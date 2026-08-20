ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ

Ярослав Владимирович, Ярослав Мудрый, в крещении Георгий – великий князь русский (1017 – 1018 и 1019 – 1054 гг.), ранее – князь ростовский (не ранее 989 г. – около 1010 г.) и новгородский (около 1010 – 1016 г.), крупный государственный деятель Древней Руси. Четвертый или третий из сыновей Владимира Святого (от Рогнеды, дочери полоцкого князя Рогволода). Супруга (с 1019 г.) – Ингигерд, дочь шведского правителя Олава Шётконунга (ум. 1050 г.). От рождения был хром из-за недоразвития правого тазобедренного и правого коленного суставов.

После крещения в 988 г. Руси и произведенной в связи с этим Владимиром Святым замены племенных «светлых князей» на своих сыновей-наместников княжил в Ростове, а после смерти старшего брата, Вышеслава Владимировича новгородского, был переведен отцом в Новгород. Там в 1014 г. поднял мятеж против отца, отказавшись выплачивать Киеву ежегодную дань. Военному столкновению Ярослава с Владимиром Святым помешала смерть последнего в июле 1015 г.

В 1015 – 1019 гг. воевал со своим старшим братом Святополком Владимировичем Окаянным за киевское княжение. В этой борьбе опирался на жителей Новгорода и наемников-варягов. В 1016 г. совершил первый поход на Киев, разбил Святополка под Любечем и в первых числах 1017 г. вокняжился в Киеве. 22 июля 1018 г. был разбит на реке Западный Буг, близ города Волынь, союзником Святополка, польским королем Болеславом I Храбрым и потерял Киев. В 1019 г. совершил второй поход на Киев, овладел им и разбил Святополка и союзных последнему печенегов в битве на реке Альте.

В 1021 г. воевал с полоцким князем Брячиславом Изяславичем, захватившим и ограбившим Новгород, и разбил его на реке Судомири, в 1024 г. – со своим младшим братом Мстиславом Владимировичем тмутараканским и был разбит им в битве при Листвене в земле северян. После этого поражения бежал в Новгород и вплоть до 1036 г. правил, находясь в основном в этом городе. В 1026 г. заключил с Мстиславом Городецкий мир, по которому Древнерусское государство было разделено по реке Днепр на два – «западное» (с центром в Киеве) во главе с Ярославом и «восточное» (с центром в Чернигове) во главе с Мстиславом. Это разделение сохранялось до 1036 г., когда, после смерти Мстислава, Ярослав восстановил единство Древнерусского государства. В том же году он сместил с псковского княжения и заточил своего младшего брата Судислава Владимировича, а в различных областях Руси посадил в качестве своих наместников сыновей – Владимира, Изяслава, Святослава, Игоря и Вячеслава.

В «новгородский» период своего великого княжения (1024 – 1036 гг.) подавил восстание1024 года в Суздальской земле, вел активную политику в Скандинавии (добившись утверждения на норвежском троне своего ставленника Магнуса) и Восточной Прибалтике (положив в 1030 г. основанием города Юрьев начало подчинению Эстонии). В 1030 и (совместно с Мстиславом Владимировичем) 1031 г. совершил два похода против Польши с целью возвращения отторгнутых ею в 1018 г. Червенских градов (западной части позднейшей Волыни). Эта цель была достигнута. Совершенствовал укрепленные линии на границе с печенежской степью, к югу от Киева передвинул такую линию с реки Стугны на протекающую значительно южнее реку Рось.

Вновь осев в Киеве, в 1036 г. отразил крупное нападение печенегов – разбив их в сражении у стен Киева (по другой версии, это произошло в 1017 г.). Продолжил вести активную политику в Прибалтике, совершив в 1038 г. поход на ятвягов, а в 1040-м – на литовцев. Заключив союз с польским королем Казимиром Восстановителем, помогал ему в борьбе с мазовецким князем Моиславом, в 1041, 1043 и 1047 гг. совершил три похода в Мазовию. В 1043 г. организовал последний поход русских на Византию.

Приобрел большой международный авторитет – что проявилось в заключении династических браков между сыновьями и дочерьми Ярослава и представителями европейских королевских домов (в частности, дочь Ярослава Анна стала в 1051 г. женой короля Франции Генриха I.

Активно занимался совершенствованием законодательства. «Правда Ярослава», введенная им в действие в Новгороде в 1015 г., положила начало формированию свода писаных законов Древней Руси, известного как «Русская правда». В древнейшую часть этого свода – «Краткую Правду», – наряду с «Правдой Ярослава» вошли также утвержденные Ярославом «Покон вирный» и «Урок мостникам». Дал церкви новый «Церковный устав», в 1051 г. способствовал интронизации первого русского митрополита из восточных славян – Илариона (автора «Слова о законе и благодати»).

Активно способствовал развитию просвещения и культуры. Увлекался чтением и перепиской книг, организовывал перевод книг с греческого языка, их переписку и распространение. Был заказчиком монументального Софийского собора в Киеве – крупнейшего синтетического памятника культуры Древней Руси.

Деятельность Ярослава Мудрого знаменовала собой высшую точку расцвета Древнерусского государства – достигшего высокого уровня развития культуры и добившегося международного признания как держава, которая, по Илариону, «ведома и слышима всеми концы (света. – А. С.)».