ЙЕЙТС УИЛЬЯМ БАТЛЕР
ЙЕЙТС УИЛЬЯМ БАТЛЕР - ирландский поэт, драматург, общественный деятель.
Родился в семье художника. Учился в художественной школе в Дублине. Первые стихи написал в 17 лет; дебютировал в печати в 1885 году. На поэтическую манеру Йейтса оказали влияние П. Б. Шелли, Э. Спенсер, У. Блейк, а также прерафаэлиты. Испытал сильное увлечение теософией и оккультизмом; в 1885 году был одним из основателей Дублинского герметического ордена, позднее вступил в Теософское общество.
В созданном на основе ирландских мифологичееских преданий поэтического сборника «Странствия Ойсина и другие стихотворения» («The wanderings of Oisin, and other poems», 1889 год) наметилась одна из главных тем творчества Йейтса - предпочтение, отдаваемое созерцательной, духовной жизни перед жизнью деятельной. Осмысленные в мистическом плане мифы и образы ирландского фольклора стали для Йейтса ключом к пониманию спрятанного от непосвящённых смысла мира; творчество, в котором слово имеет потаённый, скрытый смысл, слилось со священнодействием.
Поэтические сборники Йейтс «Роза» («The rose», 1893 год), «Ветер в камышах» («The wind among the reeds», 1899 год), «В семи лесах» («In the seven woods», 1903 год), «Дикие лебеди в Куле» («The wild swans at Coole», 1917 год) и др., а также сборник эссе «Кельтские сумерки» («The celtic twilight», 1893 год, русский перевод 1998 год) - наиболее яркие достижения Ирландского возрождения и европейского символизма.
В 1899 году Йейтс совместно с леди А. Грегори и др. основал Ирландский литературный театр; возглавлял театр «Аббатство» (до 1938 года). В драматургии Йейтса осуждаются деспотизм и нетерпимость («Графиня Кэтлин», «The countess of Kathleen», 1892 год), звучат патриотические мотивы, призывы освободить Ирландию от английского владычества («Кэтлин, дочь Холиэна», «Kathleen ni Hoolihan», 1902 год, и др.).
Большую известность получили пьесы: «Воскрешение» («The resurrection», 1931 год) и «Чистилище» («Purgatory», 1939 год) на религиозные сюжеты; «Смерть Кухулина» («The death of Cuchulain», 1939 год), перелагающая мотивы ирландского фольклора; «Актёр Королева» («The player queen», 1922 год) и «Король часовой башни» («The king of the great clock tower», 1934 год), пронизанные фантастикой и изощрённой символикой. В 1913 году познакомился с Э. Паундом, под влиянием которого написал пьесы в духе японского театра «но»: «У ястребиного источника» («At the hawk’s Well», 1916 год) и др.
В начале 1910-х годов поэтический стиль Йейтса подвергся значительным изменениям: Йейтс отказался от поэтических условностей в пользу более личноcтного стиля и использования простого, часто приближенного к разговорному, языка. Йейтс создаёт собственную мифологию, насыщая позднюю лирику точными, «предметными» образами, сквозь обыденность которых проступает сокровенный смысл бытия [сборники «Башня» («The tower», 1928 год), «Винтовая лестница» («The winding stair», 1929 год)].
Среди произведений, посвящённых памяти ирландских борцов за свободу, наиболее известно стихотворение «Пасха 1916 года» («Easter, 1916», 1916 год) - размышление о цене, которую приходится платить за прогресс, о жертвах истории и её смысле. Йейтс - автор эссе «Видение» («A vision», 1925 год), статей о литературе и театре, составитель антологий английской лирики и др. Нобелевская премия (1923 год). Переводы произведений Йейтса на русский язык появились в 1930-х годах.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Избранные стихотворения. М., 1993;
Избранные стихотворения лирические и повествовательные. М., 1995;
The collected works. N. Y., 1997–. Vol. 1–; Роза и Башня. М., 1999;
The collected poems. 2nd ed. Ware, 2000.