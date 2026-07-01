ЙЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЙЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - старейший частный университет в США.
Основан группой священников в 1701 году в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) как Коллегиальная школа. Название «Йельский колледж» учебное заведение получило в 1718 году в честь валлийского купца Э. Йеля, который пожертвовал в пользу колледжа свои сбережения, 417 книг и портрет короля Георга I. Официальным языком обучения и общения была латынь; использование английского языка запрещалось (до 1931 года).
Изучались 7 свободных искусств, классическая литература, естествознание, этика и метафизика. Фактическое превращение колледжа в университет произошло в 1-й половине XIX века: в 1810 году основана Йельская школа медицины, в 1822 году - школа богословия, в 1824 году - юридический факультет. Позднее были открыты факультеты (школы): искусствоведческий (1869 год), музыкальный (1894 год), лесного хозяйства и охраны окружающей среды (1900 год), драматического искусства (1955 год), архитектурный (1972 год), менеджмента (1974 год) и др. В Йельском университете сформировалась йельская школа деконструктивизма в литературоведении.
Среди преподавателей и выпускников Йельского университета - выдающиеся учёные, лауреаты Нобелевской премии, политики, бизнесмены, в т. ч. изобретатель С. Морзе, детский врач и психолог Б. Спок, писатель К. С. Льюис, экономист, историк США У. Прескотт, химик Дж. Фенн, физикохимик Дж. Гиббс, вирусолог Дж. Эндерс, экономисты Дж. Тобин, И. Фишер, Дж. Акерлоф, социолог У. Самнер, президенты США Дж. Г. У. Буш и Дж. У. Буш, вице-президент США Р. Чейни, Х. Клинтон.
В состав Йельского университета входят (2007 год): Йельский колледж, школа искусства и архитектуры, 10 факультетов; центры - международных исследований, прикладных лингвистических исследований, исследования проблем глобализации (смотрите Космополитизм) и др.; художественная галерея (1832 год), Центр британского искусства (1977 год), Музей естественной истории Пибоди (1866 год; орнитологическая коллекция и коллекция минералов; второе по величине в США хранилище останков динозавров и самый большой в мире полностью сохранившийся бронтозавр), Музей музыкальных инструментов.
Библиотечная система Йельского университета (третья по величине библиотека США и вторая в мире среди университетских библиотек; свыше 12 млн. единиц хранения) включает 22 отдельные библиотеки, в т. ч. Мемориальную библиотеку Стерлинга, библиотеку Л. Байнеке (1963 год; главное хранилище древних рукописей и первых печатных книг; содержит одну из крупнейших в Северной Америке коллекцию папирусов, одно из полных изданий Библии Гуттенберга). Обучаются свыше 13 тыс. студентов (2008 год). Йельский университет входит в группу элитных американских университетов - т. н. Лигу плюща.