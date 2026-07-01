ЯСТРЕБОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Биография и карьера

Родился в семье священника, учился в духовной семинарии в Астрахани, потом с 1860 по 1864 г. в духовной академии в Казани. Получил степень кандидата и был взят на дипломатическую службу в азиатский департамент. Знал арабский, турецкий и персидский языки. Стажировался в посольстве Российской империи в Стамбуле. После этого стал секретарем и драгоманом консульства в Скутари, где изучил албанский язык. С 1870 по 1886 г. Иван Ястребов с небольшим перерывом на работу в Янине был русским вице-консулом в Призрене (Старая Сербия или Косово и Метохия). В 1871 г. способствовал открытию местной православной семинарии имени святых Кирилла и Мефодия. Большим подарком русского консула для местных сербов стали книги, которых так не хватало в крае. Его книги до нашего времени хранятся в библиотеке. В 1875 г. входил в комиссию Андраши по делам Герцеговины, в том же году стал почетным членом Сербского ученого общества. Ястребов блестяще знал местные языки, что помогало ему знакомиться с местными традициями и культурой. Результатом его изысканий стало появление труда «Обычаи и песни турецких сербов в Призрене, Ипеке, Мораве и Дабре» (СПб., 1886 г.), вышедшего спустя три года вторым, значительно дополненным изданием (СПб., 1889 г.). Ястребов активно сотрудничал с российской прессой, его заметки с Балкан постоянно появлялись в «Православном обозрении», «Известиях сербско-славянского благотворительного общества». В 1904 г. уже после его кончины на основе его материалов была опубликована книга «Старая Сербия и Албания», в которой можно найти ценные этнографические описания местности и народов, там проживавших. С 1886 г. занимал ответственный пост генерального консула в Салониках, где скончался и был похоронен. Родные отдали все его имущество (книги и мебель) местной сербской школе.

Память

В 1986 г. в Белграде вышел роман «Русский консул» известного сербского писатели Вука Драшковича, в котором главный герой является «двойником» Ястребова в современную эпоху. Благодарные сербы Косово и Метохии воздвигли в его честь прекрасный памятник в Призрене в 1996 г., который был разрушен албанскими боевиками через три года. От нападения албанцев серьезно пострадало и здание православной семинарии имени святых Кирилла и Мефодия.

Библиография

Терзич С. Старая Сербия (XIX-XX вв.). Драма одной европейской цивилизации. М., 2015.

Терзич С. Русский консул И. С. Ястребов о Старой Сербии // Из истории Сербии и русско-сербских связей: 1812–1912–2012. М., 2014.

Тимофеев А.Ю. Крест, кинжал и книга. Старая Сербия в политике Белграда. СПб., 2007.