ЯСИНСКИЙ АНТОН НИКИТИЧ

ЯСИ́НСКИЙ АНТО́Н НИКИ́ТИЧ, историк-медиевист, специалист по истории Чехии. Из купеческой семьи. Окончил Киевскую Первую гимназию (1884) и историко-филологический факультет Университета Святого Владимира со степенью кандидата (1888). Рано обнаружив способности к историческому исследованию, был оставлен для приготовления к профессорскому званию. За сочинение на заданную факультетом тему «Сочинения князя Курбского, как исторический материал» был удостоен золотой медали. С 1890 по 1893 год состоял учителем истории в Киевском кадетском корпусе и в женской гимназии Ващенко-Захарченко. В 1895 г., после защиты диссертации «Падение земского строя в чешском государстве (X—XIII вв.)» получил степень магистра и начал читать лекции по средневековой истории в университете Св. Владимира в качестве приват-доцента. В том же году был назначен учителем истории в Первой гимназии, где прослужил до конца 1896 года, одновременно преподавая историю в Институте благородных девиц. С 1896 до 1911 г. преподавал в качестве профессора и возглавлял кафедру истории средних веков в Юрьевском (Дерптском) университете. 19 сентября 1901 г. в Киевском университете Ясинский защитил докторскую диссертацию «Очерки и исследования по социальной и экономической истории Чехии в средние века. Том I». 1 января 1902 г. он был избран членом-корреспондентом Королевского Чешского общество наук, а 7 августа 1907 г. был удостоен звания члена Пражской АН. В 1911 г. вернулся в Москву на должность директора Московского педагогического института им. Н.Г. Шелапутина. С 1912 г. в качестве приват-доцента Ясинский стал преподавать историю средних веков в Московском университете, в 1918 г. получил должность профессора. В 1920 – 1925 гг. преподавал историю Византии и славян в Воронеже, Витебске, Смоленке и Пскове. С 1922 до 1929 г. был профессором по кафедре всеобщей истории Белорусского университета. В 1929 г. Ясинский был выбран академиком АН БССР, после чего стал работать в Институте истории Белорусской АН.

Ясинский разработал ряд проблем европейского феодализма. Отмечая, что феодализм, или «сословно-привилегированный строй» типичен для всей средневековой Европы, считал попытки объяснения феодальной истории любой страны только чужим влиянием «пристрастным». Ясинский в течение почти сорока лет весь, свой незаурядный талант историка, свои глубокие знания источников, современной ему русской и зарубежной литературы отдавал изучению основных вопросов социально-экономической истории средневековой Чехии. Начав заниматься историей Чехии X—XIII вв. Ясинский в последующих работах делает объектом исследования XIV век, который, по его мнению, был критическим периодом чешской истории. Он вплотную подошел к изучению социально-экономических предпосылок гуситского революционного движения. Для изучения истории чешского крестьянства Ясинский впервые привлек такой важный источник, как поземельные описи. Большое внимание уделял вопросу влияния немецкой колонизации и вообще немецкого влияния на судьбы Чехии. Это влияние ученый относил к второстепенному фактору, который, однако, получил важное значение, поскольку страна созрела для социальных изменений. Первоначально его выводы вызывали споры и в России и в Чехии. Лишь много лет спустя были признаны заслуги Ясинского, выступавшего против однобоких представлений о механическом заимствовании Чехией общественных и правовых порядков Германии.

Сочинения:

История Великой Хартии в XIII столетии. Киев, 1888

Сочинения князя Курбского, как исторический материал. Киев, 1889

Московский государственный архив в XVI веке. Киев, 1889

Донесение о Московии Марка Фоскарини. Киев, 1889

Об охране и заселении степной окраины Московского государства в конце XVI и начале XVII вв. Киев, 1900

Об этнографических и культурных отношениях в средние века. Юрьев, 1897

Чешское свидетельство XIV века о русском металлическом производстве. Юрьев, 1898

Содействие чехов успехам германизации на берегах Балтийского моря. Юрьев, 1898

Причины падения древней Ливонии. Юрьев, 1898

Основные черты развития права в Чехии XIII—XV вв. Юрьев, 1902

Феодор Яковлевич Фортинский, как ученый и профессор. Киев, 1903

Введение немецкого права в селах Чехии XIV века. Киев, 1903

Присяга крестьян по чешскому средневековому праву. СПб., 1904