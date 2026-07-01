ЙЁРГЕНСЕН АНКЕР

ЙЁРГЕНСЕН АНКЕР - датский государственный и политический деятель.

Из ра­бо­чей се­мьи. С 1950 года ви­це-председатель, с 1956 года председатель проф­сою­за склад­ских и тор­го­вых ра­бо­чих, за­тем ру­ко­во­дил ря­дом др. проф­сою­зов. С 1961 года депутат «гражданского пред­ста­ви­тель­ст­ва» (городского со­ве­та) города Ко­пен­га­ген, с 1964 года депутат фоль­ке­тин­га.

С 1972 года председатель Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Да­нии. С 05.10.1972 года по 18.12.1973 года пре­мьер-ми­нистр (за­нял этот пост в свя­зи с от­став­кой Е. О. Кра­га). Вновь воз­глав­лял пра­ви­тель­ст­во с 13.02.1975 года по 10.09.1982 года. В 1978 году в те­че­ние двух ме­ся­цев за­ни­мал пост министра иностранных дел. В 1986 и 1991 годах - председатель Северного со­ве­та, объ­е­ди­няю­ще­го Да­нию, Фин­лян­дию, Ис­лан­дию, Нор­ве­гию и Шве­цию.

Сочинения:

Fra mine dagbøger. Kbh., 1989–1990. [Bd 1–3];

Fra Christianshavn til Christian­s­borg: erindringer 1922–1972. Kbh., 1994.