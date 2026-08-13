ЯНИКУЛ (лат. Mons Janiculus)

Холм в древнем Риме на западном берегу Тибра.

Яникул не входил в число семи римских холмов, но быстро попал в зону римского влияния. Название холм получил в честь двуликого бога Януса, на Яникуле располагался храм этого божества. Яникул - вытянутое возвышение длиной в 6 км. При Анке Марции холм превратился в крепость, оборонявшую город от этрусских нападений и прикрывавшую мост, связывавший два берега Тибра. На Яникуле поднимался красный флаг во время центуриатных комиций на Марсовом поле . В III в. н.э. Яникул был включен внутрь стены Аврелиана. Здесь находились могила царя Нумы Помпилия , святилище древней богини Фуррины (ее функции плохо представлял даже знаменитый римский антиквар Варрон, живший в I в. до н.э.), на Яникуле был убит Гай Семпроний Гракх, а позже был построен храм сирийского бога Юпитера Гелиополитанского. В целом во время поздней Республики и Империи Яникул был жилым и ремесленным районом с небольшим количеством общественных зданий.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев