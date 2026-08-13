ЙЕЗИДИЗМ

Йезидизм (езидизм, курд. эздиети, от авест. йазата — «божество», через среднеперс. йазд — «ангел», новоперс. Эзид/Йаздан — «Бог/Господь») — синкретическое вероучение курдов -йезидов (курд. эзди — «божеский»).

Выделилось из ислама в результате взаимодействия суфизма и, отчасти, крайнего шиизма с гностицизмом и дуалистическими религиями древних иранцев (прежде всего, зороастризмом ). В разной мере испытало влияние манихейства , иудаизма (раввинистического) и христианства (Церкви Востока).

Основатель — шейх Ади ибн Мусафир из Баальбека (ок. 1074 — 1164), суфий и проповедник суннизма, вокруг фигуры которого к XIII в. сложился своеобразный культ: он почитается в Й. величайшим из всех 124 тыс. пророков, посылавшихся к человечеству. Два «священных писания» Й. (спорного авторства и датировки) записаны арабо-арамейской тайнописью на южном диалекте курманджи (при том, что подавляющее большинство йезидов говорит на северном диалекте «эздики»). Это, предположительно, компиляции, составленные в XIX в. за пределами йезидских общин. Их содержание, впрочем, мало расходится с тем, что известно о письменной традиции раннего Й., которая не сохранилась в оригинальных памятниках, и представлениями, которые отразило устное предание йезидов — «речения» (каул) и «стихи» (байт). «Книга откровений/проблесков» (Китаб ал-джилва) содержит космогонию, житие Ади ибн Мусафира и историю Й., основные каноны и описание обрядов (бракосочетание, похороны и т. д.). «Черный свиток» (Масхафа раш) преимущественно сочетает фрагменты учительного и гимнического характера (прославления Бога, вечности и др.).

Й. присуща вера в переселение душ, которые делятся на праведные и грешные. Единый верховный бог-демиург (Эзд) — олицетворение добра и света — противостоит олицетворению зла и тьмы — Сатане (Шайтан), чье имя, как и созвучные слова, не поминаются. В мире действует эманация Эзда — Малаки-Таус («Ангел-Павлин»), который пребывает у него в немилости, но со временем будет прощен (его изначальное имя — Азазил — табуировано). Это, как и эзотерические черты Й., породило миф о йезидах как о поклонниках Дьявола, хотя они веруют в божественность Иисуса Христа, чье царствие наступит после царства Сатаны. Почитаются стихии — земля (мать всего живущего), вода, воздух и, в особенности, огонь. Светила (в частности, восходящее солнце) и планеты отождествляются с 7 великими ангелами (мере диване) — творениями и помощниками Эзда. Признается частичная богодухновенность Авесты и Библии , а также Корана , суры которого могут помещать и на надгробные надписи.

Духовным главой признается «баба-шейх» — из потомков Ади, светским — наследственный (в роду Катани) эмир области Шайхан в бассейне левых притоков Тигра (в XIII—XIV вв. независимое княжество), с резиденцией в Баадре (исторически) и Айн-Сифни (в настоящее время). Сообщество разделяется на строго эндогамные сословно-кастовые группы — мирян (мурид) и духовенство (руани). Последнее, в свою очередь, подразделяется на высшее и низшее сословия. Первое составляют пиры и факиры. Второе представляют каввали (посланцы шейхов и знатоки предания, обучающие детей и следящие за соблюдением канонов) и кочаки (руководящие, помимо прочего, обрядом погребения). Полигамия разрешена только духовенству (по преимуществу шейхам). Принято мужское обрезание сразу после рождения. Имена — мусульманские.

Культовых строений нет, кроме храма при мавзолее «пророка» в долине Лалеш под Мосулом , который охраняют особые служители из кочаков. Здесь хранятся 7 знамен (санджак) с бронзовыми птицеподобными изображениями Малаки-Тауса, с которыми каввали объезжают йезидские общины (таус-джеран) ежегодно в декабре, что сопровождается 3-суточным дневным постом и сбором пожертвований. На могилах прочих шейхов (Шамса, Баазли и др.) устраивают «очаги», к которым также совершаются паломничества.

Историческая зона расселения йезидов — нынешняя Юго-Вост. Турция (иль Диярбакыр) и Сев.-Вост. Ирак (мухафаза Найнава); небольшие общины имеются в Сирии (Алеппо). В XIV—XV вв. она предположительно была гораздо шире, но Ирано-османские войны привели в XVI—XVII вв. к исламизации многих их общин. В XVIII—XIX вв. Османская империя , утвердив прямой контроль над западом и югом Курдистана , способствовала окончательному торжеству здесь суннизма, что усилило изоляцию йезидов, которые, в условиях Русско-турецких войн, Русско-иранских войн и Первой мировой войны активно переселялись в Россию. В результате образовались компактные зоны их расселения на Кавказе (ныне — Сев.-Зап. Армения и Юго-Вост. Грузия). В 1970—1980-х почти все турецкие и значительная часть иракских йезидов, под давлением репрессивной политики властей, эмигрировали в Европу (прежде всего в Германию). Политическое возрождение сообщества началось в 1990-е с получением автономного статуса Иракским Курдистаном , в рамках которого Шайхан пользуется определенным самоуправлением.

Лит.: Омархали Х. Йезидизм: Из глубины тысячелетий. СПб., 2005; Полатов Д. Р. Езиды: религия и народ. М., 2005. Allison C. The Yezidi Oral Tradition in Iraqi Kurdistan. Richmond, 2001. Drower E. S. Peacock Angel: Being Some Account of Votaries of a Secret Cult and Their Sanctuaries. London, 1941. Empson R. H. W. The Cult of the Peacock Angel. London, 1928. Kreyenbroek Ph. G. Yezidism: Its Background, Observance and Textual Traditions. Lewiston, 1995. Lescot R. Enquete sur les Yezidis de Syrie et de Djebel Sindjar. Beyrouth, 1938. Said A. S. The Yazidis: Their Life and Beliefs. Coconut Grove, 1975. Spat E. The Yezidis. London, 2005. Wahby T. The Yazidis Аre not Devil-Worshippers. London, 1962.