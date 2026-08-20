ЙЕМЕН В 1960-1980Е ГГ.

Ч. 4. Йемен в 1960-1980 гг. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Йемен в 1990‒2010е гг .

Два Йемена (1960—1980-е)

Социальные сдвиги и драматические события в Сев. Й. способствовали возникновению новых общественных групп и пробуждению национального самосознания в ФЮА. Революция 1962 сыграла важную стимулирующую роль, предоставив сторонникам независимости площадку для консолидации усилий. В феврале 1963 конференция антибританских сил Южн. Й. в Сане приняла решение о создании под лозунгами объединения Й. и «единства арабского отечества» Национального фронта (НФ), куда вошли нелегальные и полулегальные организации (Патриотический фронт, Организация племен, Фронт насеристов, Революционная организация оккупированного юга Й., «Свободные офицеры» и др.). Лидерство находилось в руках йеменского отделения Движения арабских националистов (ДАН), во главе с Кахтаном аш-Шаби. Вскоре началась затяжная вооруженная борьба, которая все больше воздействовала на ситуацию в ЙАР, где в эти годы установилось хрупкое равновесие сил. В августе 1965 в Джидде Файсал ибн Абд аль-Азиз и Насер подписали соглашение, по которому Каир обязывался в течение 9 месяцев вывести войска из ЙАР, а Эр-Рияд — прекратить помощь монархистам.

В 1967 поражение ОАР в Шестидневной войне окончательно подорвало авторитет СРК в ЙАР, в то время как в ФЮА к сентябрю этого года НФ контролировал 12 эмиратов и шайхств из 17, повсеместно учреждая гражданские и военные народные комитеты, в задачи которых входило поддержание порядка. В ноябре, когда Саллаль находился с официальным визитом в Ираке, бескровный переворот передал власть в руки представителей племенной верхушки, предпринимательства и высшей бюрократии, которых поддержала часть армии. Были сформированы новые Республиканский совет и Совет министров, а верховным главнокомандующим назначен генерал Хасан аль-Амри. К этому времени уже вся федеральная территория перешла в руки НФ, который британский верховный комиссар вынужденно признал единственным законным представителем местного населения. Лондон пошел на переговоры с ним в Женеве, которые завершились признанием независимости Народной Республики Южн. Й. (НРЮЙ). Политическая организация Национальный фронт (ПОНФ) объявила себя единственной законной силой в новом государстве, где была введена президентская форма правления, а К. аш-Шаби назначен президентом, премьер-министром и главнокомандующим. Между тем в Сев. Й. с новой силой возобновилась гражданская война. В декабре сторонники имамата окружили столицу, которую республиканцы разблокировали только в феврале следующего года.

В декабре 1968 правительство Южн. Й. приняло декрет об упразднении власти султанов, эмиров и шайхов и аннулировании полномочий чиновников ФЮА. Вводилось новое административное деление на 6 провинций. Сразу же после образования НРЮЙ, началась поляризация сил, участвовавших в ее создании. К 1969 ПОНФ разделилась на два крыла. Правое, во главе с президентом аш-Шаби, опиралось на зажиточных горожан, преимущественно предпринимателей, и селян, ориентировавшихся на традиционализм и исламские ценности. Левое, во главе с Абд аль-Фаттахом Исмаилом, состояло из марксистов и националистов, поддерживавших более тесные контакты с Москвой и Каиром и популярных среди немногочисленной интеллигенции, младшего офицерского и рядового состава армии. В июне этого года аш-Шаби, обвиненный в диктаторских замашках, подал в отставку, и на смену ему пришел Президентский совет из 5 членов под председательством Салима Рубайя Али (кроме Исмаила, туда входил, в частности, Мухаммад Али Хайсам), координировавший свои действия с исполнительным комитетом Генерального руководства ПОНФ и кабинетом министров. Они немедленно приступили к радикальным преобразованиям, начав с национализации иностранных компаний и огосударствления «компрадорского капитала».

Независимость Юга укрепила позиции республиканцев и на Севере: в 1969 они добились впечатляющих успехов, так что в марте 1970 КСА официально объявило о признании ЙАР. Определенная синхронность наблюдалась даже в формальном принятии основополагающих документов двух йеменских государств в 1970, хотя содержание их основных законов существенным образом различалось. На Юге в ноябре за Законом об аграрной реформе, наделявшим участками безземельных крестьян и устанавливавшим максимум землевладения, последовала новая конституция, которая, изменив название государства на Народную Демократическую Республику Й. (НДРЙ), закрепила его «социалистическую ориентацию». На Севере принятая в декабре постоянная конституция провозглашала ЙАР «консультативной парламентской республикой», в которой запрещалась деятельность всех политических партий и организаций, ислам объявлялся государственной религией, а шариат — источником законодательства.

На протяжении 1970-х лидеры ЙАР так и не преодолели внутренних разногласий в определении внешнеполитического курса, особенно в отношении непосредственных соседей — КСА и НДРЙ. В руководстве сложились две фракции: умеренные традиционалисты и рыночники и крайние консерваторы. Первые во главе с председателем Республиканского совета Абд ар-Рахманом аль-Арьяни придерживались прозападной ориентации, вторые выражали интересы бывших монархистов и племенной аристократии. Ключевым экономическим и политическим партнером для НРЮЙ/НДРЙ с 1969 являлся СССР, при содействии которого строилось подавляющее большинство промышленных и значительная часть социальных объектов и на долю которого приходилось более 50 % иностранных кредитов, полученных республикой на цели развития. Советская сторона подготовила свыше 40 тыс. йеменских специалистов.

В 1972 противники революционного руководства НДРЙ вовлекли приграничные северойеменские племена в боевые действия на территории Южн. Й. В результате началась война между двумя республиками, которые достигли временного примирения при посредничестве ЛАГ только на октябрьских переговорах в Каире и на ноябрьской встрече глав двух государств в Триполи (Ливия). Стороны даже признали целесообразным объединить в перспективе две страны в государство с «республиканской и демократической формой правления», приверженное «социализму исламского арабского образца».

Однако расхождения в том, как видели будущее своих «половин» Й. вожди ЙАР и НДРЙ, чем далее, тем более нарастали. 1-я половина 1970-х ознаменовалась в экономической жизни Юга учреждением сельскохозяйственных кооперативов, в культурной — решительными мерами по ликвидации неграмотности. Внутреннюю политику определяла кампания по созданию авангардной партии, которая призвана была руководствоваться идеологией научного социализма советской модели. Ее ядром послужила Объединенная политическая организация Национальный фронт (ОПОНФ), учрежденная на съезде в Адене в октябре 1975. Слепое копирование левыми опыта СССР и стран соцлагеря не вызвало одобрения у умеренных. Под руководством С. Рубайя Али они выступили против ОПОНФ и идеи авангардной партии в принципе, но оказались в меньшинстве. Али обвинили в стремлении к личной диктатуре. На Севере фракционное противоборство также дестабилизировало обстановку, обусловило частую смену правительственных кабинетов и два путча в июне 1974 и в октябре 1977.

Постепенную нормализацию отношений между Саной и Аденом в июне 1978 прервал взрыв бомбы, находившейся в портфеле южнойеменского эмиссара, от которого погиб северойеменский президент Ахмад Хусайн аль-Гашими. В ЙАР началась пропагандистская кампания против НДРЙ, возобновились и пограничные бои. В июле президентом ЙАР был избран бывший начальник генерального штаба подполковник А. А. Салих . Между тем в НДРЙ лидеры ОПОНФ обвинили Али в организации покушения на А. Х. аль-Гашими с целью якобы спровоцировать войну между двумя Й., а тот в ответ предпринял попытку государственного переворота, но не смог заручиться поддержкой армии и, по приговору ревтрибунала, был расстрелян со своими двумя сподвижниками. В октябре последовал учредительный съезд Йеменской социалистической партии (ЙСП), которая и провозглашалась «авангардом йеменского рабочего класса в союзе с крестьянством», а затем — принятие новой конституции, зафиксировавшей народно-демократический характер осуществляемых преобразований и руководящую роль ЙСП в йеменском обществе. В декабре впервые прошли выборы в высший законодательный орган республики — Верховный народный совет (ВНС). Его, как и ЙСП, возглавил А.-Ф. Исмаил.

В марте 1979 в Эль-Кувейте делегации обоих Й. достигли договоренности о прекращении огня, отводе войск и открытии границы. Это стабилизировало ситуацию в обеих странах, символом расширения связей между которыми стала в декабре 1981 выработка совместной комиссией проекта конституции единого Й., представленного на рассмотрение президентов обеих стран. В 1982 Салих и Исмаил вошли в Йеменский Президентский совет, прорабатывавший совместные программы экономического развития, обеспечения свободного перемещения граждан, сохранения национального наследия и др. Советский Союз поддерживал ровные отношения как с НДРЙ, так и с ЙАР, которые опирались на Договоры о дружбе и сотрудничестве 1979 и 1984, соответственно.

Тем не менее, на протяжении всего предпоследнего десятилетия XX в. два Й. развивались параллельно. Север, при всем консерватизме своей социальной структуры, демонстрировал достаточно заметный прогресс, что не в последнюю очередь объяснялось некоторой стабилизацией при Салихе, который сосредоточил усилия на восстановлении хозяйства и централизации госаппарата. На Юге внутриполитическая турбулентность только нарастала, несмотря на попытки главного покровителя «народной демократии» — Москвы — как-то примирить стороны междоусобного противоборства в ЙСП.

В декабре 1981 был сформирован Всеобщий народный конгресс (ВНК) ЙАР, где 700 мандатов распределялись через выборы, 300 — через назначение президентом, который и возглавил новый орган, руководивший социально-экономическим развитием республики. В августе 1982 ВНК ЙАР принял Национальную хартию, которая категорически запретила политическую деятельность вне ВНК и парламента. Вместе с тем, возникли новые общественные и профессиональные организации, некоторые из которых (союзы писателей и журналистов) стали общими для обоих государств. Возросло число «кооперативных союзов развития», объединенных во Всеобщую федерацию и призванных всесторонне ослабить воздействие племенной знати на население.

Политическая централизация ЙАР сопровождалась медленным подъемом хозяйства после потрясений 1972—1979. Первый и второй пятилетние планы (1977—1981 и 1982—1986) упирали на аграрный сектор как основу национальной экономики. В нем было занято около 70 % экономически активного населения. Прогресс затронул также горнодобывающую промышленность и энергетику: был открыт крупный цементный завод (1985), проведены несколько ЛЭП, построен ряд шоссейных дорог. При этом государство заняло командные позиции только в инфраструктуре и энергетике благодаря обеспечению притока многомиллионных кредитов, займов и помощи из-за границы (прежде всего из КСА), от международных финансовых компаний, Арабского валютного фонда и ЕЭС.

«Социалистическая перспектива» НДРЙ оказалась весьма туманной в условиях доминирования архаичных хозяйственных укладов и сильнейшего влияния родоплеменных устоев и религиозных ценностей на расклад общественных сил. Внутри «авангардную партию» сразу же разорвали кровопролитные столкновения, перекинувшиеся и на южнойеменский социум в целом. Весной 1980 ЙСП расколол острый фракционный конфликт, когда межплеменная и земляческая конкуренция и личные амбиции противопоставили Исмаила второму лицу в республике — Али Насиру Мухаммаду. Кризис временно разрешился вынужденной эмиграцией генерального секретаря в СССР, но возобновился в октябре 1985 на III съезде правящей партии, когда приверженцы вернувшегося из Москвы Исмаила раскритиковали деятельность Али Мухаммада. Достигнутый на съезде компромисс ненадолго задержал кровавую развязку: в январе 1986 теракт покончил как с Исмаилом, так и с рядом его приверженцев в Политбюро ЙСП (А. Антар, С. М. Касим, А. Ш. Хади). Аден и внутренние районы НДРЙ превратились в арену настоящей войны между сторонниками и противниками А. Н. Мухаммада, в которой погибли около 4 тыс. человек, а еще несколько тысяч получили ранения. После победы последователей линии Исмаила, мятежники вместе со своим главой бежали за рубеж, а новым генеральным секретарем ЦК ЙСП был избран Али Салим аль-Байд. В феврале 1986 прошли выборы в ВНС, депутаты которого затем избрали Президиум под председательством Хайдара Абу Бакра аль-Аттаса.

Вторая половина 1980-х прошла под знаком ликвидации вызванной войной разрухи. Благодаря активной политике национализации выросла доля госсектора, что позволило развернуть широкомасштабное строительство государственных предприятий, медицинских учреждений и объектов культурно-бытового назначения, а также развивать энергетику и жилищное строительство. В условиях медленного подъема экономики в руководстве НДРЙ возобладал прагматизм, подталкивавший на улучшение взаимоотношений с ЙАР. Исключительный для арабской страны путь — строительство народной демократии советского образца — завершился крахом с прекращением финансирования этого проекта Москвой.

В мае 1988 Сана и Аден заключили соглашение о сотрудничестве, с упором на совместную разработку нефтяных месторождений в пограничной зоне, а в ноябре 1989 подписали соглашение об объединении двух Й. в течение года на основе проекта Конституции 1981. В соответствии с ним в мае 1990 образовалась Йеменская Республика (ЙР) и начался 30-месячный переходный период объединения политических институтов ЙАР и НДРЙ.