ЙЁНЧЁПИНГ

ЙЁНЧЁПИНГ - город в Швеции.

Административный центр ле­на Йён­чё- пинг. Население 84,3 тысяч человек (в аг­ло­ме­ра­ции 123,7 тысяч человек; 2008 год). Рас­по­ло­жен на южном бе­ре­гу озера Вет­терн. Важ­ный транс­порт­ный узел ре­гио­на. Гё­та-ка­на­лом со­единён с Бал­тий­ским морем и проливом Кат­те­гат; связан скоростной железной дорогой со Стокгольмом, че­рез го­род про­хо­дит ско­ро­ст­ная ав­то­ма­ги­ст­раль ев­ропейского зна­че­ния Тор­нио (Фин­лян­дия) - Хель­син­гборг. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Да­та ос­но­ва­ния города не­из­вест­на, в 1284 году по­лу­чил го­род­ское пра­во. Ме­сто про­ве­де­ния мно­го­численных рик­сда­гов (в т. ч. 1599 год). В 1612 году в хо­де Каль­мар­ской вой­ны (смотрите Дат­ско-швед­ские вой­ны XVI-XIX веков) со­жжён шве­да­ми при при­бли­же­нии датских войск. В декабре 1809 года в Йёнчёпинге был за­клю­чён мир, по­ло­жив­ший ко­нец дат­ско-шведской вой­не 1808-1809 годов. В XVI-XVII веках раз­ви­вал­ся как центр ме­тал­ло- и де­ре­во­об­ра­бот­ки. В 1689 году в поселок Ху­ск­вар­на (Huskvarna; ны­не в аг­ло­ме­ра­ции Йёнчёпинга) на­ча­то про­изводство на­рез­но­го ору­жия . С 1845 года Йёнчёпинг - один из цен­тров про­изводства спи­чек в Шве­ции.

Со­хра­ни­лись: де­ревянные по­строй­ки XVII века, церковь Кри­сти­ны (1649-1673 годы), зда­ния быв­ших Апел­ля­ци­он­но­го су­да (1655 год) и Городского со­ве­та (1696-1699 годы), церковь Святой Со­фии в нео­го­тическом сти­ле (1888 год, архитектор Г. Даль). Университет Йёнчёпинга (1977 год; со­сто­ит из 4 не­за­ви­си­мых институтов - ме­ж­ду­народной шко­лы биз­не­са, по­ли­тех­нического, об­ра­зо­ва­ния и средств свя­зи, здра­во­охра­не­ния). Му­зеи: спи­чек (в зда­нии бывшей фаб­ри­ки, за­кры­той в 1970 году), ор­ни­то­ло­ги­че­ский (1914-1915 год), ле­на Йён­чё­пинг (1916 год), ра­дио (1988 год). Городской те­атр.

В эко­но­ми­ке до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 80% ра­бо­таю­щих, в т. ч. в тор­гов­ле и ло­ги­сти­ке - 21%, со­ци­аль­ных служ­бах - 20%, фи­нан­со­во-бан­ков­ской сфе­ре - 11%, нау­ке и об­ра­зо­ва­нии - 8%; 2006 год); наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ва­ют­ся сек­то­ра свя­зи (ве­ду­щая ком­па­ния - «Telia») и ло­ги­сти­ки. В Йёнчёпинге про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные вы­став­ки и тор­го­вые яр­мар­ки (про­хо­дят в вы­ста­воч­но-де­ло­вом ком­плек­се «Elmia», 1961 год), в т. ч. яр­мар­ки «Elmia Subcontract» (инженерная тех­ни­ка; еже­год­но), «Elmia Wood» (в об­ла­сти де­ре­во­об­ра­бот­ки; 1 раз в 2 го­да), «Elmia Waste&Recycling» (пе­ре­ра­бот­ка промышленных и бы­то­вых от­хо­дов; 1 раз в 2 го­да) и др. В промышленности и строи­тельст­ве за­ня­то около 19% ра­бо­таю­щих, в сельском хозяйстве, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве - около 1% (2006 год). С начала XX века Йёнчёпинг - один из цен­тров ма­ши­но­строе­ния и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промышленности стра­ны. Пред­при­ятия ком­па­ний «Electrolux» (про­изводство бы­то­вой тех­ни­ки), «ABB Gro­up» (раз­ра­бот­ка и про­изводство си­ло­вых сис­тем и ус­та­но­вок), SAAB (ав­то­мо­би­ле­строе­ние), «Husqvarna» (вы­пуск са­до­вой, строи­тель­ной и др. тех­ни­ки), «Fläkt Woods AB» (сис­те­мы кон­ди­цио­ни­ро­ва­ния воз­ду­ха), «Munksjö» (специальные ви­ды бу­ма­ги, в т. ч. для де­ко­ри­ро­ва­ния, элек­тро­тех­нической промышленности), «Kinnarps» (офис­ная ме­бель).

(Смотрите Кальмарская уни я)

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