ЙЕНСКИЙ РОМАНТИЗМ
ЙЕНСКИЙ РОМАНТИЗМ - движение в немецкой литературе, первый этап романтизма в Германии.
Идейным центром Йенского романтизма был город Йена; основные представители - братья А. В. Шлегель и Ф. Шлегель, Новалис, Л. Тик, В. Г. Вакенродер; к Йенскому романтизму примыкал живший в Берлине Ф. Шлейермахер. Теоретический орган Йенского романтизма - журнал «Атеней» («Athenäum», 1798-1800 годы).
В основе мировоззрения йенских романтиков - философская доктрина читавшего лекции в Йенском университете И. Г. Фихте, а также эстетика И. Канта, учение Ф. В. Шеллинга о единстве духа и природы. Рассматривая творчество как высшее проявление духовного начала, йенцы особое значение придавали музыке, понимаемой ими как универсальный язык природы и искусства. Основой творчества они считали субъективное переживание, единственным созидательным принципом - авторский «произвол» (Willkür).
Традиционный герой произведений йенцев - творческая личность: поэт («Генрих фон Офтердинген» Новалиса, изданы в 1802 году), живописец, музыкант («Сердечные излияния одного монаха, любителя искусств» Вакенродера, 1797 год; «Странствия Франца Штернбальда» Тика, 1798 год); главные темы - тайна природы («Ученики в Саисе», «Гимны к ночи» Новалиса, оба - 1800 год; «Рунненберг» Тика, 1804 год), иррациональность мира и человека («Белокурый Экберт» Тика, 1797 год), сила искусства. Йенцами были разработаны многие ключевые идеи романтизма, в т. ч. учение о романтической иронии (смотрите Немецкий язык).