ЯСНИТСКИЙ Николай Анатольевич

Окончил Томский гос. ун-т в 1977 г. Канд. дис.: Проблема падения Римской империи. Э. Гиббон (МГОУ, 2002). Канд. ист. наук, доц. каф. новой, новейшей истории и методологии ф-та ис-тории, политологии и права МГОУ. Английская историография античности Соч.: Античность и английские историки эпохи Просвещения // Сб. науч. тр. кафедры новой, новейшей истории и методологии МГОУ; К вопросу об особен-ностях анализа христианства в «Истории упадка и разрушения Римской импе-рии» Э. Гиббона // Проблемы новой, новейшей истории зарубежных стран. Сб. науч. тр. Вып. 3.М., 2004; К вопросу об оценках причин гибели Римской импе-рии в «Истории» Э. Гиббона // Проблемы новой, новейшей истории зарубежных стран. Сб. науч. тр. М., 2000.