ЯНОВСКИЙ СЕМЁН ИВАНОВИЧ

Начало карьеры

Семен Яновский родился 15 апреля 1788 г. в г. Глухове. Выбрав карьеру военного моряка, он поступил в Морской кадетский корпус. В 1808 – 1812 гг. плавал мичманом на судах в Балтийском море. После повышения до лейтенанта его служба оказалась связанной с заграничными странствиями на русских судах. Он побывал в Англии, Голландии и Франции.

На службе в Российско-Американской компании (РАК)

20 июля 1816 г. Я. перешел на службу в РАК, на «Суворове» отбыл из Кронштадта в Новоархангельск. Спустя два года состоялось го назначение на должность главного правителя Русской Америки.

В августе 1819 г. совершил поездку по владениям и посетил о-ва Уналашка, Прибылова и Кадьяк. Находясь далеко от родных краев, на о-ве Кадьяк Я. сблизился с иноком Германом. Встреча с этим человеком оставила глубокий след в душе Я. 11 сентября 1820 г. правитель оставил свой высокий пост, передав полномочия новому правителю М.И. Муравьеву, и через Сибирь на «Румянцеве» отправился в столицу. Здесь он поступил в распоряжение 15-го Флотского экипажа. Постепенно продвигался по карьерной лестнице: сначала капитан-лейтенант (1824), спустя два года – капитан 2-го ранга (1826). Ушел со службы.

Гражданская служба и монашество

Я. решил изменить род своей деятельности и почти на 18 лет связал себя с образованием. Возглавлял Калужскую губернскую гимназию. Вышел в отставку и поселился в своем поместье.

Все больше думал Я. о духовном. Особенно эти мысли обострились после смерти дочери Марии. Он стал очень религиозным человеком. В 1864 г. Я. постригся в монахи под именем Сергий и послился в Тихвинской пустыни, которая располагалась в Калужской губернии.

Скончался Я. 6 января 1876 г. в Тихвинской пустыни. Оставил описание своего путешествия от о-ва Ситка до Охотска, а также материалы о плавании из Америки в столицу.

Семья

Первый брак: супруга – Ирина Александровна Баранова. Дети: Александр, Мария.

Во втором браке родились: Николай, Иван.