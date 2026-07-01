ЯЗЫКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЯЗЫКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - русский поэт.

Происхождение и образование

Происходил из древнего русского дворянства. В 1815 году поступил в Петербургский институт горных инженеров, по окончании которого начал учиться в инженерном корпусе. К этому времени относятся его первые, более серьезные стихотворные опыты, на него обратил внимание известный литератор А.Ф. Воейков, который пригласил перейти в Дерптский университет для занятий словесными науками. Приглашение Языков воспользовался и переехал в Дерпт в 1820 году. Поселившись в семье лектора немецкого языка фон Борга, усердно изучал латинский и немецкий язык, после чего успешно поступил в университет.

Признание

Вскоре произошло знакомство с Жуковским, личность и беседы которого произвели на молодого поэта неизгладимое впечатление. Под влиянием бесед с ним в Языкове с новой силой пробудилась страсть к творчеству, все журналы наперерыв добивались его сотрудничества. Поощренный этим, впадал в кутеж и разгул. В то же время порой он с необычайной энергией набрасывался на изучение русской и всеобщей истории, русской и иностранной литератур, с увлечением начинал посещать лекции. К этому времени Языков стал всеми признанным поэтом.

После четырехлетнего пребывания в университете он в 1825 году попытался было подготовиться к экзаменам, но систематические занятия оказались для его обленившегося характера непомерной трудностью, и Языков вновь отдался кутежам, приведшим его к большим долгам.

Летом 1826 года он уехал в свое село Тригорское, расположенное неподалеку от Михайловского Пушкина. Тогда же и состоялось их свидание и продолжительное знакомство. В течение нескольких месяцев жили они вместе, этот период, описанный Языковым в своем знаменитом стихотворении "Тригорское", он считал самым счастливым в своей жизни.

Между тем здоровье поэта вследствие разных излишеств, от которых он не мог отказаться даже в Тригорском, пошатнулось, и по возвращении в Дерпт поэт стал страдать продолжительными и мучительными головными болями, мешавшими ему работать; не менее мучила его и мысль о невозможности сдать выпускные экзамены. Убедившись в полной бесполезности жизни в Дерпте, где к этому времени сделано им было более чем на 28 тыс. рублей долгов, Языков в 1829 году обратился за помощью к старшему брату, который не отказал ему.

Жизнь и деятельность в Москве

Он переехал в Симбирск, а оттуда в деревню, но вскоре оставил ее и отправился в Москву, где поселился в семье Елагиных. В отношении занятий жизнь его здесь, как и всюду, сложилась в высшей степени беспорядочно: он то увлекался гомеопатией и даже переводил с немецкого соответственные книги (сочинения Ганемана), то начинал собирать народные песни для сборника своего друга П.В. Киреевского и сотрудничать в его журнале «Европеец», то возвращался к тяготившим его университетским наукам. В начале 1831 года он окончательно оставил всякую надежду на возможность получить университетский диплом, и поступил на службу. В Москве он несколько раз виделся с Пушкиным, сошелся с Погодиным, С. Т. Аксаковым и др. и предпринял издание своих стихотворений. А затем переехал в деревню в Симбирск.

Осенью 1836 года с новой силой возобновились у Языкова одно время было ослабевшие его недуги - солитер, болезнь спинного мозга и др., которые начали так быстро прогрессировать, что поэт вскоре не мог прямо ходить и весной следующего года принужден был уехать для лечения в Москву, куда сопровождал его П. В. Киреевский. Знаменитый врач Иноземцев, осмотрев его, посоветовал как можно скорее ехать за границу, что он и сделал вместе с Киреевским. За границей Языков встретился и подружился с Гоголем. Последний скоро уехал в Москву печатать "Мертвые души", но в следующем году вернулся и увез поэта с собой в Венецию и Рим, где их отношения охладели.

Увлечение славянофильством

В августе 1843 года Языков вернулся в Россию. Внимание его в это время приковала разгоревшаяся страстная полемическая борьба между западниками и славянофилами. В 1844 году в московских кругах стало популярно послание Языкова "К ненашим", в котором он подверг критике западников в стихотворной форме. Стихотворение вызвало негодование в противоположном лагере; даже некоторые слафянофилы были им недовольны. Это сильно ожесточило Языкова, окончательно вставшего на сторону славянофилов. В декабре 1846 года поэт простудился, заболел горячкой, от которой скончался. Был похоронен в Даниловом монастыре.

Собрания стихотворений Языкова издавались самим автором в 1833, 1844 и 1845 годах, а затем появилось и несколько посмертных изданий, из которых позднейшее (СПб., 1858 г.) вышло под редакцией профессора Перевлесского.