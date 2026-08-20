ЙЕНСЕН ЙОХАННЕС ВИЛЬГЕЛЬМ

ЙЕНСЕН ЙОХАННЕС ВИЛЬГЕЛЬМ - датский писатель.

Учил­ся в Ко­пен­га­ген­ском университете (1893-1998 годы). Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал; по­бы­вал в Рос­сии (1913 год). Пе­ча­тал­ся с 1894 года. Ран­ние ро­ма­ны Йенсена - «Дат­ча­не» («Danskere», 1896 год) и «Ай­нер Эль­кер» («Einar Elkær», 1898 год) - на­пи­са­ны под влия­ни­ем сим­во­лиз­ма.

Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние - фи­лософско-ис­то­рический ро­ман о судь­бе ко­ро­ля Кри­стиа­на II «Па­де­ние ко­ро­ля» («Kongens fald», del 1-3, 1900-1901 год). Про­бле­ме кон­флик­та ра­зу­ма и ир­ра­цио­наль­ных жиз­нен­ных на­чал по­свя­ще­ны ро­ма­ны «Ма­дам д’Ора» («Ma­dame d’Ora», 1904 год) и «Ко­ле­со» («Hju­let», 1905 год).

Влия­ние идей Ч. Дар­ви­на и И. Тэ­на ска­за­лось в ро­ман­ном цик­ле «Дол­гий путь» («Den lange rejse», del 1-6, 1908-1922 годы), где Йенсен из­ло­жил свою кон­цеп­цию куль­тур­но-ис­то­рического раз­ви­тия че­ло­ве­че­ст­ва от пер­во­быт­ных вре­мён до начала XVI века.

Сре­ди других со­чи­не­ний: цикл рас­ска­зов из жиз­ни кре­сть­ян «Хим­мер­ланд­ские ис­то­рии» («Himmerlandshis­to­rier», 1933 год), сборник эс­се «Го­ти­че­ский ре­нес­санс» («Den gotiske renaissance», 1901 год), 12 сборников рас­ска­зов и очер­ков под об­щим названием «Ми­фы» («Myter», 1907-1944 годы).

Сочинения:

Собр. соч. М., 1911–1912. Т. 1–9; Skrif­ter. Kbh., 1925;

Himmerlandshistorier. Kbh., 1980;

Из­бран­ное. Л., 1989;

Гьел­ле­руп К. Мель­ни­ца. – Йен­сен И. В. Из­бран­ные про­из­ве­де­ния / Пре­дисл. А. В. Сер­гее­ва. М., 2000.