Так, запрещено есть мясо петуха за его сходство со священным Павлином, салат-латук, поскольку его местное название «коас» омонимично термину, обозначающему воплощение ангелов в человеческие существа. Также по ряду причин не разрешается употреблять в пищу мясо газели, свинину, рыбу, тыкву, капусту, некоторые др. продукты, причинять вред змеям. Страх осквернить природные элементы обусловил многие запреты: бросать нечистые предметы в огонь, тушить его водой; шумно пить воду; играть на музыкальных инструментах (исключение делается лишь для особых представителей духовенства), свистеть, плевать, мочиться стоя и т. д.

Верующий йезид должен всегда говорить правду и ограждать себя от лжи, стремиться к знанию и избегать пороков. Запрещается произносить ряд слов, в т. ч. слово «шайтан» и близкие по звучанию к нему, в которых встречается звуки «ш» и «т». Запрещено носить одежду синего цвета. Священным днем недели является среда, в этот день йезидам нельзя иметь половые контакты, а также убирать дом, мыться, бриться и стирать белье и одежду (эти запреты породили миф о нечистоплотности йезидов). Йезидам запрещено входить в мечети, пользоваться посудой или бритвенными приборами иноверцев, предварительно не омыв те священной водой. Нарушение запретов сурово карается, вплоть до исключения из общины. Эндогамность и кастовость этноконфессиональной группы йезидов поддерживали «се харф» (курд. «3 буквы») - 3 «смертных греха»: брак или внебрачная связь с представителями др. каст (шалбеке зерин); брак с иноверцами (диза дане); неуважение к духовенству (дарба харка). Века эндогамного существования привели к тому, что длительная утрата связи с общиной, например в результате долгого путешествия, воспринималась как потеря религиозной идентичности.

Молятся йезиды 5 раз в день: 4 раза - стоя лицом к солнцу, символизирующему видимое присутствие бога на земле, в полдень - обратив взор в сторону священной для йезидов долины Лалеш (близ города Мосул). Особое внимание уделяется молитвам на восходе и закате солнца. Молящийся должен избегать присутствия иноверцев. Посты йезидов длятся 4 дня, из которых первые 3 от рассвета до наступления сумерек верующие полностью воздерживаются от еды, питья и курения. На 4-й день, приходящийся на пятницу, ограничения в значительной степени ослабляются, а вечером начинается разговение. Широко распространена вера в чудодейственную силу гробниц святых и земных воплощений 7 верховных ангелов; наиболее почитаемым является мавзолей шейха Ади в долине Лалеш.

Социально-религиозная структура

Каждый йезид независимо от того, является ли он представителем духовенства или мирянином, обязан следовать 5 заповедям (5 долгов, 5 обязательств). Эти заповеди тесно связывают общины друг с другом, являются основой структуры общества йезидов. У каждого йезида должен быть пир, шейх, мастер, наставник и брат или (и) сестра по загробной жизни . Около 85% членов общины от рождения принадлежат к касте мирян - мюридов (арабский «последователи, наставляемые»), выше их в иерархии общества стоят пиры (курдский «старейшины»), еще выше - шейхи (арабский «старейшины»). Касты делятся на отдельные роды (у шейхов их 3: Шамсани, Адани и Катани, у пиров - несколько десятков, у мюридов - несколько сот). Шейхи имеют право заключать браки исключительно с членами своего рода, пиры - внутри родов, не связанных отношениями «наставник-ученик», для мюридов запретов на брак с представителями своей касты не существует.

Светским и духовным главой йезидов является мир (эмир), хранитель святынь и наместник шейха Ади на земле, выполнять религиозные обряды ему помогает глава шейхов - баба-шейх (Ахтйаре Марге). В духовную иерархию входят также кавали - исполнители священных гимнов, аккомпанирующие себе на флейте и тамбурине; аскеты-факиры; факраи - служительницы святилища в Лалеше; провидцы-кочеки и ряд др. групп. Старейшины родов и племенные вожди должны подчиняться решениям духовенства в вопросах, касающихся религиозной жизни и частично правосудия. Впрочем, духовенством религиозных лидеров можно назвать с определенными оговорками.

Шейхи и пиры являются больше чем священнослужителями - они наставники мюрида на протяжении всей его жизни. Мюриды обязаны платить в пользу духовенства особую подать (закят или хайрат). Только представители 2 высших каст могут выполнять траурные и праздничные обряды, в их домах, в отдельных, постоянно освещенных комнатах хранятся особые постельные принадлежности (стеры) и иная священная атрибутика, проходят молитвенные собрания. Рядовой мюрид может ограничиться знанием наизусть символа веры - Шадатия. Считается, что роды пиров и шейхов передают из поколения в поколение чудотворную способность исцелять определенную болезнь. Йезиды являются весьма замкнутой эндогамной группой. Верующие соблюдают моногамию, шейхи и пиры могут иметь несколько жен.

Инициация

Над новорожденными совершается особый обряд, в ходе которого шейх семьи обрезает пучок волос с макушки ребенка, омывает ее водой из священного «Белого источника» (Каниа-Спи) в Лалеше и читает особую молитву. Обрезание распространено, но не является обязательным. Стать йезидом, не будучи им по рождению, невозможно. Даже ребенок от смешанного брака не признается йезидом.

Традиционная одежда, ее цвет, форма, материал, способ ношения в значительной степени регламентированы. Одним из основных отличительных знаков йезидов является нижняя рубаха (крас) из белой хлопчатобумажной ткани с округлой каймой (гриван), пришитой к вороту. Рубаху шьют из 2 частей, символизирующих прошлое и будущее ее владельца, головной убор обшивают монетами (кофри). Мужчины-йезиды отпускают бороду, длинные волосы заплетают в косу.

Похоронный обряд

Во время совершения погребального обряда обязательно должны присутствовать шейх, брат по загробной жизни (бре ахрате) и пир. Они обмывают усопшего, читая при этом определенные религиозные гимны. Иногда покойного могут обмывать и его родственники, но первым, кто наливает 3 кружки, должен быть шейх или пир. Умерших хоронят в тот же день, до захода солнца, со скрещенными на груди руками. После погребения на могиле разводится огонь.

На надгробиях с конусообразными навершиями пишутся не противоречащие вере йезидов изречения из Корана. В загробном мире йезид должен произнести свидетельство веры, в котором он называет те роды людей, которые при жизни были пиром, шейхом, мастером, наставником и братом (сестрой) по загробной жизни. Брат по загробной жизни после смерти йезида будет ходатайствовать перед Богом, поможет его душе переправиться через мост Салахат, проведя душу своего ученика-мюрида через него, только тогда она попадает в рай. Если же душа черна и ей уготован ад, то она не сможет переправиться через тонкий, как нить, мост и упадет вниз. Брат по загробной жизни избирается из представителей касты шейхов, причем из того рода, к которому по наследству приписана семья мюрида.

Существует особый ритуал избрания брата по загробной жизни, который относится к т. н. ритуалам родства (избирается названый брат). Мюрид всю жизнь несет определенные обязательства перед своим братом по загробной жизни, так же как и перед своим пиром, шейхом, мастером и наставником, что выражается в подношениях в виде скота или денег («благодеяние», «добро» - названия пожертвований духовным лицам, больным и нищим). С т. зр. некоторых авторов, в йезидском институте «братства» по загробной жизни просматриваются суфийские элементы.

Праздники

В условиях преобладания устной традиции и отсутствия фиксированного канона праздники выполняли у йезидов функцию сохранения единства веры. Длительное разрозненное существование различных общин привело к расхождению в обрядах, церемониях и сроках проведения многих праздников. Например, Новый год (Клоча Саре Сале или Чаршама Саре Нисане - «красная среда») у иракских и сирийских йезидов празднуется в 1-ю среду апреля, а у выходцев из турецкого Курдистана, в т. ч. проживающих на территории Армении, Грузии, России и Западной Европы,- в 1-ю среду марта.

Согласно священным текстам, в «красную среду» один из великих ангелов, получивших право управления миром на следующий год, сходит на землю, наряжая ее цветами и зеленью. В этот день в семьях йезидов пекут праздничный кулич, красят яйца, украшают дома красными цветами. В настоящее время иракские и сирийские йезиды имеют возможность принимать участие в осеннем собрании (Джамайе), проходящем с 23 сентября по 1 октября в священной долине Лалеш. Это не просто паломничество на гробницу шейха Ади, йезиды верят, что т. о. они посещают первоосновы мироздания, где образовалась земная твердь и куда мистически были перенесены такие общие для йезидов и мусульман священные топонимы, как гора Арафат, источник Замзам и др.

Религиозными церемониями Джамайе являются ежевечерне исполняемый высшим духовенством священный танец, в 5-й день паломничества приносят в жертву быка, и заканчивается паломничество освящением трона шейха Ади. Праздник Чежна (Айда) Эзид посвящен Эзиду, отмечается в 1-ю после 13 декабря пятницу, ему предшествуют пост в честь ангела Солнца, главный пост - Рожие Эзид и пост в честь бога Эзида. Саре Мазала (день поминовения усопших) празднуют йезиды Южного Кавказа и России в 1-й четверг июня. Хидр Илиас (Хидр Наби) - это праздник в честь святых - исполнителей желаний, соединяющих любящие сердца и выручающих из беды. Он носит черты древнего праздника плодородия и приходится на 1-й четверг февраля.

День жертвоприношения - Курбанийе отмечается в отличие от др. праздников не по солнечному, а по мусульманскому лунному календарю и знаменует жертву, принесенную Ибрахимом (Авраамом). Празднику предшествует 40-дневный пост, который обязаны держать только представители духовенства. Особым событием в религиозном календаре является Таус джеран («прогулка Павлина»). Во время этого ритуала кавалы обходят селения, собирая пожертвования и перенося санджаки - бронзовые литые статуэтки Павлина, являющиеся наиболее почитаемыми предметами культа. В прежние времена 7 изображений Мелек Тауса приносили в общины йезидов (фактически - группы племен) в Шайхане, Синджаре, окрестностях Эль-Камышлы, Тебриза, Хаккяри, Диярбакыра и к северу от озера Ван. К концу ХХ века в связи с фактическим исчезновением йезидов в Турции и утратой связи с единоверцами в Иране в путь отправляются лишь 3 санджака, посещающие деревни Сирии и Ирака. Помимо описанных выше праздников существует множество других - в честь общейезидских и местных святых.

Численность йезидов составляет, по различным подсчетам, от 100 тысяч до 1 млн человек. По оценкам йезидских организаций, общая численность йезидов - около 3 млн человек. В Ираке в 2000 году, по оценке Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, проживало от 30 до 120 тыс. йезидов (районы Айн-Сифни, Синджар и Дахук). Турецкая община йезидов практически полностью прекратила существование в конце ХХ века в результате массовой эмиграции в Европу, прежде всего в Германию. Отдельные группы проживают в Сирии, Иране, Грузии, Армении. В России, по переписи 2002 года, 31,3 тыс. человек определили свою этническую принадлежность как йезид. Общины йезидов официально зарегистрированы в Н. Новгороде, Ярославле (со статусом национально-культурной автономии), Туле, Екатеринбурге, Сургуте, Иркутске, Димитровграде (Ульяновская область).

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