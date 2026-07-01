ЯНАЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

Советский партийный и государственный деятель, член Политбюро, вице-президент СССР, участник ГКЧП .

Биография

В 1959 г. окончил Горьковский сельскохозяйственный институт. После этого работал по специальности в качестве инженера, был начальником торфомелиоративного отряда. Затем началась его комсомольская карьера, где он достиг к 1966 г. поста первого секретаря областного комитета ВЛКСМ. В 1967 г. окончил Всесоюзный заочный юридический институт, что открыло путь на более высокий пост уже всесоюзного значения: он стал председателем Комитета молодёжных организаций СССР. С 1980 по 1986 гг. начал заниматься вопросами и внешней политики, став заместителем председателя президиума Союза Советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Отвечал за связи с Японией, США, Канадой, странами Юго-Восточной Азии. Параллельно работал в качестве члена редколлегии журнала «Вокруг света». Во второй половине 1980-х гг. начал активно проявлять себя в качестве деятеля профсоюзного движения, в 1990 г. занял пост председателя ВЦСПС.

В июле 1990 г. был избран членом ЦК КПСС, вошел в состав Политбюро и стал секретарём ЦК КПСС по международным вопросам. С декабря 1990 по сентябрь 1991 гг. занимал пост вице-президента СССР по предложению М.С. Горбачева, занимался межнациональными и социальными вопросами. Во время событий 19-21 августа 1991 г., получивших название «августовского путча», исполнял обязанности Президента СССР и был одним из участников ГКЧП. После провала попытки путча, был арестован и большую часть времени до своего освобождения провел в «Матросской тишине». 4 сентября V внеочередной Съезд народных депутатов СССР снял его c поста вице-президента СССР. 26 января 1993 г. вместе с другими членами ГКЧП был освобожден из-под стражи. В феврале 1994 г. они были амнистированы, в связи с чем уголовное преследование было прекращено. После освобождения принимал активное участие в съездах и других мероприятиях КПРФ. Занимался благотворительностью и возглавлял Фонд помощи детям-инвалидам с детства.

В начале 2000-х гг. занимался преподавательской деятельностью, был заведующим кафедрой отечественной истории и международных отношений Российской международной академии туризма.

Скончался от рака легких и был похоронен на Троекуровском кладбище.