ЯНКОВСКИЙ РОСТИСЛАВ ИВАНОВИЧ

Советский и белорусский актер. Старший брат Олега Янковского .

Ранние годы. Семья

Мать – Марина Ивановна, отец – Иван (Ян) Павлович, дворянин и офицер Семеновского полка, участник Первой мировой , служил вместе с Михаилом Тухачевским . Из-за своего происхождения не раз подвергался арестам. Пробыл в заключении первую половину 1930-х годов, был повторно арестован и затем освобожден в 1937 году. Во время Великой Отечественной войны был работником тыла, переезжал с места на место вместе с семьей. Так, сначала Янковские обитали в казахском Джезказгане, затем в таджикском Ленинабаде. Здесь отец трудился на металлургических комбинатах.

Во время войны у Ростислава появились еще два брата – Николай и Олег. Сам он проходил обучение в Ленинабадской школе, занимался в художественных кружках и увлекался боксом, завоевав даже звание чемпиона в юношеских соревнованиях. Выпустившись из школы, сочетался браком с Ниной Чеишвили, у пары впоследствии родилось двое сыновей – Игорь и Владимир. Помимо прочего, молодой человек начал трудится на городской авиабазе. Участвовавшего в местных постановках юношу пригласил к себе в театр Дмитрий Лиховецкий. Параллельно Ростислав обучался в студии при драмтеатре, которую окончил в 1951 году. Играл в спектаклях «Макар Дубрава» Александра Корнейчука, «Последние» Максима Горького.

Нужно отметить, что родители привили любовь к культуре и искусству всем троим сыновьям. Все они любили театр. В начале 1950-х семья перебралась в Саратов. Здесь в 1953 году скончался Иван Павлович. Через четыре года покинул город Ростислав – он переехал в Минск, где поступил актером в Русский драматический театра имени М. Горького, в котором прослужил всю свою жизнь.

В Минске

Некоторое время вместе со старшим братом в белорусской столице жил младший Олег. Здесь он фактически дебютировал на театральной сцене, подменяя заболевшего актера.

В Русском театре Ростислав Иванович, благодаря своему таланту и аристократической харизме, стал быстро играть главные роли, при этом не застревая в рамках одного амплуа. Он стал любимцем зрителей, вместе с театром объездил весь Советский Союз, не раз получая предложения о переходе в петербургские и московские театры. Родной театр Янковский так никогда и не покинул, однако играл на других сценах как приглашенный артист. За всю свою театральную карьеру он сыграл около 160 ролей в самых разных жанрах («Дети Солнца», «Доходное место», «Мнимый больной», «Горе от ума» и многие другие).

Уже с конца 1950-х Ростислав Иванович начал сниматься в кино. Первой его работой стала картина «Красные листья» (1958). Всего в своей жизни он сыграл свыше пятидесяти киноролей, оставив кинокарьеру в 2008 году.

Признанием его актерских заслуг стали сначала звания заслуженного (1963) и народного артиста БССР (1967), а затем звание народного артиста СССР (1978). Был Ростислав Иванович и обладателем многих наград, среди которых Орден «Знак Почёта» (1967), Орден Трудового Красного Знамени (1971), Орден Дружбы народов (1991), премия «Человек года» (1997), премия «Золотая маска» (2016) и многие другие. В 2000 году Янковский стал почетным гражданином Минска.

В 1995-2010 годы Янковский председательствовал в жюри международного кинофестиваля в Минске «Листопад». Также актер занимал посты в Союзе театральных деятелей Беларуси, будучи секретарем Правления (1988-1998), а затем членом президиума (с 1998). С 2001 года входил в Международную академию театра при фонде «Маски». Общественно-политическая деятельность Ростилава Ивановича проявилась в его работе в качестве депутата Верховного Совета БССР (1985-1990), а также члена Совета Республики Национального собрания (с 2000).

Ростислав Иванович Янковский, будучи всегда очень близок с братьями, стал по существу основателем знаменитой творческой династии. Выдающийся актер скончался летом 2016 года в любимом городе. Погребен на минском Восточном кладбище. Через год здесь появился его памятник работы скульптора Николая Байрачного.