ЙЕЗДИГЕРД I

Йездигерд I (399—420/421) — персидский шаханшах из династии Сасанидов, его называли сыном Шапура (II или III); вступил на трон в 399 после убийства шаха Бахрама IV.

Согласно персидской традиции, Й. I «изменил традиции Сасанидской династии, потряс землю, угнетал народ и был грешным тираном». Подобную репутацию Й. I заслужил у зороастрийцев (см. Зороастризм ) из-за его явного благоволения к христианам, которые провозгласили шаха добрым и благословенным (поскольку тот дал разрешение христианам хоронить покойников, т. е., согласно воззрениям зороастрийцев, осквернять благую землю). В 410 христиане провели в Селевкии-Ктесифоне собор, на котором провозгласили «симфонию», а шаха Й. I — богоданным правителем. Главным советником в религиозной политике Й. I был епископ Марута Майферкатский, который пользовался дружбой шаха. Император Аркадий даже послал своего сына Феодосия II ко двору Й. I. Своего сына Бахрама Гора Й. I послал в ставку арабского федерата Византии ал-Мунзира на воспитание. Однако в конце своего правления снисходительность Й. I по отношению к христианам закончилась из-за прозелитизма самих христиан (некий христианский священник разрушил зороастрийский храм), и он принял против них суровые меры. Администрация Й. I, впрочем, действовала осторожно, проводя расследование и судебное разбирательство, прежде чем вынести смертный приговор.

Кроме благоволения к христианам и попыток наладить дипломатические отношения с Византией, Й. I известен своей политикой в Армении, где он, вопреки мнению армянского духовенства и знати (нахараров), в 416 поставил царем своего сына Шапура. Средневековые арабо-персидские историки-мусульмане вслед за зороастрийцами ругают Й. I, обвиняя его в жестокости, мстительности, недоверчивости. Й. I погиб во время поездки в Гурган (совр. Ургенч), якобы от удара в сердце копытом «водяного коня», непонятным образом появившегося из озера. Прокопий Кесарийский и Мовсес Хоренаци говорят, что Й. I скончался «от болезни», а некоторые историки считают причиной его смерти заговор.

Лит.: Дашков С. Б. Цари царей — Сасаниды. История Ирана III — VII вв. в легендах, исторических хрониках и современных исследованиях. М., 2008; Пигулевская И. В., Якубовский А. Ю., Петрушевский И. П., Строева Л. В., Беленицкий А. М. История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века. Л., 1958. Christensen A. L’Iran sous les Sassanides. Copenhague, 1941; Cambridge History of Iran. Vol. 3 (1): The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods / E. Yarshater (Ed.). Cambridge, 2000.