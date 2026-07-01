ЙЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЙЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - старейший частный университет в США.

Ос­но­ван груп­пой свя­щен­ни­ков в 1701 году в Нью-Хей­ве­не (штат Кон­нек­ти­кут) как Кол­ле­ги­аль­ная шко­ла. Название «Йель­ский кол­ледж» учеб­ное за­ве­де­ние по­лу­чи­ло в 1718 году в честь вал­лий­ско­го куп­ца Э. Йе­ля, ко­то­рый по­жерт­во­вал в поль­зу кол­лед­жа свои сбе­ре­же­ния, 417 книг и порт­рет ко­ро­ля Ге­ор­га I. Официальным язы­ком обу­че­ния и об­ще­ния бы­ла ла­тынь ; ис­поль­зо­ва­ние английского языка за­пре­ща­лось (до 1931 года).

Изу­ча­лись 7 сво­бод­ных ис­кусств, клас­сическая литература, ес­те­ст­во­зна­ние, эти­ка и ме­та­фи­зи­ка. Фак­тическое пре­вра­ще­ние кол­лед­жа в уни­вер­си­тет про­изош­ло в 1-й половине XIX века: в 1810 году ос­но­ва­на Йель­ская шко­ла ме­ди­ци­ны, в 1822 году - шко­ла бо­го­сло­вия, в 1824 году - юри­дический факультет. Позд­нее бы­ли от­кры­ты фа­куль­те­ты (шко­лы): ис­кус­ст­во­вед­че­ский (1869 год), му­зы­каль­ный (1894 год), лес­но­го хо­зяй­ст­ва и ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды (1900 год), дра­ма­тического искусства (1955 год), ар­хи­тек­тур­ный (1972 год), ме­недж­мен­та (1974 год) и др. В Йельском университете сфор­ми­ро­ва­лась йель­ская шко­ла де­кон­струк­ти­виз­ма в ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии.

Сре­ди пре­по­да­ва­те­лей и вы­пу­ск­ни­ков Йельского университета - вы­даю­щие­ся учё­ные, лау­реа­ты Но­бе­лев­ской пр емии, по­ли­ти­ки, биз­нес­ме­ны, в т. ч. изо­бре­та­тель С. Мор­зе, дет­ский врач и пси­хо­лог Б. Спок, пи­са­тель К. С. Льюис, эко­но­мист, ис­то­рик США У. Пре­скотт, хи­мик Дж. Фенн, фи­зи­ко­хи­мик Дж. Гиббс, ви­ру­со­лог Дж. Эн­дерс, эко­но­ми­сты Дж. То­бин, И. Фи­шер, Дж. Акер­лоф, со­цио­лог У. Сам­нер, президенты США Дж. Г. У. Буш и Дж. У. Буш, ви­це-пре­зи­дент США Р. Чей­ни, Х. Клин­тон.

В со­став Йельского университета вхо­дят (2007 год): Йель­ский кол­ледж, шко­ла искусства и ар­хи­тек­ту­ры, 10 фа­куль­те­тов; цен­тры - ме­ж­ду­народных ис­сле­до­ва­ний, при­клад­ных лин­гвис­тических ис­сле­до­ва­ний, ис­сле­до­ва­ния про­блем гло­ба­ли­за­ции (смотрите Космополитизм ) и др.; ху­дожественная га­ле­рея (1832 год), Центр британского искусства (1977 год), Му­зей ес­тественной ис­то­рии Пи­бо­ди (1866 год; ор­ни­то­ло­гическая кол­лек­ция и кол­лек­ция ми­не­ра­лов; вто­рое по ве­ли­чи­не в США хра­ни­ли­ще ос­тан­ков ди­но­зав­ров и са­мый боль­шой в ми­ре пол­но­стью со­хра­нив­ший­ся брон­то­завр), Му­зей музыкальных ин­ст­ру­мен­тов.

Биб­лио­теч­ная сис­те­ма Йельского университета (тре­тья по ве­ли­чи­не биб­лио­те­ка США и вто­рая в ми­ре сре­ди уни­вер­си­тет­ских биб­лио­тек; свыше 12 млн. единиц хранения) вклю­ча­ет 22 отдельные биб­лио­те­ки, в т. ч. Ме­мо­ри­аль­ную библиотеку Стер­лин­га, библиотеку Л. Бай­не­ке (1963 год; главное хра­ни­ли­ще древ­них ру­ко­пи­сей и пер­вых пе­чат­ных книг; со­дер­жит од­ну из круп­ней­ших в Северной Аме­ри­ке кол­лек­цию па­пи­ру­сов, од­но из пол­ных из­да­ний Биб­лии Гут­тен­бер­га). Обу­ча­ют­ся свыше 13 тыс. сту­ден­тов (2008 год). Йельский университет вхо­дит в груп­пу элит­ных американских уни­вер­си­те­тов - т. н. Ли­гу плю­ща.

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