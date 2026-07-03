ЯРКОВСКИЙ ИВАН ОСИПОВИЧ

Инженер, физик.

Происхождение и образование.

Родился в семье домашнего врача графа Шадурского. В три года потерял отца, после чего с матерью, поступившей на работу гувернанткой, переселился в М. Начальное образование получил в школе при католической Петропавловской церкви и был принят на казенный счет в Московский Александринск. сиротский кадетский корпус. С детства проявлял способности к математике и механике: в корпусе изобрел дальномер, за что получил от вел. кн. Михаила Николаевича золотые часы. По окончании корпуса, в 1862—67 гг., служил прапорщиком артиллерии на Кавказе, после чего прошел ускоренный курс обучения (1868—70) в С.-Петерб. практическом технологическом ин-те.

Работа на железной дороге.

Работал на Киево-Брестскской и Московско-Брестск. ж. д. В 1872 г. защитил диссертацию «Проект машины для водоснабжения и теоретическое исследование механизма» на звание инженера-технолога. В 1876 г. перевелся в Москву начальником вагоностроительных мастерских, где прослужил около 20 лет. В должности нач. вагон. мастерских в М. предложил мн. усовершенствований: устроил особые печи для сжигания нечистот, ввел нефтяное отопление для сварочной печи, разработал парообразователь оригинал. системы, построил прибор для сравнения смазочн. масел. Кроме того, изучал сопротивление воздуха движению крыльев, разработал проект испытат. станц. для изучения подъемн. (самолетн.) винтов, изготовил модель «волнохода», предложил способ переработки энергии морских волн в электричество, запатентовал паровую машину оригинал. конструкции. Часто выступал с докладами в Моск. отд-и Имп. рус. техн. общ-ва (председатель его механической группы). Состоял членом спиритического кружка.

В 1894 г. переехал в СПб. управляющим Невск. механич. з-дом, с 1897 был пом. управляющего заводами в Орловск. губ. С 1901 г. лечился за границей, где умер от саркомы.

Научные достижения.

Однако интересы Я. не ограничивались только технической деятельностью. В 1887 г. он выдвинул не признаваемую ныне «кинетическую гипотезу всемирного тяготения», связав гравитацию с давлением хаотически движущихся частиц эфира (идея экранирования). Справедливость своей теории пытался проверить во время полн. солнеч. затмения 7 авг. 1887 (опыты проводил в с. Владыкино под М.; ныне – терр. М.). Предвосхитил идею давления света, сформулировав т.н. «эффект Ярковского» (ускорение орбитальн. движения тел из-за поглощения солнечной энергии дневной поверхностью и последующего ее излучения вечером при условии движения тела утренним терминатором вперед), реальность кот. подтверждена наблюдениями за искусств. спутниками Земли, а в 2001—02 – за астероидом Голевка.

Ярковский отличала удивительная научная интуиция. Заинтересовавшись проблемами химии, он выступил в поддержку идей атомарн. строения вещества и превращения хим. элементов, полемизируя в этом вопросе с самим Д.И. Менделеевым, тогда уже знаменитым автором периодического закона, который называл идею строения хим. элементов из еще более фундам. частиц утопией.