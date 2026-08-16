ЯНЧУК Игорь Иванович

Окончил МГУ в 1960 г.

Канд. дис.: Политика США в Латинской Америке, 1939-1941 гг. (ИВИ АН СССР, 1967).

Докт. дис.: Политика США в Латинской Америке, 1918-1929 гг. (ИВИ, 1985).

Д-р ист. наук, вед. науч. сотр. Центра латиноамериканских исследований ИВИ РАН.

История Перу, США, история Коминтерна.

Сочинения:

Политика США в Латинской Америке, 1939-1945 гг. М., 1975;

Политика США в Латинской Америке, 1918-1929 гг. М., 1982;

История Перу с древнейших времен до конца ХХ в. М., 2000;

История Латинской Америки. М., 2000. Т.1-4 (в соавторстве).