ЯНИН ВАЛЕНТИН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Советский и российский историк и археолог. Академик АН СССР (1990), академик РАН (1991), профессор (1964), заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ (1978), начальник Новгородской археологической экспедиции (1962).

Родился 6 февраля 1929 года в Вятке в семье врача и учительницы. В 1951 году окончил кафедру археологии исторического факультета МГУ. В 1954 году под руководством профессора А.В. Арциховского защитил кандидатскую диссертацию на тему «Денежно-весовые системы домонгольской Руси». С того же года работает на кафедре археологии исторического факультета МГУ. В 1962 году назначен начальником Новгородской археологической экспедиции МГУ. В 1963 году за книгу "Новгородские посадники" (М., 1962 г.) присуждена ученая степень доктора исторических наук. С 1978 года – заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ.

Автор более 700 научных публикаций. Подготовил 23 кандидатов и 8 докторов наук. В область научных интересов входят археология и источниковедение средневекового Новгорода, исследование берестяных грамот, а также нумизматика, сфрагистика и эпиграфика Древней Руси. Впервые использовал берестяные грамоты в качестве исторического источника. Реконструировал денежно-весовую систему домонгольской Руси. Прояснил важные аспекты политической системы средневекового Новгорода.

Сочинения:

Актовые печати Древней Руси X-XV вв. Т.1-2. М., 1970; Т.3. М., 1998. (В соавт. с П.Г.Гайдуковым.)

Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода. М., 2009.

Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период. М., 1956.

Некрополь Новгородского Софийского собора. М., 1988.

Новгород и Литва. Пограничные ситуации XIII-XV вв. М., 1998.

Новгородская феодальная вотчина (Историко-генеалогическое исследование). М., 1981.

Новгородские акты XII-XV вв. Хронологический комментарий. М., 1991.

Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1997-2000 гг.). Т.XI. М., 2004. (В соавт. с А.А.Зализняком и А.А.Гиппиусом.)

Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1962-1976 гг. М., 1978. (В соавт. с А.В.Арциховским.)

Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1977-1983 гг.: Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам: Из раскопок 1951-1983 гг. М., 1986. (В соавт. с А.А.Зализняком.)

Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1984-1989 гг. М., 1993. (В соавт. с А.А.Зализняком.)

Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1990-1996 гг. Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование. Т.Х. М., 2000. (В соавт. с А.А.Зализняком.)

Новгородские посадники. М., 1962; 2-е изд. М., 2003.

Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008.

Очерки комплексного источниковедения. М., 1977.

У истоков новгородской государственности. Новгород, 2001.

Усадьба новгородского художника XII в. М., 1981. (В соавт. с Б.А.Колчиным и А.С.Хорошевым.)

Я послал тебе бересту. Изд. 1-е, М., 1965; изд. 2-е, М., 1975; изд. 3-е, М., 1998.

An Introduction to Novgorod Archaeology // The Archaeology of Novgorod, Russia. Recent Results from the Town and his Hinterland. "The Society for Medieval Archaeology, monograph Series: № 13. Lincoln, 1992; The Archaeological Study of Novgorod: An Historical Perspective. Idem.

Ein mittelalterliches Zentrum im Norden der Rus'. Die Ausgrabungen in Novgorod // Novgorod. Das mittelalterliche Zentrum und sein Umland im Norden Russlands. Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete. Bd.1. "Wachholtz Verlag", Neumünster, 2001.