ЯНЧЕВЕЦКАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА

Выдающаяся исполнительница русского романса

Биография и творчество

Родилась в семье штабс-капитана Петра Михайловича Виноградова. Первые ее годы жизни прошли в Брестской крепости. После смерти отца переехала в Брест, затем в Санкт-Петербург. Работала швеей, затем в типографии корректором, где познакомилась с редактором Я.Г. Янчевецким, за которого и вышла замуж. Ее карьера, как певицы началась на сцене цирка «Модерн», где она работала под псевдонимом «графиня Елена Рок». В 1913 г. Янчевецкий стал корреспондентом Санкт-Петербургского телеграфного агентства в Стамбуле, но Ольга вскоре вернулась в Россию, а ее мужа отправили работать в Румынию.

Училась в Драматической школе у А. П. Петровского и И.Ф. Шмита, где обратили внимание на ее вокал. Стала брать частные уроки у итальянской оперной певицы Вирджинии (Веры Владимировны) Домелли. Выступала в театре миниатюр. В 1917 г. ее взяли на работу в студию театра музыкальной драмы, но из-за революционных событий он закрылся. Янчевецкая уезжает из столицы в Харьков, затем в Севастополь, где работает в местной оперетте.

В конце 1920 г. уехала из России и приехала в Королевство СХС. На пароходе познакомилась с будущим мужем Ю. Азбукиным, ставшим ее бессменным аккомпаниатором. Выступала в составе музыкальной труппы «Летучая мышь», которую создали русские эмигранты в Сплите. Рядом с городом удалось открыть собственный театр, развлекавший публику небольшими опереттами и комическими представлениями. Труппа также активно гастролировала. В 1924 г. Янчевецкая уехала в Загреб, где стала выступать в эмигрантском ресторане «Москва», затем пела романсы в небольшом театре Би-ба-бо уже для местной публики. Янчевецкая быстро приобрела популярность. Во время Второй мировой войны не выходила на сцену, а после освобождения Югославии переехала в Белград. Возобновила свою творческую деятельность, пела в ресторане «Казбек», выступала в театре, снималась в кино. В 1970 г. приехала в Москву, где смогла встретиться с сыном. В 70-е гг. было записано несколько пластинок, в том числе в США. В 2010 г. был снят и показан на сербском телевидении документальный фильм «Ольга Янчевецкая».

Фильмография

Kогда буду мёртвым и белым (1967)

Jutro (1967)

Podne (1968)

Ludi emigranti (1973)

Grlom u jagode (1975)

Pavle Pavlovic (1975)

Okretne igre (1976)

Библиография

Димитријевић К. Краљица руске романсе: животна исповест госпође Олге Јанчевецке. Београд, 2003.

Косик В.И. Русская культура в Хорватии, 1920-1930-е годы // Вестник СПбГУК. 2015. №1 (22).

Сосудин Ю.Я. Ольга Янчевецкая (Виноградова) (1890—1978) // Незабываемые певцы: Очерки коллекционера. СПб., 2000.

Тесемников В.А., Косик В.И. Русский Белград. М., 2008.