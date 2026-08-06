ЯНУШКЕВИЧ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Из дворян Псковской губернии. 1.9.1885 после окончания Николаевского кадетского корпуса поступил в Михайловское артиллерийское училище. 9.8.1888 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 11.8.1886) с назначением в 3-ю гвардейскую и гренадерскую артиллерийскую бригаду и прикомандированием к лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде. 6.8.1889 переведен в лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду (со старшинством с 9.8.1888). 30.8.1892 произведен в поручики (со старшинством с 9.8.1892). 12.10.1893 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 2.04.1895 произведен в штабс-капитаны. 17.5.1896 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом. 22.5.1896 причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Виленский военный округ. 12.2.1897 переведен в Генеральный штаб с переименованием в капитаны и назначением помощником старшего адъютанта штаба Виленского военного округа. С 11.10.1897 по 19.10.1898 прикомандирован к 1-му стрелковому Его Величества батальону для цензового командования ротой. 16.5.1898 назначен и. д. столоначальника Главного штаба. 2.4.1899 назначен и. д. младшего редактора кодификационного отдела при Военном совете. 6.12.1899 произведен в подполковники. 10.9.1900 назначен и. д. помощника делопроизводителя старшего оклада канцелярии Военного министерства. 6.12.1903 произведен в полковники с утверждением в должности. 17.2.1904 назначен делопроизводителем канцелярии Военного министерства. С 6.4.1904 по 7.9.1904 прикомандирован к лейб-гвардии Финляндскому полку для цензового командования батальоном. 25.8.1905 назначен и. д. заведующего законодательным отделением канцелярии Военного министерства. 29.3.1909 произведен в генерал-майоры за отличие по службе (со старшинством с 6.12.1909) с утверждением в должности. 8.1.1910 назначен экстраординарным профессором Императорской Николаевской военной академии с оставлением в должности. 22.2.1911 назначен помощником начальника канцелярии Военного министерства с оставлением в должности экстраординарного профессора. 8.10.1911 назначен ординарным профессором Императорской Николаевской военной академии с оставлением в должности. 20.1.1913 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с назначением начальником Императорской Николаевской военной академии и оставлением ординарным профессором. 5.3.1914 назначен начальником Генерального штаба. 4.5.1914 назначен почетным членом Императорской Николаевской военной академии с оставлением в должности. 19.7.1914 назначен начальником штаба верховного главнокомандующего. 22.10.1914 произведен в генералы от инфантерии за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий (со старшинством с 6.12.1919, установлено 1.1.1915). 18.8.1915 отчислен от должности и назначен помощником по военной части наместника его императорского величества на Кавказе. 13.09.1916 назначен главным начальником снабжений Кавказской армии с оставлением в должности. 6.3.1917 сдал должности главного начальника снабжений Кавказской армии и помощника по военной части наместника его императорского величества на Кавказе, для сопровождения великого князя Николая Николаевича в штаб верховного главнокомандующего и выехал в Могилев. 31.3.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Осенью 1917 г. проживал на станции Мена Черниговской губернии. В начале 1918 г. арестован и отправлен в Петроград, но по пути в поезде убит конвоирами. Тело было доставлено в Петроград. 10.2.1918 погребен на Смоленском православном кладбище в Петрограде.

Жена: дочь генерал-адъютанта генерала от инфантерии Мария Витальевна (урожденная Троцкая). Дети: Николай (род. 6.6.1900), Виталий (13.10.1902), Нина (15.10.1913).