ЯНЖУЛ ИВАН ИВАНОВИЧ

Экономист, статистик, педагог, обществ. деятель, академик АН (1895).

Происхождение и образование.

Его отец, отставной штабс-капитан, принадлежал к старинному, но обедневшему роду черниговских дворян, а мать происходила из семьи помещиков Колмаковых Коломенского уезда Московской губернии. В восьмилетнем возрасте будущий академик поступил в уездное училище в Коломне, после окончания которого, в августе 1857 г., он был принят на правах "казеннокоштного" воспитанника в "благородный пансион" при Рязанской мужской гимназии. В 1864 г. окончил Рязанскую гимназию, а в 1869 г. юридический факультет Московского университета.

Преподавательская деятельность.

В 1865—66 учительствовал в семье предводителя ржевск. дворянства. В 1872—73 стажировался в герм. и швейцар. ун-тах, работал в б-ке Британского музея в Лондоне. В 1874 г. защитил в Московском университете магистерскую диссертацию «Опыт исследования английских косвенных налогов: Акциз».

С того же г. – доц. по кафедре финансового права юридического факультета Московского университета. В 1876 г. защитил докт. дисс. «Английская свободная торговля: Исторический очерк развития идей свободной конкуренции и начал государственного вмешательства» (в 2 вып. М., 1876—82). С осени 1876 – ординарный проф., с 1898 – заслуженный проф. МУ. Читал курсы фин. и полицейск. права, первым ввел в практику преподавания проведение семинаров. С 1876 по 1882 ежегодно ездил за границу, преим. в Англию, где собирал материалы для своих науч. разработок. Я. анализировал причины потери Англией в кон. XIX в. позиций лидера промышленного развития, вытеснения англ. товаров с мир. рынков нем. товарами. По мнению Я., это произошло из-за более высокого уровня техн. образования в Германии, роста сети спец. учеб. заведений, ориентир. на отдельно взятые профессии. В итоге актив. развитие системы образования и науки имело следствием технол. прорывы, ускорен. рост производства, снижение себестоимости продукции и завоевание новых рынков сбыта.

Научная деятельность.

В 1882—87 гг. Я. – инспектор Московского фабричного округа. Его отчеты, в кот. подробно излагались условия труда рабочих, вызывали широкий обществ. резонанс. Был одним из перв. экономистов, обративших внимание на необходимость подготовки законов, защищающих жен. и дет. тр. За исследование «Фабричный быт Московской губернии» (СПб., 1884) Я. присуждена Большая зол. медаль РГО. За учебник «Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах» (СПб., 1890) АН присудила ему пр. им. С.А. Грейга в размере 1000 руб., кот. Я. пожертвовал в Лит. фонд (был близко знаком с И.С. Тургеневым, Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским, Я.П. Полонским, М.Е. Салтыковым-Щедриным и др.). В 1886 г. участвовал в обследовании промышленности Царства Польского. В 1893 г. побывал в США на Всемирн. Колумбовой выставке (Чикаго). В ходе поездки Я. изучал деят-сть амер. синдикатов. По возвращении из поездки выступал с публичн. лекциями о предпринимательстве и культуре, социальн. взаимопомощи и благотворительности. Состоял ред. отд. полит. экономии и финансов в энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

В московской квартире Я. в 1870—80-х собирался кружок либерально настроен. профессоров (Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, А.И. Чупров и др.), обсуждавших наиважнейшие проблемы обществ. эволюции. Я. оставался сторонником историко-этич. шк., приверженцем широкого вмешательства гос-ва в экономику. Под рук. и при непосредств. участии Я. в сер. 1890-х были проведены комплексн. исследования, раскрывающие взаимосвязь между грамотностью, уровнем образования, профес. подготовкой, отношением к произ-ву, кач-вом и производительностью тр. Результаты этой работы оказали серьезное воздействие на вопрос о введении «всеобщего обязательного и дарового образования», благодаря ей были и заложены основы экономики образования. Я. инициировал создание и субсидировал одну из первых бесплатных б-к М. – Читальню им. И.С. Тургенева. Выступил ред. и одним из составителей «Книги о книгах: Толкового указателя для выбора книг по важнейшим отраслям знаний» (в 2 ч. М., 1892), сбор от кот. поступил в пользу голодающих. Значительная часть личной библиотеки Я. была передана в дар Московскому университету в 1898 г.

Последние годы жизни ученого были осложнены прогрессирующей глухотой, которая сильно тяготила его, лишала возможности вести свойственный ему активный образ жизни, быть постоянно с друзьями и коллегами. Весной 1914 г. по совету врачей он вместе с женой уезжает на немецкий курорт Висбаден. Здесь его застает известие о начале Первой мировой войны, которая в буквальном смысле убила его, разрушила надежды на возможность мирного развития России, ее эволюции в сторону вынашиваемого им всю жизнь социального идеала.

Безвременная смерть Янжула в октябре 1914 г. вызвала, несмотря на массовый интерес к военным сводкам, широкий общественный резонанс. Буквально все ведущие газеты и журналы России опубликовали подробные некрологи. Много их было и в педагогических изданиях.