ЙЕМЕН

Ч. 1. Йемен в наст. вр.: население, административное деление, религия, язык. Ссылки на другие части - см. в конце статьи.

Йемен (Йеменская Республика) — государство в Зап. Азии, на юге Аравии (включая о-ва Перим и Сокотра). Площадь — 528 тыс. кв. км. Население — 27,4 млн человек (2016). 93 % — арабы . Большинство (92 %) — йеменцы, носители аравийских диалектов арабского языка, принадлежащие главным образом к племенным конфедерациям хашид, бакиль, бану-матар (на севере), бану-харис, кухра, зараник (на западе), субайхи, хаушаби, амири (на юге), яфаи, фадли, аулаки (на востоке), и представители южноаравийских этносов (сокотрийцы, махри, шахри — носители языков южно-периферийной подгруппы семитской группы). Меньшинство (2 %) — уроженцы Судана, Египта, Ливана, Палестины, Ирака. 7 % — выходцы из Вост. Африки, Южн. и Юго-Вост. Азии: сомалийцы, эфиопы (амхара, тигрэ), банту, индийцы (преимущественно хиндустанцы), малайцы. Столица — Сана; крупнейшие города — Аден (1,76 млн человек, 2017), Таиз (615 тыс. человек, 2017), Ходейда (548 тыс. человек, 2005), Эль-Мукалла (531 тыс. человек, 2004), Ибб (160 тыс. человек, 2005).

Административное деление — 22 провинции (мухафазы), подразделяющиеся на 326 районов; в особую единицу выделена Сана. Государственный язык — арабский. Государственная религия — ислам , который исповедует 99 % жителей. Около 65 % — приверженцы суннизма (шафиитского и маликитского мазхабов , преимущественно на юге и востоке), около 35 % — исповедуют шиизм ( зайдиты , исмаилиты и имамиты , преимущественно на западе и севере); незначительное меньшинство (на юго-востоке) придерживается хариджизма ( ибадиты ). Менее 1 % — немусульмане (бахаиты, индусы, христиане — в большинстве своем неграждане Й.). Исторически проживавшие на территории Й. иудейские общины (евреи-тейманим) к настоящему времени почти полностью репатриированы в Израиль .