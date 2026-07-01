ЙЁРГЕНСЕН АНКЕР
ЙЁРГЕНСЕН АНКЕР - датский государственный и политический деятель.
Из рабочей семьи. С 1950 года вице-председатель, с 1956 года председатель профсоюза складских и торговых рабочих, затем руководил рядом др. профсоюзов. С 1961 года депутат «гражданского представительства» (городского совета) города Копенгаген, с 1964 года депутат фолькетинга.
С 1972 года председатель Социал-демократической партии Дании. С 05.10.1972 года по 18.12.1973 года премьер-министр (занял этот пост в связи с отставкой Е. О. Крага). Вновь возглавлял правительство с 13.02.1975 года по 10.09.1982 года. В 1978 году в течение двух месяцев занимал пост министра иностранных дел. В 1986 и 1991 годах - председатель Северного совета, объединяющего Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию и Швецию.
Сочинения:
Fra mine dagbøger. Kbh., 1989–1990. [Bd 1–3];
Fra Christianshavn til Christiansborg: erindringer 1922–1972. Kbh., 1994.