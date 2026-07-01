ЯНКОВСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Ранние годы

Михаил Иванович родился 24 сентября 1842 г. в Тыкоцине. Происходил из польской дворянской семьи. Детские годы Я. Прошли в родовом имении.

Я. Получил блестящее образование. Прошел обучение в Горыгорецком земледельческом институте близ Могилева. Участник восстания 1863 г. Л. Звеждовского.

Участие в январском восстании сказалась на судьбе Я., и уже в сентябре 1863 г. он получил восемь лет сибирской каторги, лишившись дворянства. Однако ссылка продлилась недолго, и в 1866 г. царская амнистия сократила в два раза срок его каторги. В итоге уже в 1868 г. Я. оказался на золотых приисках, находившихся на р. Олёкме.

Дальневосточный этап

В 1872 г. Я. отбыл на Дальний Восток, войдя в состав экспедиции. В 1874 г. Я. отправился во Владивосток, приняв на себя должность управляющего золотым прииском на о-ве Аскольд. Успешная работа в новой должности позволила Я. повысить прибыль прииска.

Во Владивостоке Я. познакомился с купцом Ю.И. Бринером, с которым его связали годы дружбы. С 1877 г., когда на Аскольде была построена станция наблюдения за погодой, Я. стал направлять результаты в Пулковскую обсерваторию.

Ученый-натуралист

Я. увлекался изучением природы. Этому способствовали красоты Дальнего Востока. Коллекции фауны, собранные Я., были отправлены во многие музеи Санкт-Петербурга, Варшавы, а также Франции, Германии.

В 1879 г. Я. был восстановлен в дворянских правах. На следующий год последовал его переезд на п-ов Сидими. Здесь Я. построил свое собственное имение и занялся сельских хозяйством. Именно здесь Я. вывел новую породу лошадей, способную жить в условиях Дальнего Востока. Часто его лошади выступали на скачках. Порода приносила немалые доходы.

На протяжении своей жизни Я. увлекался пантовым оленеводством, придумав специальный станок для среза пантов. Кроме того, сельскохозяйственные угодья имения использовались под плантации по выращиванию корня женьшеня.

Многое сделал Я. для накопления знаний по географии, энтомологии, орнитологии, археологии. Был членом Общества изучения Амурского края. В 1889 г. выделил средства на сооружение музея Общества во Владивостоке.

В 1906 г. Я. отбыл во Владивосток. Его семья осталась жить в имении. Здесь он занялся торговлей книг, стал соучредителем кожевенной фирмы «Жуклевич, Янковский и Ко».

С 1908 г. жил в Семипалатинске, позднее перебрался в Сочи. Каждую осень навещал свое имение на полуострове.

Умер Я. 10 октября 1912 г. в Сочи.

Семья

Супруга – Ольга Лукинична Кузнецова. Дети: Александр, Елизавета, Юрий, Анна, Иван, Сергей, Павел.