ЯЗЬКОВ Евгений Федорович

Род. 1923 г. Участник Великой Отечественной войны. Окончил исторический факультет МГУ в 1950 г.

Кандидат исторических наук : Массовое фермерское движение в США в период экон. кризиса 1929-1933 гг. (1955).

Докторская диссертация : Фермерское движение в США в 1918-1929 гг. (1972).

Область интересов : История США.

Доктор исторических наук, профессор .Работал в Московском университете. Он последовательно прошел все ступени университетской карьерной лестницы (ассистент – с 1954; старший преподаватель – с 1958; доцент – с 1960; профессор – с 1973, заведующий кафедрой Новой и новейшей истории стран Западной Европы и Америки – с 1983 по 2008).

Являлся президентом Российской университетской ассоциации по изучению проблем США (1995–2009), председателем Научно-координационного совета МГУ по проблемам американистики (1984–2009), членом специализиованных советов по всеобщей истории МГУ при Институте всеобщей истории АН (1983–91), Институте США и Канады АН (1984–2009), Почетным иностранным членом Американской исторической ассоциации (2001).

Сочинения: Фермерское движение в США (1918-1929 гг.). М., 1974;

Новейшая история США (1917-1872 гг.): Уч. пос. М., 1976;

Новейшая история США: Уч. пос. М., 1980 (в соавт.);

Стачечное движение сельскохозяйственного пролетариата СГА в 1929-1935 гг. М., 1962;

Движение фермерского бойкота в США в 1920-1921 гг. // Американский ежегодник. 1972. М.