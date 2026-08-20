ЙЁНЧЁПИНГ
ЙЁНЧЁПИНГ - город в Швеции.
Административный центр лена Йёнчё- пинг. Население 84,3 тысяч человек (в агломерации 123,7 тысяч человек; 2008 год). Расположен на южном берегу озера Веттерн. Важный транспортный узел региона. Гёта-каналом соединён с Балтийским морем и проливом Каттегат; связан скоростной железной дорогой со Стокгольмом, через город проходит скоростная автомагистраль европейского значения Торнио (Финляндия) - Хельсингборг. Международный аэропорт.
Дата основания города неизвестна, в 1284 году получил городское право. Место проведения многочисленных риксдагов (в т. ч. 1599 год). В 1612 году в ходе Кальмарской войны (смотрите Датско-шведские войны XVI-XIX веков) сожжён шведами при приближении датских войск. В декабре 1809 года в Йёнчёпинге был заключён мир, положивший конец датско-шведской войне 1808-1809 годов. В XVI-XVII веках развивался как центр металло- и деревообработки. В 1689 году в поселок Хускварна (Huskvarna; ныне в агломерации Йёнчёпинга) начато производство нарезного оружия. С 1845 года Йёнчёпинг - один из центров производства спичек в Швеции.
Сохранились: деревянные постройки XVII века, церковь Кристины (1649-1673 годы), здания бывших Апелляционного суда (1655 год) и Городского совета (1696-1699 годы), церковь Святой Софии в неоготическом стиле (1888 год, архитектор Г. Даль). Университет Йёнчёпинга (1977 год; состоит из 4 независимых институтов - международной школы бизнеса, политехнического, образования и средств связи, здравоохранения). Музеи: спичек (в здании бывшей фабрики, закрытой в 1970 году), орнитологический (1914-1915 год), лена Йёнчёпинг (1916 год), радио (1988 год). Городской театр.
В экономике доминирует сфера услуг (занято около 80% работающих, в т. ч. в торговле и логистике - 21%, социальных службах - 20%, финансово-банковской сфере - 11%, науке и образовании - 8%; 2006 год); наиболее динамично развиваются сектора связи (ведущая компания - «Telia») и логистики. В Йёнчёпинге проводятся международные выставки и торговые ярмарки (проходят в выставочно-деловом комплексе «Elmia», 1961 год), в т. ч. ярмарки «Elmia Subcontract» (инженерная техника; ежегодно), «Elmia Wood» (в области деревообработки; 1 раз в 2 года), «Elmia Waste&Recycling» (переработка промышленных и бытовых отходов; 1 раз в 2 года) и др. В промышленности и строительстве занято около 19% работающих, в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве - около 1% (2006 год). С начала XX века Йёнчёпинг - один из центров машиностроения и целлюлозно-бумажной промышленности страны. Предприятия компаний «Electrolux» (производство бытовой техники), «ABB Group» (разработка и производство силовых систем и установок), SAAB (автомобилестроение), «Husqvarna» (выпуск садовой, строительной и др. техники), «Fläkt Woods AB» (системы кондиционирования воздуха), «Munksjö» (специальные виды бумаги, в т. ч. для декорирования, электротехнической промышленности), «Kinnarps» (офисная мебель).
(Смотрите Кальмарская уния)