ЙЕНА

ЙЕНА - го­род в Гер­ма­нии, зем­ля Тю­рин­гия.

Население 102,4 тысяч человек (2008 год), вто­рой (по­сле Эр­фур­та) по чис­лу жи­те­лей и эко­но­мическому зна­че­нию го­род Тю­рин­гии. Рас­по­ло­жен к се­ве­ро-вос­то­ку от гор­но­го мас­си­ва Тю­рин­ген­ский Лес, на реке За­ле. Круп­ный транс­порт­ный узел. Че­рез Йену про­хо­дят ав­то­бан Эр­фурт - Дрез­ден, две ско­ро­ст­ные ав­то­трас­сы и несколько железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей (в т. ч. ме­ри­дио­наль­ная ли­ния Мюн­хен - Нюрн­берг - Лейп­циг - Бер­лин и иду­щая с вос­то­ка на за­пад Сред­не­гер­ман­ская железня дорога Дрез­ден - Ге­ра - Вей­мар - Эй­зе­нах; в го­ро­де - три железнодорожных во­кза­ла).

Деревня Яни (Jani) впер­вые упо­ми­на­ет­ся в письменных ис­точ­ни­ках, да­ти­руе­мых 830-850 годами. Около 1216 года (по др. дан­ным, около 1236 года) пред­ста­ви­те­ли ро­да Лоб­де­бур­гов ос­но­ва­ли на её мес­те го­род. В 1300 году тю­ринг­ский ланд­граф, на­ря­ду с Лоб­де­бур­га­ми, стал сов­ла­дель­цем го­ро­да. В 1331 году пе­ре­шёл во вла­де­ния Вет­ти­нов, в 1332 году Йене бы­ло по­жа­ло­ва­но гот­ское (сак­сон­ское) городское пра­во. В 1523 году про­шла Ре­фор­ма­ция, в 1548 году ос­но­ван университет. В XVI-XVIII веках го­род стал куль­тур­ным цен­тром об­ще­гер­ман­ско­го зна­че­ния. С 1572 года Йена вхо­ди­ла в гер­цог­ст­во Сак­со­ния-Вей­мар. В 1637-1640 годах не­од­но­крат­но раз­ру­ша­лась шведскими вой­ска­ми в хо­де Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов . В 1672-1690 годах сто­ли­ца гер­цог­ст­ва Сак­со­ния-Йе­на, за­тем вновь в гер­цог­ст­ве Сак­со­ния-Вей­мар. Под Йе­ной На­по­ле­он I Бо­на­парт одер­жал по­бе­ду над прус­ско-сак­сон­ски­ми вой­ска­ми в Йе­на-Ау­эр­штед­ском сра­же­нии 1806 года. С 1815 года в Ве­ли­ком гер­цог­ст­ве Сак­со­ния-Вей­мар-Эй­зе­нах.

В университете Йены пре­по­да­ва­ли И. Г. Фих­те (1794-1799 годы), Ф. Шил­лер (с 1789 год), Г. В. Ф. Ге­гель (1801-1806 годы). В 1846 году в Йе­не К. Цейс от­крыл пер­вую мас­тер­скую по про­изводству оп­тических при­бо­ров. В 1848 году сту­ден­ты Йены при­сое­ди­ни­лись к по­хо­ду кре­сть­ян к зам­ку города Вей­мар и вы­ну­ди­ли сак­сон­ское пра­ви­тель­ст­во уй­ти в от­став­ку. С про­ве­де­ни­ем в 1874 году т. н. За­аль­ской (Заль­ской) железной дороги на­ча­лось бы­строе ин­ду­ст­ри­аль­ное раз­ви­тие го­ро­да. В по­след­ней четверти XIX века Йена - ве­ду­щий в Гер­ма­нии центр оп­ти­ко-ме­ха­нической промышленности: ос­но­ван­ный в 1884 году сте­коль­ный за­вод (вы­пус­кал вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ное стек­ло для оп­тических при­бо­ров) вско­ре стал круп­ней­шим в Восточной Гер­ма­нии; поя­ви­лись пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, лёг­кой, пи­ще­вку­со­вой от­рас­лей.

По­сле от­ре­че­ния от пре­сто­ла ве­ли­ко­го гер­цо­га Сак­со­нии с 10.11.1918 года в Сво­бод­ном государстве Сак­со­ния-Вей­мар-Эй­зе­нах (вхо­ди­ло в со­став Германской им­пе­рии), с 01.05.1920 года в германской провинции Тю­рин­гия. В 1943-1945 годах Йена силь­но по­стра­да­ла от бом­бар­ди­ро­вок анг­ло-американской авиа­ции. 13.04.1945 года ос­во­бо­ж­де­на американскими вой­ска­ми. В ап­ре­ле - ию­не 1945 года не­ко­то­рые промышленные пред­при­ятия бы­ли де­мон­ти­ро­ва­ны и вы­ве­зе­ны на за­пад Гер­ма­нии. С ию­ля 1945 года - в Со­вет­ской зо­не ок­ку­па­ции Гер­ма­нии, с 1949 года - в ГДР (в 1952-1990 годы в округе Ге­ра).

В со­ста­ве ГДР Йена - важ­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный центр с вы­со­кой кон­цен­тра­ци­ей нау­ко­ём­ких про­из­водств, в струк­ту­ре эко­но­ми­ки го­ро­да зна­чи­тель­ной бы­ла до­ля пред­при­ятий не­про­из­водственной сфе­ры. Около 30 тыс. жителей Йены 17.06.1953 года при­ня­ли уча­стие в ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ных вы­сту­п­ле­ни­ях. С 1990 года в со­ста­ве фе­де­раль­ной зем­ли Тю­рин­гия (Сво­бод­ное государство Тю­рин­гия) Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Гер­ма­ния. Хо­зяй­ст­во Йены бы­ст­рее вы­шло из кри­зи­са, чем в боль­шин­ст­ве др. эко­но­мических цен­тров Вост. Гер­ма­нии.

В цен­тре го­ро­да: на Ры­ноч­ной площади - Ра­ту­ша (1377-1380 годы, баш­ня - 1755 год) и па­мят­ник сак­сон­ско­му кур­фюр­сту Ио­ган­ну Фрид­ри­ху Ве­ли­ко­душ­но­му (1858 год); го­тическая церковь Святого Ми­хаи­ла (конец XIV - середина XVI веков, вос­ста­нов­ле­на по­сле 1945 года), зда­ние Университета имени Ф. Шил­ле­ра (1905-1908 годы; вы­сот­ное зда­ние - 1967-1972 годы; смотрите Йен­ский уни­вер­си­тет ).

Йена - центр НИОКР и об­ра­зо­ва­ния (по кон­цен­тра­ции научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест сре­ди го­ро­дов Восточной Гер­ма­нии), тре­тий по­сле Мюн­хе­на и Дрез­де­на центр на­учных ин­но­ва­ций стра­ны.

Ве­ду­щие научно-исследовательские уч­ре­ж­де­ния Йены: институты Об­ще­ст­ва Мак­са План­ка по со­дей­ст­вию нау­ке (био­гео­хи­мии, хи­мической эко­ло­гии, эко­но­ми­ки, эко­но­мических сис­тем), Институт при­клад­ной оп­ти­ки и точ­ной ме­ха­ни­ки Об­ще­ст­ва Фра­ун­го­фе­ра, Институт мо­ле­ку­ляр­ной био­тех­но­ло­гии на­учного со­об­ще­ст­ва Г. В. Лейб­ни­ца, Институт имени Х. Кнёл­ля (ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти при­род­ных хи­мических со­еди­не­ний и ин­фекционной био­ло­гии), Институт фо­тон­ных тех­но­ло­гий (IPHT; до 2007 года Институт вы­со­ких фи­зических тех­но­ло­гий), Сей­с­мо­ло­гический институт, Институт фар­ма­ко­ло­гии, Тю­ринг­ский институт по раз­ви­тию и ок­ру­жаю­щей сре­де, научно-исследовательские ла­бо­ра­то­рии круп­ных кор­по­ра­ций и др.

Круп­ней­шие ву­зы: Йен­ский университет, Университет при­клад­ных на­ук (Выс­шая шко­ла Йены, 1991 год). Тю­ринг­ская библиотека (1549 год). Наи­бо­лее из­вест­ные му­зеи: Городской му­зей (1986 год; ис­то­рия Йены), Му­зей стек­ла (ис­то­рия и тех­но­ло­гии сте­коль­но­го про­изводства, ис­то­рия фир­мы «Schott»), Му­зей оп­ти­ки (1922 год) и пла­не­та­рий Цей­са. Литературные му­зеи: Ф. Шил­ле­ра (1924 год), Дом-му­зей И. В. Гё­те (1921 год), «Дом ро­ман­ти­ков» (по­свя­щён твор­че­ст­ву ли­те­ра­то­ров - пред­ста­ви­те­лей йен­ско­го ро­ман­тиз­ма). Дом Э. Гек­ке­ля - Институт ис­то­рии ме­ди­ци­ны, ес­тественных на­ук и тех­но­ло­гии [вы­пол­ня­ет двой­ную функ­цию: фи­ло­ге­не­тического му­зея (ос­но­ван в 1908 году) и НИИ]. Те­ат­ры: Городской дра­ма­ти­че­ский, «На­род­ный те­атр» и др.

Йена - один из музыкальных цен­тров Гер­ма­нии со вре­мён Сред­не­ве­ко­вья. С 1770 года про­во­ди­лись Ака­де­мические кон­цер­ты. В со­ста­ве Йен­ской фи­лар­мо­нии - Городской сим­фо­нический ор­кестр (об­ра­зо­ван в 1934 году на ос­но­ве «Кол­ле­ги­ум му­зи­кум» при университете; ны­не са­мый боль­шой в Тю­рин­гии) и 3 хо­ра: фи­лар­мо­ни­че­ский (1970 год), маль­чи­ков (1976 год) и ка­мер­ный «Мад­ри­гал­крайз» (1968 год). Меж­ду­народные му­зы­каль­но-те­ат­раль­ные фес­ти­ва­ли: «Куль­тур­ная аре­на» (1992 год), современного тан­ца и пла­стического искусства «Те­атр в дви­же­нии», джа­за и др. При Йен­ском университете - Институт му­зы­коз­на­ния (1905 год). Бо­та­ни­че­ский сад. Фут­боль­ный клуб «Карл Цейс» вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Эрнст-Аб­бе-Шпорт­фельд» (12 тысяч мест), чем­пи­он (1963, 1968, 1970 годы) и об­ла­да­тель Куб­ка ГДР (1960, 1972, 1974, 1980 годы), фи­на­лист Куб­ка куб­ков (1981 год).

Иллюстрация:

Баш­ня це­рк­ви Святого Ми­хаи­ла. Меж­ду 1486–1556. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)