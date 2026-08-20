ЙЕНСКИЙ РОМАНТИЗМ

ЙЕНСКИЙ РОМАНТИЗМ - движение в немецкой литературе, первый этап романтизма в Германии.

Идей­ным цен­тром Йенского романтизма был город Йе­на; основные пред­ста­ви­те­ли - братья А. В. Шле­гель и Ф. Шле­гель, Но­ва­лис, Л. Тик, В. Г. Ва­кен­ро­дер; к Йенскому романтизму при­мы­кал жив­ший в Бер­ли­не Ф. Шлей­ер­махер. Тео­ре­тический ор­ган Йенского романтизма - журнал «Ате­ней» («Athenäum», 1798-1800 годы).

В ос­но­ве ми­ро­воз­зре­ния йен­ских ро­ман­ти­ков - фи­лософская док­три­на чи­тав­ше­го лек­ции в Йен­ском университете И. Г. Фих­те, а так­же эс­те­ти­ка И. Кан­та, уче­ние Ф. В. Шел­лин­га о един­ст­ве ду­ха и при­ро­ды. Рас­смат­ри­вая твор­че­ст­во как выс­шее про­яв­ле­ние ду­хов­но­го на­ча­ла, йен­цы осо­бое зна­че­ние при­да­ва­ли му­зы­ке, по­ни­мае­мой ими как уни­вер­саль­ный язык при­ро­ды и искусства. Ос­но­вой твор­че­ст­ва они счи­та­ли субъ­ек­тив­ное пе­ре­жи­ва­ние, един­ст­вен­ным со­зи­дательным прин­ци­пом - ав­тор­ский «про­из­вол» (Willkür).

Тра­диционный ге­рой про­из­ве­де­ний йен­цев - творческая лич­ность: по­эт («Ген­рих фон Оф­тер­дин­ген» Но­ва­ли­са, изданы в 1802 году), жи­во­пи­сец, му­зы­кант («Сер­деч­ные из­лия­ния од­но­го мо­на­ха, лю­би­те­ля ис­кусств» Ва­кен­ро­де­ра, 1797 год; «Стран­ст­вия Фран­ца Штерн­баль­да» Ти­ка, 1798 год); глав­ные те­мы - тай­на при­ро­ды («Уче­ни­ки в Саи­се», «Гим­ны к но­чи» Но­ва­ли­са, оба - 1800 год; «Рун­нен­берг» Ти­ка, 1804 год), ир­ра­цио­наль­ность ми­ра и че­ло­ве­ка («Бе­ло­ку­рый Эк­берт» Ти­ка, 1797 год), си­ла искусства. Йен­ца­ми бы­ли раз­ра­бо­та­ны многие клю­че­вые идеи ро­ман­тиз­ма, в т. ч. уче­ние о ро­ман­тической иро­нии (смотрите Немецкий язык ​).

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