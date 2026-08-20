ЙЕНС ВАЛЬТЕР

ЙЕНС ВАЛЬТЕР - немецкий писатель, критик, филолог.

В 1941-1945 годах изу­чал клас­сическую фи­ло­ло­гию в университетах Гам­бур­га и Фрай­бур­га. С 1950 года пре­по­да­ва­тель Тю­бин­ген­ско­го университета, где в 1963-1988 годах воз­глав­лял соз­дан­ную им ка­фед­ру об­щей ри­то­ри­ки. В 1950 году во­шёл в «Груп­пу 47». В 1989-1997 годах пре­зи­дент Ака­де­мии ис­кусств (Бер­лин).

Пер­вый литературный ус­пех Йенсу при­нёс ро­ман-ан­ти­уто­пия «Нет. Мир об­ви­няе­мых» («Nein. Die Welt der Angeklagten», 1950 год) (смотрите Проза ), объ­е­ди­няв­ший каф­ки­ан­ские мо­ти­вы с ос­мыс­ле­ни­ем тра­гического ис­то­рического опы­та Гер­ма­нии XX века. Дра­ме от­чу­ж­дён­но­сти че­ло­ве­ка, ока­зав­ше­го­ся за пре­де­ла­ми об­ще­ст­ва, по­свя­ще­ны ро­ма­ны «Сле­пой» («Der Blinde», 1951 год) и «За­бы­тые ли­ца» («Vergessene Gesi­chter», 1952 год).

В 1960-е годы Йенс раз­де­лял ра­ди­каль­ные ле­вые взгля­ды, на­шед­шие вы­ра­же­ние в те­ле­пье­се «Крас­ная Ро­за» («Die rote Rosa», 1966 год) о Р. Люк­сем­бург. Ряд книг на­пи­сан Йенсом в со­ав­тор­ст­ве с суп­ру­гой Инге Йенс, в т. ч. био­гра­фические ра­бо­ты о же­не Т. Ман­на и её се­мье: «Фрау То­мас Манн: жизнь Ка­та­ри­ны Прин­гс­хайм» («Frau Thomas Mann: das Leben der Katharina Pringsheim», 2003 год, русский перевод 2007 год), «Мать Ка­ти» («Katias Mutter», 2005 год).

Вы­сту­па­ет как литературный и те­ле­визионный кри­тик, по­пу­ля­ри­за­тор ан­тич­ной и ран­не­хри­сти­ан­ской литературы. Ав­тор сборника ли­те­ра­ту­ро­ведческих эс­се «Вме­сто ис­то­рии ли­те­ра­ту­ры» («Statt einer Lite­ratur­geschichte», 1957 год).

Сочинения:

Deutsche Literatur der Gegenwart. Münch., 1961;

Herr Meister. Dialog über einen Roman. Münch., 1963;

Republikanische Reden. Münch., 1976;

Von deutscher Rede. 3. Aufl. Münch., 1983;

Dichtung und Religion. Münch., 1985 (mit H. Küng).