ЙЕГЕР ХАНС ХЕНРИК
ЙЕГЕР ХАНС ХЕНРИК - норвежский писатель.
Самостоятельно изучал философию; придерживался анархистских воззрений. Печатался с 1878 года.
В ранней драматургии Йегер отразились его радикальные взгляды на свободу личности и брак: «Ольга» («Olga», 1883 год) и др. За наиболее известное сочинение - роман в духе натурализма «Из жизни богемы Кристиании» («Fra Kristiania Bohêmen», 1885 год) - был обвинён в безнравственности и приговорён к 2 месяцам тюремного заключения (1886 год).
Среди др. сочинений: романы «Больная любовь» («Syk kjærlighet», 1893 год), «Исповедь» («Bekjendelser», 1902 год), «Тюрьма и отчаяние» («Fængsel og fortvilelse», 1902 год); эссе «Библия анархиста» («Anarkiets bibel», 1906 год) в духе Ф. Ницше. Йегер оказал влияние на мировоззрение Э. Мунка, с которым общался с 1885 года.