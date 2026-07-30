ЯРОСЛАВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Транспортная артерия России, появившаяся на карте страны в 60-е – 70-е годы XIX века.

Ярославская железная дорога изначально проектировалась как железнодорожное сообщение между Москвой и Сергиевым Посадом – местом паломничества россиян к святыням Троице-Сергиевой Лавры. Проект был задуман Ф. В. Чижовым – замечательным русским ученым, общественным деятелем и русофилом-протекционистом. С 1857 года строительство железных дорог в Российской Империи вело «Главное общество российских железных дорог». Капиталы в нем принадлежали иностранцам, производство работ курировали французские инженеры. Компания строила долго и дорого. Идеей Чижова было создать «образцово-показательную паровозную железную дорогу» на средства российских инвесторов и с участием только российских инженеров.

Учредителями общества по строительству железной дороги стали А. И. Дельвиг, братья Шиповы и друг Чижова И. Ф. Мамонтов. Мамонтов, московский купец 1 гильдии, стал главным вкладчиком компании. Рентабельность будущей дороги была тщательно просчитана довольно необычным способом. В московском доме И.Ф.Мамонтова, выходившем окнами на Крестовскую заставу, было устроено дежурство. Шесть групп студентов, по три человека в каждой (в их числе был и юный Савва Иванович Мамонтов, сын главного пайщика), круглосуточно подсчитывали всех проходящих и проезжающих по Троицкому шоссе в Троице-Сергиеву Лавру и обратно. Подсчитывались и грузовые транспортные средства с примерным весом их клади. Таким образом, учрежденное в 1859 году «Общество Московско-Троицкой железной дороги» подкрепило свои практические намерения весьма благоприятной статистикой.

Особенностью учрежденного общества была гласность и абсолютная прозрачность движения капиталов, расходов и состояния кассы, благодаря специально созданному печатному органу – газете «Акционер». В 1860 году строительство дороги началось из Сергиева Посада в сторону Москвы. Более 6 тыс. рабочих принимали участие в прокладке путей.

Через два года в августе 1862 года был открыт первый участок «Московско-Троицкой железной дороги» из Москвы до Сергиева Посада. Дорога имела соединительный путь с Нижегородской магистралью, на пересечении рельсов с Ярославским шоссе был создан путепровод. Дорога имела несколько мостов, один из которых – многораскосный мост через р. Пажу недалеко от Хотьковского Покровского монастыря – являлся одним из сложнейших и красивейших инженерных сооружений. Мост был спроектирован молодым талантливым инженером и математиком А.С. Рехневским.

Первый поезд представлял собой паровоз и открытую платформу с палаткой. Делегация проверяющих, добравшись до Лавры, приняла участие в благодарственном молебне и отправилась в обратный путь, занявший со всеми остановками 2 часа.

Первое время поезда ходили ежедневно 2 раза в день. На пути следования поездов были построены станции: Мытищи, Пушкино, Талицы, Хотьково и Сергиев. Возле станций были выстроены водонапорные башни для снабжения паровозов водой и подвоза угля. Первые пассажирские вагоны на линии были германскими. Они оказались не очень удобными, так как имели одинарную обшивку и не имели тамбура – пассажирам в российском климате в них было холодно. Позднее стали использоваться российские вагоны ковровских мастерских. Осенью 1862 года на линии было открыто товарное сообщение. Основными грузами были топливо и стройматериалы.

Цена билетов от Москвы до Сергиева была установлена от 80 копеек до 2 рублей серебром. Довольно высокая стоимость не отпугнула пассажиров, и затраты на строительство дороги быстро окупились.

В 1865 году «Обществом Московско-Троицкой железной дороги» был представлен проект следующего участка трассы: Сергиевский Посад – Ярославль. По замыслу инженера-путейца Г. Грека дорога проходила через Александров и Ростов в объезд Переславля. Трасса предусматривала 6 металлических мостов с каменными опорами.

За 1868-1870-е годы новый участок был введен в эксплуатацию. Первый поезд до Ярославля был пущен 18 февраля (2 марта) 1870 года. Для обслуживания дороги были созданы паровозные депо в Ярославле, Ростове и Александрове. Локомотивы были закуплены в Германии («Бп» фирмы «Борзиг»). Новая дорога связала Москву с Волгой, что стало важным фактором в дальнейшем развитии промышленности в городах среднего Поволжья.

После смерти И.Ф.Мамонтова в 1869 году директором акционерного Общества Московско-Ярославской железной дороги по рекомендации Ф.И.Чижова стал 28-летний Савва Иванович Мамонтов. Именно ему принадлежала идея строить дорогу дальше, до Костромы и затем до Архангельска. Мамонтов считал такую дорогу стратегически важной для России, и оказался прав. Во время Первой мировой войны все дороги, ведущие из России на Запад оказались блокированы линией фронта. И тогда две железнодорожные магистрали – Северная и Донецкая – детища С.И.Мамонтова – стали для России главными транспортными артериями. Во время Великой Отечественной войны ситуация повторилась.

Помимо строительства Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, С. И. Мамонтов развивал инфраструктуру отрасли: создал Московский вагоностроительный завод, занимался добычей руды и производством чугуна. В его планах было также создать мощное паровозостроительное производство в России для полного обеспечения страны собственным первоклассным железнодорожным транспортом.

В 1887 году железнодорожные рельсы дошли из Ярославля до Костромы, а в 1898 году – до Архангельска. В 1872 году появилась узкоколейная ветка Ярославль - Вологда, в 1871 году - ветка Александров - Карабаново, в 1895-м - линия Мытищи – Щелково.

Ярославская железная дорога (ныне филиал ОАО «РЖД» «Северная железная дорога» ) – на сегодняшний день одна из крупнейших железнодорожных магистралей России. Ее развернутая протяженность составляет около 8,5 тыс. км. Дорога проходит по пяти регионам России, соединяя центр страны с Крайним Севером (Воркута). Московский, Ярославский, Вологодский, Архангельский, Сольвычегодский и Сосногорский регионы связаны между собой единой нитью Ярославской (Северной) железной дороги, первые рельсы которой легли возле города Сергиевский Посад в 1860 году.