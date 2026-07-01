ЙЁНЧЁПИНГСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1809

Йёнчёпингский мирный договор 1809 — договор между Данией и Швецией, завершивший войну 1808—1809, заключен 9 декабря 1809 в г. Йёнчёпинг (Швеция).

Дания выступила 14 марта 1808 против Швеции, союзницы Великобритании, согласно союзническим обязательствам перед Россией и Французской империей, надеясь на возвращение захваченных шведами датских и норвежских земель на Скандинавском п-ове. Военные действия велись на шведско-норвежской границе без особой интенсивности. Уже 22 ноября 1808 между шведами и датчанами-норвежцами была достигнута договоренность о перемирии, вступившем в силу 7 декабря 1808. В 1809 военные действия возобновлялись, но после того как 5[17] cентября 1809 был заключен Фридрихсгамский мирный договор между Россией и Швецией, они были прекращены. В ноябре начались переговоры между шведами и датчанами. Мирный договор был подписан министром иностранных дел Дании Нильсом Розенкранцем и шведским дипломатом Карлом Густавом Адлербергом. Он включал 10 статей. Мир устанавливался на основе status quo ante bellum, без изменения границ между двумя государствами. Поскольку война между Данией и Великобританией продолжалась, Швеция обязывалась держать британские суда на расстоянии от шведских берегов. Предусматривалось возвращение дезертиров и преступников, а также недопущение в порты обеих стран каперов.

Ист.: Danske Traktater efter 1800. S. I. Politiske Traktater. B. I. København, 1877. 15,16,17. S. 37—46.