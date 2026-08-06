ЯЗОВ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал Советского Союза (1990), министр обороны СССР в 1987-1991 годах.

Биография

Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года в деревне Язово (ныне — Оконешниковский район Омской области). Начало войны встретил учеником школы. В ноябре 1941 года Язов, ещё не получивший среднее образование, добровольцем через Оконешниковский райвоенкомат поступил на службу в РККА , приписав себе один год. Окончил Московское военное пехотное училище.

С июля 1942 года — в действующей армии. Первоначально командовал взводом, затем стал заместителем командира стрелковой роты. В августе 1942 года в районе станции Погостье Ленинградской области его взвод занял первую линию траншей врага и подорвал дзот, сам Язов был ранен в правую ногу. После излечения вернулся в свою часть. Участвовал в операции «Искра» , уже будучи командиром роты 483-го стрелкового полка. В тех боях вверенное ему подразделение захватило 2 линии немецких траншей и 2 противотанковых орудия, при этом сам Язов во второй раз был ранен — в голову и лицо.

В марте 1944 года Язов был направлен в распоряжение начальника курсов младших лейтенантов Ленинградского фронта, был заместителем командира, командиром взвода курсантов. Занимался подготовкой командного состава для действующей армии, добившись значительных успехов — его воспитанники показывали хорошие и отличные знания, и впоследствии проявили себя в боях на завершающем этапе войны.

Послевоенная карьера

В послевоенное время Язов продолжал службу в Советской Армии. Окончил КУОС ЛенВО, после чего служил на командных и штабных должностях. С августа 1961 года командовал 400-м мотострелковым полком. Во время Карибского кризиса это соединение было тайно переброшено на Кубу для отражения предполагаемого вторжения американских войск. В конце 1963 года вернулся в СССР, служил в УБП ЛенВО. В 1967 году Язов окончил ВАГШ. Командовал дивизией, корпусом, армией в Закавказье. В 1974-1976 годах возглавлял одно из структурных подразделений ГУК МО СССР.

В октябре 1976 года Язов был назначен первым заместителем командующего ДалВО. В 1979-1980 годах командовал ЦГВ, дислоцировавшейся в Чехословакии. Вернувшись в СССР, командовал СрАзВО, затем ДалВО. В январе 1987 года Язов был переведён в центральный аппарат министерства, где возглавил ГУК, одновременно став заместителем министра.

Министр обороны

30 мая 1987 года, после скандала с полётом Матиаса Руста, в отставку был отправлен министр обороны С. Л. Соколов . На его место был назначен Язов, к тому времени ставший генералом армии — впервые за много лет министром стал не Маршал. Высшее звание ему было присвоено 28 апреля 1990 года.

На время его руководства военным ведомством страны пришёлся сложный период в истории армии. Под давлением М. С. Горбачёва и его окружения он проводил в жизнь сокращение личного состава Советской Армии и ядерного арсенала страны, занимался подготовкой к выводу советских частей с территорий стран Восточной Европы и из Афганистана. Вооружённые Силы СССР активно привлекались к усмирению конфликтов на националистической почве в ряде союзных республик. В те годы Язов многократно выступал против проводимой союзным руководством политики, за что подвергался критике со стороны сторонников перестройки .

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года Язов поддержал ГКЧП и стал одним из его членов. По его приказу в Москву были введены части Таманской мотострелковой, Кантемировской танковой и Тульской воздушно-десантной дивизий — всего около 4 тысяч солдат и офицеров, почти 800 танков, бронетранспортёров и другой бронетехники. Однако значительная часть войск, а также ряд высокопоставленных военачальников (например, Е. И. Шапошников или П. С. Грачёв) поддержали Б. Н. Ельцина и его сторонников, ввиду чего эффективного противодействия оппозиции ГКЧП Язову организовать не удалось. 21 августа 1991 года он, А. И. Лукьянов , В. А. Крючков и В. А. Ивашко совершили перелёт в Форос, где были проведены переговоры с М. С. Горбачёвым . К моменту их возвращения в Москву ночью 22 августа 1991 года ГКЧП уже потерпел поражение и был распущен. Язов был арестован в аэропорту «Внуково-2» по обвинению в измене Родине. В тот же день он был освобождён от должности министра.

После распада СССР

Содержался сначала в СИЗО, затем в тюрьме «Матросская тишина». 26 января 1993 года Язов был освобождён, а 23 февраля 1994 года — амнистирован. 7 февраля 1994 года Язов официально был уволен из рядов Вооружённых Сил. Работал на различных должностях в военном ведомстве, в настоящее время генеральным инспектором УГИ МО РФ. Активно занимается общественной деятельностью, является членом правления ряда общественных организаций. Опубликовал целый ряд книг, в том числе своих воспоминаний. Умер 25 февраля 2020 года.