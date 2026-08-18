ЯСИНСКИЙ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ

Историк русского и славянского права. Происходил из купеческой семьи. По окончании первой гимназии в Киеве, в 1883-1887 гг. учился на Юридическом факультете Киевского университета под руководством М.Ф. Владимирского-Буданова. С августа 1889 г. начал преподавать законоведение в Киевском кадетском корпусе. В этот период был опубликован один из первых значительных трудов Ясинского по истории права «Уставные земские грамоты Литовско-русского государства» (Киев, 1889 г) и труд по истории: «К истории крестьянских движений в России. Волнения помещичьих крестьян Киевской губернии в 1855 году» (Киев, 1890). В 1893 г. Михаил Никитович стал приват-доцентом и начал читать лекции по истории русского права в Киевском университете. В 1899 г. появляется его работа «История составления и источники Соборного Уложения Алексея Михайловича». В 1901 г. защитил магистарскую диссертацию «Главный литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция», за которую получил особую награду императорской Санкт-Петербургской академии наук, после чего стал экстраординарным профессором. Несмотря на преподавание, продолжает заниматься историей и в 1902 г. появляется работа «Счисление суточного времени в Западной России и Польше в XVI-XVII вв.» В 1910 г. Ясинский был выбран деканом Юридического факультета в 1910 г., а в 1912 г. проректором Киевского университета. И только в 1914 г. ему было присвоено звание ординарного профессора. Также Ясинский читал лекции по истории русского права на Высших женских курсах. Во время войны организовал эвакуацию Киевского университета в Саратов, а в 1916 г. его последующее возвращение в Киев. Состоя членом Киевской археографической комиссии, подготовил к печати материалы для истории судопроизводства и судоустройства в литовско-русском государстве — «Акты о копных и панских судах» (Киев, 1897 г.), а в 1916 г. становится главным редактором археографической комиссии. Также некоторое время он состоял секретарем исторического общества имени Нестора-летописца. В мае 1918 г. за 25 − летнюю безупречную работу на факультете ему присвоили звание заслуженного профессора Киевского университета. Не принял советскую власть и выехал в Королевство сербов, хорватов и словенцев, поселился вместе с дочерью Татьяной и внучкой Анной в г. Ниш, где начал изучать сербско-хорватский язык и историю права южных славян с тем, чтобы преподавать в Суботице. Однако был направлен министерством в Любляну, и здесь 30 сентября 1920 г. стал контрактным ординарным профессором на Юридическом факультете. С 8 марта 1921 г. по 1928 г. читал историю права южных славян, предмет, который впервые появился не только в Люблянскому университете, но и во всем Королевстве СХС. Кроме этого им было прочитано ряд курсов и по истории русского права, а также специальные курсы, анализирующие памятники права, как из русской, так истории южных славян (Соборное уложение, 1649 г., Законник Стефана Душана и др.). Фактически Ясинский был одним из первых юристов, занимающихся историей права в Королевстве СХС. Помимо преподавания М.Н. Ясинский был активным членом Археологического общества, созданного в 1921 г. в Белграде, издававшего труды и организовавшего ряд значительных экспедиций. Также состоял в Славянском институте в Праге, объединившим выдающихся представителей российской научной эмиграции. 19 мая 1926 г. он получил гражданство Королевства СХС, после чего был выбран ординарным профессором. Однако 2 января 1931 г. Ясинского переводят на должность внештатного профессора, что было связано с тяжелой экономической ситуацией, в которой находилась Югославия в это время. Несмотря на трудности он продолжил преподавание до 1933 г. За время жизни эмиграции Михаил Никитович внес заметный вклад в изучение права южных славян, написав более 10 серьезных научных статей по этой проблематике, и оставил целую плеяду учеников, среди которых стоит выделить Янко Полеча, академика Словенской академии наук и искусств, а также декана Юридического факультета Люблянского университета.

Сочинения:

Акты о копных и панских судах, т. 1. Киев, 1897.

Лекции по внешней истории русского права. Вып. I. Введение. История источников первого периода. Киев, 1898.

Уставные земские грамоты литовско-русского государства. Киев, 1889.

К истории крестьянских движений в России. Волнения помещичьих крестьян Киевской губернии в 1855 году. Киев, 1890.

Обзор последних изданий виленской археографической комиссии. Киев, 1893.

Луцкий трибунал, как высшая судебная инстанция для волынского, брацлавского и киевского воеводств. Киев, 1899—1900.

Главный литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция. Вып. 1. Происхождение главного литовского трибунала. Киев, 1901.

Счисление суточного времени в западной России и в Польше в XVI—XVII вв. Киев, 1902.

Закупы Русской Правды и памятников западно-русского права. Киев, 1904.