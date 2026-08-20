ЙЕНСЕН ЙОХАННЕС ВИЛЬГЕЛЬМ
ЙЕНСЕН ЙОХАННЕС ВИЛЬГЕЛЬМ - датский писатель.
Учился в Копенгагенском университете (1893-1998 годы). Много путешествовал; побывал в России (1913 год). Печатался с 1894 года. Ранние романы Йенсена - «Датчане» («Danskere», 1896 год) и «Айнер Элькер» («Einar Elkær», 1898 год) - написаны под влиянием символизма.
Наиболее значительное сочинение - философско-исторический роман о судьбе короля Кристиана II «Падение короля» («Kongens fald», del 1-3, 1900-1901 год). Проблеме конфликта разума и иррациональных жизненных начал посвящены романы «Мадам д’Ора» («Madame d’Ora», 1904 год) и «Колесо» («Hjulet», 1905 год).
Влияние идей Ч. Дарвина и И. Тэна сказалось в романном цикле «Долгий путь» («Den lange rejse», del 1-6, 1908-1922 годы), где Йенсен изложил свою концепцию культурно-исторического развития человечества от первобытных времён до начала XVI века.
Среди других сочинений: цикл рассказов из жизни крестьян «Химмерландские истории» («Himmerlandshistorier», 1933 год), сборник эссе «Готический ренессанс» («Den gotiske renaissance», 1901 год), 12 сборников рассказов и очерков под общим названием «Мифы» («Myter», 1907-1944 годы).
Сочинения:
Собр. соч. М., 1911–1912. Т. 1–9; Skrifter. Kbh., 1925;
Himmerlandshistorier. Kbh., 1980;
Избранное. Л., 1989;
Гьеллеруп К. Мельница. – Йенсен И. В. Избранные произведения / Предисл. А. В. Сергеева. М., 2000.