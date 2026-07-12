ЯНКОВСКИЙ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

Советский и российский актер, режиссер.

Ранние годы

Мать – Марина Ивановна, отец – Иван (Ян) Павлович, дворянин и офицер Семеновского полка, участник Первой мировой , служил вместе с Михаилом Тухачевским . Из-за своего происхождения не раз подвергался арестам. Пробыл в заключении первую половину 1930-х годов, был повторно арестован и затем освобожден в 1937 году. Во время Великой Отечественной войны был работником тыла, переезжал с места на место вместе с семьей. Так, сначала Янковские обитали в казахском Джезказгане, затем в таджикском Ленинабаде, где отец трудился на металлургических комбинатах. Сам Олег появился на свет в казахском поселке Карсаклай. У него были два старших брата – Ростислав и Николай, также добившиеся успехов в творческой сфере.

В начале 1950-х Янковские обосновались в Саратове. В 1953 году здесь скончался глава семейства Иван Павлович. Нужно отметить, что дети всегда росли в атмосфере любви к культуре и искусству. Все они интересовались театром. Старший Ростислав даже окончил театральную студию, в 1957 году он переехал в Минск для работы в Русском театре драмы им. М. Горького. С ним поехал и Олег. В Минске произошел его театральный дебют – он заменил заболевшую актрису, игравшую мальчика. Тогда же юноша много времени уделял футболу, за что даже получал выговоры от старшего брата. Вскоре Олег возвратился в Саратов, где затем окончил среднюю школу.

Изначально молодой человек планировал попробовать силы в мединституте, но случай привел его в театральное училище Саратова, куда до этого уже поступил его брат Николай. Учился младший Янковский хорошо. В училище он встретил и свою будущую супругу Людмилу Зорину. После выпуска в 1965 году молодожены вместе работали в Саратовском драмтеатре. В 1968 году у пары родился сын Филипп.

Становление и расцвет

В 1960-е состоялся и дебют Олега Ивановича в кино – по воле случая он попал в картину «Щит и меч» (1968) В. Басова, где сыграл Генриха Шварцкопфа. В том же году Янковский сыграл в драме «Служили два товарища», в которой работал вместе с Роланом Быковым и Владимиром Высоцким . Эти роли принесли молодому актеру известность, он стал звездой в родном театре, где стал получать главные роли.

В 1972 году Янковский вместе с Евгением Леоновым сыграл в кинокартине «Гонщики». Последний рассказал о молодом таланте худруку Ленкома Марку Захарову , который посмотрел Олега на сцене театра в Ленинграде (Саратовский театр тогда гастролировал). В 1973 году он взял актера, которым интересовались многие столичные театры, в Ленком. Здесь Янковский сразу получил главную роль в первой постановке Захарова «Автоград XXI».

Молодой актер продолжил работу в кино, создавая совершенно непохожие друг на друга образы («Я, Франциск Скорина», 1969; «Жди меня, Анна», 1969; «Звезда пленительного счастья», 1975, и другие). Знаковой работой стала роль в картине Андрея Тарковского «Зеркало» (1974). Некоторое расхождение актера и режиссера произошло после постановки на сцене Ленкома «Гамлета» Тарковского в 1977 году, однако их сотрудничество возобновилось в 1983 году, когда Янковский сыграл главную роль в фильме мэтра «Ностальгия», показ которой был запрещен в СССР. Съемки проходили в Италии, а роль стала одной из самых значимых в карьере Олега Ивановича.

Огромный успех имела картина М. Захарова 1978 года «Обыкновенное чудо», где Янковский сыграл одну из главных ролей – Волшебника. Перед съемками у него случился сердечный приступ, режиссер ждал его выздоровления, отказываясь менять актера. Слава укрепилась после фильма того же года «Мой ласковый и нежный зверь». Тогда же на сцене театра Олег Иванович создал неканонический и запоминающийся образ Ленина в спектакле «Синие кони на красной траве».

Очередной культовой работой актера стала главная роль в фильме М. Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» (1979). Сыграл он главные роли и в следующих картинах режиссера: «Дом, который построил Свифт» (1982) и «Убить дракона» (1988). Другой известной работой стала картина «Влюблен по собственному желанию» (1982). В том же году состоялись съемки фильма Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву» с Олегом Ивановичем в главной роли (за нее он получил Государственную премию СССР). Это стало началом сотрудничества: режиссер снял Янковского еще в четырех фильмах. В 1986 году актер, так и не сыгравший Гамлета у Тарковского, смог сделать это в постановке Глеба Панфилова.

1990-е открылись фильмом Карена Шахназарова «Цареубийца» (1991), за роль в котором Олег Иванович удостоился премии «Ника». Некоторое время он работал во Франции, именно тогда, в 1991 году, ему, последнему в истории, было присвоено звание народного артиста СССР. В начале 90-х, сложное для кинематографа и всей страны время, Олег Иванович снимался в ряде фильмом, которые не были завершены. В 1993-м он возглавил сочинский кинофестиваль «Кинотавр». Помимо осуществленных проектов в России (фильмы «Ревизор», «Роковые яйца» и другие), Янковский участвовал в киноработах британских и французских режиссеров.

Последние годы

В 2000 году Олег Иванович выступил в качестве режиссера (вместе с М. Аграновичем) в картине «Приходи на меня посмотреть», где сыграл главную роль. Знаковой работой в театре стала роль Петра I в знаменитом спектакле «Шут Балакирев» (2001). За нее Янковский удостоился ряда премий: Госпремия РФ, премия им. К.С. Станиславского, премия «Кумир», номинация на премию «Золотая маска». Другая награда – фестиваля «Кинотавр» - досталась актеру за фильм «Любовник» В. Тодоровского (2002). Еще одной выдающейся театральной работой стал образ месье Амилькара в постановке «Tout payé, или Всё оплачено». В 2006-м актер сыграл в телесериале по мотивам «Доктора Живаго» Б. Пастернака , за что получил «Золотого орла» и ТЭФИ.

Последней работой Олега Ивановича в кино стал образ митрополита Филиппа в фильме Павла Лунгина «Царь» (2008). Он был показан на Каннском кинофестивале 2009 года. Последним спектаклем для мастера стала гоголевская «Женитьба».

Проблемы со здоровьем у Янковского начались в 2008 году, когда врачи констатировали ишемическую болезнь сердца. В конце года его состояние ухудшилось, медицинское обследование выявило рак поджелудочной железы четвертой стадии. Некоторое время Олег Иванович лечился в Германии, но это не помогло. В итоге он продолжил работу в театре. Великий актер скончался в мае 2009 года в московской больнице. 22 мая в Ленкоме состоялось прощание с мастером, после чего он был погребен на Новодевичьем кладбище.

В 2011 году был учрежден Всероссийский театральный фестиваль памяти Олега Янковского.