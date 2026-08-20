Язькова Алла Алексеевна

Окончила МГУ в 1952 г. Канд. дис., 1959. Докт. дис.: Малая Антанта в европейской политике 1918-1925. Д-р ист. наук, проф., гл. науч. сотр. ИМЭПИ РАН с 1973 г.

Научные интересы: Регион юго-вост. Европы и Причерноморья, Юж. и Сев. Кавказ.

Соч.: История Румынии в новое и новейшее время. М., 1985; Балканы между прошлым и будущем. М., 1995; Косово. Межд. аспекты кризиса. М. 1999; Государство Закавказья. Россия. Проблемы юж. рубежей России. М., 1998.

Лит.: Юбилей Аллы Алексеевны Язьковой // ННИ. 2000. №3. С. 248; Профессора и доктора наук МГУ им. М.В. Ломоносова: Биографический словарь. М., 1998.С.655.

© Историки России. Кто есть кто в изучении зарубежной истории: Биобиблиографический словарь. Изд. 2-е, испр., доп. М., 2008.