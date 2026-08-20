ЙЕНС ВАЛЬТЕР
ЙЕНС ВАЛЬТЕР - немецкий писатель, критик, филолог.
В 1941-1945 годах изучал классическую филологию в университетах Гамбурга и Фрайбурга. С 1950 года преподаватель Тюбингенского университета, где в 1963-1988 годах возглавлял созданную им кафедру общей риторики. В 1950 году вошёл в «Группу 47». В 1989-1997 годах президент Академии искусств (Берлин).
Первый литературный успех Йенсу принёс роман-антиутопия «Нет. Мир обвиняемых» («Nein. Die Welt der Angeklagten», 1950 год) (смотрите Проза), объединявший кафкианские мотивы с осмыслением трагического исторического опыта Германии XX века. Драме отчуждённости человека, оказавшегося за пределами общества, посвящены романы «Слепой» («Der Blinde», 1951 год) и «Забытые лица» («Vergessene Gesichter», 1952 год).
В 1960-е годы Йенс разделял радикальные левые взгляды, нашедшие выражение в телепьесе «Красная Роза» («Die rote Rosa», 1966 год) о Р. Люксембург. Ряд книг написан Йенсом в соавторстве с супругой Инге Йенс, в т. ч. биографические работы о жене Т. Манна и её семье: «Фрау Томас Манн: жизнь Катарины Прингсхайм» («Frau Thomas Mann: das Leben der Katharina Pringsheim», 2003 год, русский перевод 2007 год), «Мать Кати» («Katias Mutter», 2005 год).
Выступает как литературный и телевизионный критик, популяризатор античной и раннехристианской литературы. Автор сборника литературоведческих эссе «Вместо истории литературы» («Statt einer Literaturgeschichte», 1957 год).
Сочинения:
Deutsche Literatur der Gegenwart. Münch., 1961;
Herr Meister. Dialog über einen Roman. Münch., 1963;
Republikanische Reden. Münch., 1976;
Von deutscher Rede. 3. Aufl. Münch., 1983;
Dichtung und Religion. Münch., 1985 (mit H. Küng).