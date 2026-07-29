ЙЕМЕН В ДРЕВНОСТИ

Ч. 2. Йемен в древности (до VII в.). Ссылки на другие части - см. в конце статьи.

Природные условия и климат . Территория Й. окаймлена прибрежной равниной Тихама, расположенной вдоль Красного моря на 400 км в длину и на 50 км в ширину. Ее западная прибрежная часть практически не имеет природных запасов воды, температура достигает 55° С при почти 100 % влажности. Восточная часть Тихамы, примыкающая к горному массиву, имеет лучшее естественное орошение, к тому же с гор в Тихаму стекает дождевая вода. Горные массивы Хаулан, Джебель-Наби Шоб и Серат, тянущиеся к востоку от Тихамы, достигают в высоту 3760 м. Их разделяют ущелья и вади — сухие русла рек, заполняемые дождевой водой, которую приносят летние муссоны. Центральную часть Й. занимает горное плато высотой до 2000 м. С юга от Аравийского моря его окаймляет прибрежная равнина, отделяемая от центральной части страны — пустынь Рамлат ас-Сабатейн и Руб аль-Хали — горным массивом. Эту область Аравийского п-ова также пересекают многочисленные вади (сухие русла), наполняющиеся водой только в краткий сезон дождей. Крупнейшая вади Южн. Аравии — Хадрамаут расположена в восточной части Й. Влажные и жаркие прибрежные равнины соседствуют здесь с высокими горными кряжами, за которыми тянутся бескрайние пустыни.

Как показывает пример крупнейших цивилизаций Древнего Востока (Египет, Месопотамия, Сев.-Зап. Индия, Китай), первые государственные образования формировались в долинах крупных рек. Реки служили и источником воды для развития поливного земледелия, и транспортными артериями. Современная Юго-Зап. Аравия в этом отношении совсем не похожа на области зарождения первых цивилизаций на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке. Климат в Южн. Аравии всегда был засушлив. Однако засуха сменялась более влажными периодами. Последний такой период относится к 8000—5000 до н. э. В это время в Южн. Аравии встречались растения и животные, впоследствии исчезнувшие из-за наступившей засухи. Ныне сухие русла рек — вади Джоуф и Хадрамаут — составляли единую реку, питаемую водами, стекавшими с гор на северо-западе региона; она впадала затем в Индийский океан на юге.

Догосударственный период

Наличие воды и камня, легко поддававшегося обработке, позволили человеку начать освоение территории Южн. Аравии с самой отдаленной древности. Наиболее ранний палеолитический материал из вади Доан (приток вади Хадрамаут), открытый в 1984, датируется приблизительно 700 000 до н. э.

Природные условия Южн. Аравии в значительной степени обусловили образ жизни населения и, соответственно, направления развития древних южно-аравийских обществ. В III тысячелетии до н. э. на территории будущего государства Саба возникает система искусственной ирригации, что дало мощный импульс развитию земледелия во всей Юго-Зап. Аравии. Здесь появляется письменность, строятся первые протогородские поселения. Завершение процесса доместикации верблюда на востоке и в центре Аравийского п-ова к концу II тысячелетия до н. э. привело к тому, что вскоре активизировались контакты как между государствами Южн. Аравии и Аравии в целом, так и с торговыми партнерами за пределами Аравийского п-ова.

В пустынных и полупустынных регионах Южн. Аравии вокруг небольших оазисов развивалось кочевое верблюдоводство. Наличие крупных оазисов вне пустынь, таких как Мариб, Наджран и Райбун, способствовало раннему развитию оседлой земледельческой цивилизации. Оазисы служили важнейшими перевалочными пунктами и в караванной торговле, в частности благовониями — важной составляющей экономики древних государств юга Аравийского п-ова. В горных массивах развивалось террасное земледелие. В то же время, горы и пустыни выполняли разделительную функцию, в значительной степени обусловив своеобразие каждого из древних южно-аравийских обществ.

Наиболее изученной и масштабно представленной для бронзового века является открытая в 1994 археологическая культура Сабир, распространенная в Зап. Й. Вполне оправданной для II тысячелетия до н. э. является идентификация территории, занятой носителями культуры Сабир, со страной Пунт, упоминаемой в египетских текстах как источник благовоний и диковинных животных (согласно другим гипотезам, Пунт следует локализовать на восточно-африканском побережье на территории современных Сомали, Эритреи, Джибути и Судана). Юго-запад Аравийского п-ова (область Ма‘афир) предположительно отождествляется с библейской страной Офир, куда царь Соломон снарядил морскую экспедицию. Упадок культуры Сабир приходится на рубеж II—I тысячелетий до н. э. Возможно, он был вызван приходом новых волн населения Южн. Аравии — племен, говоривших на семитских языках южно-аравийской группы, материальная культура которых была тесно связана с Южн. Палестиной и Сев.-Зап. Аравией.

На территории современного Й. зародилась и развилась древнеюжноаравийская цивилизация. Ареал ее распространения в период наивысшего расцвета (IV в. н. э.) охватывал также Центральную и Вост. Аравию. В целом история древней Южн. Аравии делится на шесть основных этапов: 1) ок. 1200 — 700 до н. э.: «прото-южно-аравийский», в который возникло государство Саба; 2) около 700 — 110 до н. э.: «период караванных царств», характеризовавшийся преобладанием Сабы и Катабана ; 3) около 110 до н. э. — 300 н. э.: «период сражающихся царств», в который попеременно ведущие позиции занимали Саба и Химйар; 4) около 300 — 525 н. э.: объединение Южн. Аравии под властью Химйара; 5) 525—571 н. э.: доминирование Аксума ; 6) 570—632 н. э.: преобладание сасанидского Ирана.

Из полутора десятков южноаравийских государств, процветавших в разное время между началом I тысячелетия до н. э. и VI в. н. э., Саба, Катабан, Маин , Химйар и Хадрамаут оставили наибольший след в истории. Местные древние общества основывались на номинальном подчинении нижестоящих общин вышестоящим, в результате чего формировалась цепочка: человек — семья — бейт (союз нескольких семей) — род — племя.

Религиозные верования жителей Южн. Аравии

Посвятительные надписи в храмах древних южноаравийских государств донесли до нас ряд сведений о религиозных представлениях их жителей. Данные эпиграфических источников дополняются изобразительным искусством, прежде всего скульптурными изображениями и статуэтками. Жители древнеюжноаравийских государств просили о хорошем урожае и здоровых детях. Цари и их слуги благодарили богов за успешное возвращение из военных походов, победы, богатую добычу. Из надписей мы также узнаем о совершении жертвоприношений, организации культовых паломничеств и трапез во время длительных засух. Большинство местных божеств имело астральную природу: Шамс (солнце), Сахар (рассвет).

В пантеонах всех южноаравийских государств первое место в иерархии богов занимал Астар (воплощение планеты Венеры). Многочисленные магические знаки на наскальных граффити позволяют предположить, что магия играла важную роль в местных верованиях. Существовало здесь и представление о загробной жизни.

В каждом царстве также почитали свое династическое божество. Главным богом Сабы, являвшимся, согласно древнейшим надписям, также воплощением земного правителя и народа, был Альмаках. Люди считались его детьми, первым и главнейшим из которых был правитель — мукарриб, позднее царь Сабы. Наиболее почитаемым богом Маина, где пантеон возглавляла триада астральных божеств, являлся Вадд, предположительно бог Луны. В Хадрамауте династическим богом был Син — лунное божество, к имени которого добавляли эпитет Алим («Син ритуальных трапез») по одной из главных особенностей его культа. Символом Сина был орел. Женским божеством солнца являлась Зат-Химйям, мужским — Шамс. В надписях из Катабана чаще всего упоминался бог Амм.

Самым почитаемым и крупным святилищем Южн. Аравии являлся Аввам — храм Альмакаха в столице Сабы — Марибе . Он имел овальную форму с обширным внутренним двором, окруженным 32 монолитными колоннами, высота стен достигала 13 м. Изучение Аввама началось еще в 1950-е, но назначение многих зданий вокруг храма установить пока не удалось.

Саба . Формирование древнейшего южноаравийского государственного образования — Сабы восходит к рубежу II—I тысячелетий (1200—700 до н. э.). В это время она контролировала небольшую территорию оазиса Мариб и южные склоны плато Джоуф. Вначале правители Сабы не носили никакого титула или называли себя мукаррибами (население же не употребляло, обращаясь к ним, и этот эпитет). Одной из наиболее важных функций правителей, отраженных в титуле «мукарриб», являлось то, что они были «собирателями», «объединителями»: древние государства Южн. Аравии представляли собой союзы полунезависимых племен с выборным главой (кайлем), объединенных единым династийным культом под властью одного владыки, чья власть передавалась по наследству. От имени всей племенной общины мукаррибы заключали «пакт о союзе» с богом Астаром. Лишь во время военных конфликтов титул «мукарриб» могли одновременно носить несколько правителей. С I в. н. э. он заменяется в титулатуре на «царь».

В начале VII в. до н. э. мукарриб Карибиль Ватар, сын Замарали, в результате нескольких походов объединил под властью Сабы всю Юго-Зап. Аравию. Но период расцвета Сабы вскоре сменился длительным упадком во 2-й половине I тысячелетия до н. э. Причиной, по некоторым предположениям, могла быть череда военных поражений. Эпоха после царствования Карибиля Ватара плохо освещена в источниках, точную последовательность мукаррибов определить невозможно. Упадок Сабы привел к тому, что в IV в. до н. э. в Южн. Аравии доминирующим царством стал Катабан.

Лишь ко II—III вв. н. э. Саба вновь достигла расцвета: этот период ее развития может считаться вершиной древней цивилизации Южн. Аравии. Это отразилось в экономическом подъеме государства, в первую очередь в высоком уровне развития земледелия. В частности, была усовершенствована плотина в Марибе, появившаяся, вероятно, еще в VIII в. до н. э. О процветании Сабы говорит и богатый импорт, который тек в страну из Средиземноморья. Сюда ввозили самые разные товары: от недорогих тканей и изделий из металлов до скульптуры из мрамора. О взлете сабейской культуры можно судить по возводившимся в то время святилищам. Наряду с храмом Аввам, крупнейшими культовыми сооружениями Сабы были храм Бар’ан в Марибе и храм Альмакаха в Сирвахе — втором по важности центре сабейского государства. От II—III вв. н. э. до нас дошло и наибольшее количество надписей.

Основой благосостояния Сабы было земледелие с развитой системой искусственного орошения и скотоводство (разведение верблюдов, ослов, мулов, мелкого рогатого скота). Одним из наиболее сложных ирригационных сооружений являлась плотина в Марибе, перекрывавшая вади Зана (Азана) и просуществовавшая в течение нескольких столетий до начала VII в., когда она была окончательно разрушена, а город оставлен жителями. Дамба в Марибе позволяла не только сохранять воду, но и поднимать ее до уровня полей. Существовал специальный бассейн для отстаивания мутной воды. От плотин вода с помощью системы каналов подводилась к полям, где ее распределяли специальные механизмы. Поля покрывались водой на 50 см в высоту. Лишняя вода на верхних полях переносилась на поля, расположенные ниже, а оставшаяся после орошения — сбрасывалась в вади.

Другой важной составляющей процветания Сабы являлся контроль над проходившей через ее земли караванной торговлей благовониями: ладаном из Хадрамаута, миррой из Катабана, алоэ с Сокоторы. Развитие морской торговли со Средиземноморьем в первые века нашей эры вызвало перенос центра тяжести в торговле благовониями с караванных троп на морские пути, от которых Саба была отрезана. Это обусловило стремление сабейских царей получить доступ к морскому побережью, что спровоцировало постоянные столкновения с государством Химйар в первые три столетия нашей эры. В последней четверти III в. Химйару удалось подчинить земли Сабейского царства.

Маин . Это государственное образование, представлявшее собой союз родов, со столицей в Карнау располагалось к северо-востоку от Сабы на небольшой части плато Джоуф между пустынями Руб аль-Хали и Рамлат ас-Сабатейн и существовало благодаря караванной торговле. Первые сведения о нем восходят к VII в. до н. э. После падения могущества Сабы в середине Ι тыс. до н. э. Маин полностью контролировал экспорт традиционных аравийских благовоний на Ближний Восток и в Вост. Средиземноморье. Правители Маина никогда не называли себя мукаррибами. Напор кочевников к началу I в. до н. э. и упадок караванных путей в Зап. и Юго-Зап. Аравии на рубеже I—II вв. н. э. подорвали могущество Маина.

Катабан . Это государство находилось к юго-востоку от Сабы и к западу от Хадрамаута, его столицей был город Тимна, расположенный в вади Бейхан. Катабан представлял собой союз племен, наиболее сильное из которых дало название всему царству и объединяло его единым культом божества Амм. Впервые Катабан упоминается надписях из Сабы в VII в. до н. э. в качестве союзника Сабы и Хадрамаута. С VI по I в. до н. э. правители Катабана носили титул мукаррибов. Первым из них был Хауфиамм Йуханим (предположительно, V в. до н. э.). Мукарриб Катабана управлял страной с помощью совета племенных старейшин.

Разорвав союз с Сабой в начале VI в. до н. э., Катабан воевал с ней на протяжении столетия. Его территория быстро расширилась в северо-западном (вплоть до Мариба, контроль над которым, вероятно, оставался у Сабы), юго-западном (до Баб-эль-Мандебского пролива) и восточном (до Зап. Хадрамаута) направлениях. После того как титул мукарриба окончательно утвердился за катабанскими правителями, царство переживает период расцвета. В Тимне строят монументальные храмы и дворцы, увеличивается количество надписей, высокого уровня достигает изобразительное искусство, о чем свидетельствуют данные археологии. Например, при раскопках царского дворца в Тимне были найдены фрагменты росписи, выполненной под средиземноморским влиянием. Но со II в. до н. э. начинается период упадка Катабана, возможно, связанного с подъемом могущества союза племен зу-Райдан . Была заброшена Тимна. Территория царства резко сократилась, а в конце II в. н. э. его земли разделили между собой Саба и Хадрамаут.

Хадрамаут . Это государство со столицей в городе Шабва располагалось на востоке Южн. Аравии вдоль берега Аравийского моря, занимая плато Хадрамаут, пересеченное многочисленными вади. Основой его благосостояния было оазисное земледелие, а также сбор и продажа благовоний. Из Хадрамаута выходили караванные пути, пересекавшие Аравийский п-ов в западном и восточном направлениях. Они вели в Месопотамию, Вост. Средиземноморье и Египет.

Пика своего политического и экономического могущества Хадрамаут достиг в начале III в. Его царям, принявшим титул мукаррибов, удалось даже захватить значительную часть территории Катабана. В 1-й четверти III в. на престоле Хадрамаута находился царь Иллиазз Йалит. Ему удалось заключить союз с Сабой, закрепленный династическим браком. Царь Сабы помог Иллиаззу Йалиту в 222—223 подавить вспыхнувшее восстание, но затем сам провел против недавнего союзника успешную военную кампанию. Иллиазз Йалит попал в плен, а столица Хадрамаута Шабва и порт Кана были захвачены и разграблены. К 300 Хадрамаут вошел в состав государства Химйар.

Химйар . Около 110 до н. э. обширная территория на юго-западе Аравии, ранее подконтрольная Катабану, была объединена под властью союза племен зу-Райдан. Главным из них было племя Химйар, по которому назвали образовавшееся царство. Понятие «зу-Райдан» («тот, кому принадлежит Райдан» — дворец в Зафаре, столице Химйара) стало обозначать и династию правителей Химйара, и сам племенной союз. Объединившиеся в этот союз племена не были обязаны почитать богов наиболее могущественного из них, сохраняя собственные культы. Правители Химйара, подчеркивая свое могущество и власть над подчиненными землями, ввели для датировки своих надписей особую «эру». Изначально Химйар занимал юг Йеменского нагорья, но постепенно покорил многочисленные небольшие соседние племена. В I в. до н. э. — I в. н. э. владыки Химйара и Сабы одновременно претендовали на двойной титул «царя Сабы и зу-Райдана», однако Химйар сохранял доминирующее положение. Показательно, что античные источники 2-й половины I в. даже не упоминают Мариб, хотя и повествуют о царе двух народов — сабеев и гомеритов (т. е. жителей Химйара).

В начале III в. вспыхивает длительная череда войн между Сабой и Химйаром. В результате в последней четверти III в. Химйар присоединил Сабейское царство к своей территории. Подчинив к 300 и Хадрамаут, Химйар впервые в истории Южн. Аравии объединил этот регион под властью одного государства. Огромная территория управлялась из одного центра, использовался единый сабейский язык, единая система письма, постепенно с середины IV в. распространялась единая религия — иудаизм .

Наряду с иудаизмом с IV в. на территорию Южн. Аравии проникает и христианство. К этому времени в надписях уже встречаются упоминания безымянного единого «бога» — «милостивого», что дает основание предполагать наличие монотеистических тенденций («рахманизма») в религиозной жизни. К V в. упоминания об астральных божествах здесь практически исчезают, хотя память о древних верованиях, как показывают источники уже исламского времени, сохранялась еще долго. Последние надписи на сабейском языке были оставлены в 1-й половине VI в. христианами или иудеями.

В VI в. Южн. Аравия становится ареной столкновения интересов Византии и Ирана, боровшихся за контроль над морскими торговыми путями. Воспользовавшись истреблением христиан в Химйаре (так называемых наджранских мучеников) в 521—523 как предлогом, византийский император Юстин (518—527) заставил правителя Аксумского царства Каледа (Элла Асбеха) вторгнуться в Южн. Аравию. Войска Химйара были разбиты, царь Зу Нувас (ок. 517 — 525/527) погиб в бою, а страна подверглась разграблению. Почти полвека территория совр. Й. оставалась под контролем Аксума — царя Абрехи и его сына Машрука. Абреха поддерживал дипломатические связи с Сасанидами, которые к этому времени контролировали значительную часть Центральной и Вост. Аравии.

В 570 потомок царей Химйара зу-Йазан в свою очередь вступил в переговоры с Хосровом I, убедив его выступить против сил Аксума в Южн. Аравии. Сасаниды высадились в Хадрамауте, разбили войско царя Машрука и дошли до Саны (с 520 — столицы Химйара). После ухода сил Сасанидов оставленный ими в качестве вассального правителя зу-Йазан поднял антиперсидское восстание, но был убит в 575 или в 578. После этого землями Й. управляли сасанидские наместники, опиравшиеся на размещенные в местных городах и крепостях гарнизоны. Начался процесс ассимиляции иранцев с местным населением. Но после разгрома войск Хосрова II в 627—628 византийским императором Ираклием персидский гарнизон в Й. оказался в изоляции. На протяжении нескольких лет на территории Й. вспыхивали многочисленные восстания, за власть боролись различные группировки. Политическое, военное и идеологическое давление из Хиджаза, наряду с нестабильностью ситуации, способствовали тому, что с 631 йеменские племена начали переходить под власть Мухаммада .

Лит.: Лундин А. Г. Государство мукаррибов Саба’: сабейский эпонимат. М., 1971; Южная Аравия. Памятники древней истории и культуры / Отв. ред. Б. Б. Пиотровский. Вып. I. М., 1978; Южная Аравия. Памятники древней истории и культуры / Отв. ред. Б. Б. Пиотровский. Вып. II. Материалы экспедиции П. А. Грязневича 1970—1971 гг. Ч. 1: Грязневич П. А. Историко-археологические памятники древнего и средневекового Йемена. Полевые исследования 1970—1971 гг. СПб., 1994; Ч. 2: Бауэр Г. М., Лундин А. Г. Эпиграфические памятники древнего Йемена. СПб., 1998; Амирханов Х. А. Каменный век Южной Аравии. М., 2006; Седов А. В. Древний Хадрамаут. Очерки археологии и нумизматики. М., 2006; Бухарин М. Д. Южная Аравия, Средиземноморье и Восточная Африка: торговые и историко-культурные связи. М., 2009; Французов С. А. История Хадрамаута в эпоху древности. СПб., 2014; Müller W. W. Südarabien im Altertum. Kommentierte Bibliographie der Jahre 1997 bis 2011. Tübingen–Berlin, 2014 (Epigraphische Forschungen auf der Arabischen Halbinsel. Bd 6); Pirenne J. Paléographie des inscriptions sud-arabes. Contributio. à la chronologie et l’histoire de l’Arabie du sud antique. Tome I. Dès origines jusqu’à l’époque himyarite. Brussel, 1956 (Verhandelingen van de Koninklijke vlaamse Academie voor weteschappen, letteren en schone kunsten van Belgiё. Klasse der Letteren. 26). Wissmann H. von. Zur Geschichte und Landeskunde von Alt-Südarabien. Wien, 1964; Idem. Zur Archäologie und antiken Geographie von Südarabien. H.ad.ramaut, Qatabān und das ‘Aden-Gebiet in der Antike. Istanbul, 1968. Idem. Über die frühe Geschichte Arabiens und das Entstehen des Sabäerreiches (die Geschichte von Saba’ I). Wien, 1975.