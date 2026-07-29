ЯН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Образование и карьера

Родился в семье учителя гимназии. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Занимался изучением восточных языков. Много путешествовал по России; некоторое время жил в Великобритании. Участник ряда экспедиций в Хиву, Афганистан и Персию. Военный корреспондент Санкт-Петербургского телеграфного агентства на Дальнем Востоке в период Русско-японской войны. Позднее работал корреспондентом в Турции и Румынии.

Будучи сотрудником типографии в белой Сибири, принимал участие в Гражданской войне. После ее окончания был учителем, затем трудился корреспондентом и редактором.

Творчество

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. Василий Григорьевич опубликовал ряд исторических рассказов и повестей.

Автор цикла романов «Чингисхан» (1939), «Батый» (1942), «К “последнему морю”» (1951). В этом цикле В.Г. Ян показывал историю жестоких завоевательных походов монголо-татар, а также героическое противодействие захватчикам, прежде всего, со стороны народов, населявших будущую территорию СССР (Русь, Средняя Азия). В.Г. Ян показывал события через образы правителей и простых людей. По своему патриотическому звучанию эти произведения были особенно актуальны в период Великой Отечественной войны.

Заключительным произведением цикла писателя о событиях XIII в. в Европе и Азии стала повесть «Юность полководца» (1952), в которой рассказывается о заслугах князя Александра Невского в деле обороны Руси от шведов и Тевтонского ордена в 40-х гг. XIII в. В повести «Юность полководца» нашло отражение положение Великого Новгорода, остававшегося формально независимым от Золотой Орды, но подвергшегося экспансии с Запада. Особое внимание в своих произведениях В.Г. Ян уделял показу отрицательной роли феодальной раздробленности для обороны Руси.

Смерть писателя не позволила реализовать замысел единого романа о событиях XIII в. с параллельным анализом событий на Востоке и Западе.

Произведения В.Г. Яна переведены на 50 языков, выпущены общим тиражом более 20 млн. экземпляров и занимают видное место в отечественной исторической романистике в силу своей художественной выразительности и исторической достоверности.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.