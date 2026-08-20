ЙЕНА
ЙЕНА - город в Германии, земля Тюрингия.
Население 102,4 тысяч человек (2008 год), второй (после Эрфурта) по числу жителей и экономическому значению город Тюрингии. Расположен к северо-востоку от горного массива Тюрингенский Лес, на реке Зале. Крупный транспортный узел. Через Йену проходят автобан Эрфурт - Дрезден, две скоростные автотрассы и несколько железнодорожных магистралей (в т. ч. меридиональная линия Мюнхен - Нюрнберг - Лейпциг - Берлин и идущая с востока на запад Среднегерманская железня дорога Дрезден - Гера - Веймар - Эйзенах; в городе - три железнодорожных вокзала).
Деревня Яни (Jani) впервые упоминается в письменных источниках, датируемых 830-850 годами. Около 1216 года (по др. данным, около 1236 года) представители рода Лобдебургов основали на её месте город. В 1300 году тюрингский ландграф, наряду с Лобдебургами, стал совладельцем города. В 1331 году перешёл во владения Веттинов, в 1332 году Йене было пожаловано готское (саксонское) городское право. В 1523 году прошла Реформация, в 1548 году основан университет. В XVI-XVIII веках город стал культурным центром общегерманского значения. С 1572 года Йена входила в герцогство Саксония-Веймар. В 1637-1640 годах неоднократно разрушалась шведскими войсками в ходе Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. В 1672-1690 годах столица герцогства Саксония-Йена, затем вновь в герцогстве Саксония-Веймар. Под Йеной Наполеон I Бонапарт одержал победу над прусско-саксонскими войсками в Йена-Ауэрштедском сражении 1806 года. С 1815 года в Великом герцогстве Саксония-Веймар-Эйзенах.
В университете Йены преподавали И. Г. Фихте (1794-1799 годы), Ф. Шиллер (с 1789 год), Г. В. Ф. Гегель (1801-1806 годы). В 1846 году в Йене К. Цейс открыл первую мастерскую по производству оптических приборов. В 1848 году студенты Йены присоединились к походу крестьян к замку города Веймар и вынудили саксонское правительство уйти в отставку. С проведением в 1874 году т. н. Заальской (Зальской) железной дороги началось быстрое индустриальное развитие города. В последней четверти XIX века Йена - ведущий в Германии центр оптико-механической промышленности: основанный в 1884 году стекольный завод (выпускал высококачественное стекло для оптических приборов) вскоре стал крупнейшим в Восточной Германии; появились предприятия машиностроения и металлообработки, лёгкой, пищевкусовой отраслей.
После отречения от престола великого герцога Саксонии с 10.11.1918 года в Свободном государстве Саксония-Веймар-Эйзенах (входило в состав Германской империи), с 01.05.1920 года в германской провинции Тюрингия. В 1943-1945 годах Йена сильно пострадала от бомбардировок англо-американской авиации. 13.04.1945 года освобождена американскими войсками. В апреле - июне 1945 года некоторые промышленные предприятия были демонтированы и вывезены на запад Германии. С июля 1945 года - в Советской зоне оккупации Германии, с 1949 года - в ГДР (в 1952-1990 годы в округе Гера).
В составе ГДР Йена - важный индустриальный центр с высокой концентрацией наукоёмких производств, в структуре экономики города значительной была доля предприятий непроизводственной сферы. Около 30 тыс. жителей Йены 17.06.1953 года приняли участие в антиправительственных выступлениях. С 1990 года в составе федеральной земли Тюрингия (Свободное государство Тюрингия) Федеративной Республики Германия. Хозяйство Йены быстрее вышло из кризиса, чем в большинстве др. экономических центров Вост. Германии.
В центре города: на Рыночной площади - Ратуша (1377-1380 годы, башня - 1755 год) и памятник саксонскому курфюрсту Иоганну Фридриху Великодушному (1858 год); готическая церковь Святого Михаила (конец XIV - середина XVI веков, восстановлена после 1945 года), здание Университета имени Ф. Шиллера (1905-1908 годы; высотное здание - 1967-1972 годы; смотрите Йенский университет).
Йена - центр НИОКР и образования (по концентрации научно-исследовательских учреждений занимает одно из первых мест среди городов Восточной Германии), третий после Мюнхена и Дрездена центр научных инноваций страны.
Ведущие научно-исследовательские учреждения Йены: институты Общества Макса Планка по содействию науке (биогеохимии, химической экологии, экономики, экономических систем), Институт прикладной оптики и точной механики Общества Фраунгофера, Институт молекулярной биотехнологии научного сообщества Г. В. Лейбница, Институт имени Х. Кнёлля (исследования в области природных химических соединений и инфекционной биологии), Институт фотонных технологий (IPHT; до 2007 года Институт высоких физических технологий), Сейсмологический институт, Институт фармакологии, Тюрингский институт по развитию и окружающей среде, научно-исследовательские лаборатории крупных корпораций и др.
Крупнейшие вузы: Йенский университет, Университет прикладных наук (Высшая школа Йены, 1991 год). Тюрингская библиотека (1549 год). Наиболее известные музеи: Городской музей (1986 год; история Йены), Музей стекла (история и технологии стекольного производства, история фирмы «Schott»), Музей оптики (1922 год) и планетарий Цейса. Литературные музеи: Ф. Шиллера (1924 год), Дом-музей И. В. Гёте (1921 год), «Дом романтиков» (посвящён творчеству литераторов - представителей йенского романтизма). Дом Э. Геккеля - Институт истории медицины, естественных наук и технологии [выполняет двойную функцию: филогенетического музея (основан в 1908 году) и НИИ]. Театры: Городской драматический, «Народный театр» и др.
Йена - один из музыкальных центров Германии со времён Средневековья. С 1770 года проводились Академические концерты. В составе Йенской филармонии - Городской симфонический оркестр (образован в 1934 году на основе «Коллегиум музикум» при университете; ныне самый большой в Тюрингии) и 3 хора: филармонический (1970 год), мальчиков (1976 год) и камерный «Мадригалкрайз» (1968 год). Международные музыкально-театральные фестивали: «Культурная арена» (1992 год), современного танца и пластического искусства «Театр в движении», джаза и др. При Йенском университете - Институт музыкознания (1905 год). Ботанический сад. Футбольный клуб «Карл Цейс» выступает на стадионе «Эрнст-Аббе-Шпортфельд» (12 тысяч мест), чемпион (1963, 1968, 1970 годы) и обладатель Кубка ГДР (1960, 1972, 1974, 1980 годы), финалист Кубка кубков (1981 год).
Иллюстрация:
Башня церкви Святого Михаила. Между 1486–1556. Архив БРЭ.