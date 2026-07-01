ЯНОШ ХУНЯДИ

Происхождение

Дата рождения не установлена. Впервые упомянут в грамоте от 18 октября 1409 года в качестве сына придворного рыцаря Вайка, сына Серба. Этой грамотой венгерский король Сигизмунд пожаловал трансильванский замок Хунядвар Вайку, его братьям Могошу и Радулу, его двоюродному брату Радулу, а также «его сыну по имени Иоанн» (опубл. в: Fejér 1844, p. 32–33). Й. Карачони высказал предположение, что семья имела валашское происхождение, подтверждением чему служат: 1) родовые имена, в частности – Радул, среди венгров не употреблявшееся; 2) сообщение «Хроники венгров» Яноша Туроци о том, что отец Я.Х. прибыл «из закарпатских земель» (лат. patribus de transalpinis); 3) письмо венгерского короля Людовика Великого от 6 июля 1374 года, согласно которому в Венгерское королевство прибыл «Войк сын Радослава» (лат. Woyk filius Raduzlu), спасшийся бегством от валашского воеводы Владислава (Karácsonyi 1901). С точки зрения Ж. Теке, речь шла о знатном роде из валашских бояр, поскольку в грамоте Ласло V от 1 февраля 1453 года указывается, что уже «деды» (лат. progenitores) Яноша имели герб в виде ворона в жёлтом поле (Teke 1982, p. 82; грамота опубл. в: Fejér 1844, p. 177). Был пажом у вельмож, приближённых к королю Сигизмунду: у венгерского барона Дьёрдя Чаки (ишпан комитата Сатмар в 1419–1428 гг.), а до 1427 года – у сербского деспота Стефана Лазаревича, которому Сигимунд в 1411 году заложил часть венгерских территорий, в т.ч. – комитат Сатмар. Тестем Я. Хуняди стал Ласло Силади, который в 1426 году упомянут в качестве поверенного управителя комитатом Сатмар от имени сербского деспота. В 1431 году Я. Хуняди сопровождал короля Сигизмунда в Италию; в 1431–1433 гг. находился на наёмной службе у Филиппо Мария Висконти, герцога Миланского (MKL 2000). В 1434–1437 гг. Я.Х. находился при Сигизмунде, которому ссудил 1200 венгерских золотых флоринов, получив в залог сельский город Папи в комитате Арад, в 1435 году к залогу был добавлен сельский город Комьяти в комитате Темеш; в 1437 году Я.Х. обязался выставить на службу королю 50 копий (ок. 200 человек) на срок в три месяца в обмен на 1250 венгерских флоринов. При преемнике Сигизмунда, короле Альбрехте Габсбурге Я.Х. получил должности бана Сёрени (Северина) и ишпана Темеша. М. Элемер высказал предположение, что путём данных залогов и назначений на род Хуняди была возложена оборона участка юго-восточной границы с османами (Mályusz 1980, p. 572).

Барон Венгерского королевства Назначение на должность бана Сёрени в 1439 году возвело Я. Хуняди в статус барона Венгерского королевства. После избрания польского короля Владислава III на венгерский трон Я.Х. осуществил стремительную военную карьеру, возглавив королевские войска: 1) в 1440 году у Сексарда разгромил войска Ласло Гараи, который поддерживал власть королевы-вдовы Елизаветы и был противником Владислава; 2) 18 марта 1442 года у Марошсентимре потерпел поражение от османского полководца Мезид-бея, но разгромил его 25 марта у Себена; в июле того же года у Яломицы разгромил войска Шехабеддина, бейлербея Румелийского; 3) в 1443–1444 гг. командовал войсками крестового похода («долгого похода»), во главе которого встал король Владислав. 3 ноября 1443 года Я. Хуняди в битве у Ниша разгромил Касима-пашу, нового бейлербея Румелийского, а в битве у Куновицы разгромил и взял в плен Махмуд-бея – зятя османского султана Мурада II . 9 ноября 1444 года Я.Х. потерпел сокрушительное поражение от османов в кровопролитной битве при Варне, в которой пало 20000 подданных султана и 12000 крестоносцев-христиан вместе с королём Владиславом. Я. Хуняди спасся бегством с поля боя и на пути в Венгрию был схвачен валашским воеводой Владом Дракулой , но был отпущен под дипломатическим давлением со стороны венгерского надора Лёринца Хедервари (MKL 2000; Veszpémy 2006).

Управитель Венгерского королевства В 1445 году на государственном совете Я. Хуняди был избран одним из семи верховных капитанов королевства, которые вели переговоры с римским королём Фридрихом III Габсбургом о передаче Венгерскому королевству в качестве короля малолетнего сына Альбрехта – Ласло V. Контролировал Затисье. Из-за провала переговоров 6 июля 1446 года на государственном собрании Я.Х. был избран управителем Венгерского королевства (лат. regni Hungariae gubernator), обладавшим королевскими полномочиями. Организовал поход против османов, который закончился поражением венгерского войска на Косовом поле 18–19 октября 1448 года. Был захвачен в плен сербским деспотом Георгием Бранковичем, перешедшим на сторону османов, но выкуплен государственным советом за 100000 венгерских флоринов. В 1449–1450 гг. Я. Хуняди без успеха воевал против Яна Искры из Брандыса, оккупировавшего Северную Венгрию. В октябре 1450 года Я.Х. заключил с Фридрихом III мир и соглашение о выдаче Ласло V венграм к моменту его совершеннолетия. В ноябре 1452 года Я.Х. отказался от должности управителя, получив взамен должность верховного капитана от короля Ласло, который был передан Фридрихом 1 сентября 1452 года. 2 октября 1454 года Я. Хуняди разбил османского полководца Фериз-бея у Крушеваца, с 4 по 22 июля 1456 г. – руководил обороной Белграда, окончившейся поражением многотысячного османского войска. Янош Хуняди умер от чумы 11 августа 1456 (MKL 2000).