ЯКУБОВСКИЙ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ

Биография

Иван Игнатьевич Якубовский родился 25 декабря 1911 года (по новому стилю – 7 января 1912 года) в деревне Зайцево (ныне – Горецкий район Могилёвской области Белоруссии) в семье крестьянина. По национальности белорус. Окончил семь классов школы, после чего работал в сельском хозяйстве, затем на кирпичном заводе. В 1932 году Якубовский окончил Оршанский педагогический техникум, после чего работал учителем в сельской школе.

В 1932 году Якубовский был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию по партийному набору. В 1934 году окончил Объединённую Белорусскую военную школу, после чего командовал артиллерийским взводом, миномётной батареей. В 1935 году окончил бронетанковые курсы усовершенствования командного состава в Ленинграде. Участвовал в советско-финской войне , будучи командиром танковой роты 22-го лёгкого танкового полка. С апреля 1941 года командовал танковым батальоном 26-й танковой дивизии. В этой должности Якубовский встретил начало Великой Отечественной войны .

Великая Отечественная война

В июле 1941 года Якубовский был назначен командиром танкового полка 121-й танковой бригады 3-й армии. С января 1942 года служил заместителем командира танковой бригады, участвовал в контрнаступлении под Москвой . В марте 1942 года Якубовский стал командиром 91-й отдельной танковой бригады 3-й гвардейской танковой армии. Под его командованием это соединение успешно действовало во время Сталинградской и Курской битв, освобождения Донбасса , битвы за Днепр , Киевской , Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-Черновицкой операций. Бригада освобождала города Киев , Житомир , Фастов. За те бои Якубовский был удостоен звания Героя Советского Союза , а его бригада получила почётное наименование «Фастовская».

С июня 1944 года Якубовский занимал должность заместителя командира 6-го гвардейского танкового корпуса. Участвовал в освобождении города Перемышля, переправе частей корпуса через Вислу, Сандомирско-Силезской и Верхне-Силезской операций. За умелое руководство воинскими соединениями при освобождении Польши Якубовский во второй раз был удостоен звания Героя Советского Союза.

В апреле 1945 года Якубовский получил звание генерал-майора танковых войск и был назначен заместителем командира 7-го гвардейского танкового корпуса. Руководил действиями подчинённых частей во время Берлинской и Пражской операций.

Послевоенная карьера

В послевоенное время продолжал службу в Советской Армии, был заместителем командира танковой дивизии в составе Центральной группы войск. В 1948 году Якубовский окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, после чего командовал сначала 2-й гвардейской отдельной танковой дивизией, затем 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии. В апреле 1952 года он был назначен командующим бронетанковыми и механизированными войсками Прикарпатского военного округа. В 1953 году Якубовскому было присвоено звание генерал-лейтенанта танковых войск, тогда же он был назначен командующим 1-й гвардейской механизированной армией в составе Группы советских войск в Германии (ГСВГ). Прослужил в ГДР в общей сложности 12 лет, был командующим 1-й гвардейской танковой армией, первым заместителем главнокомандующего, главнокомандующим ГСВГ. В феврале 1958 года Якубовскому было присвоено звание генерал-полковника, в апреле 1962 года – генерала армии.

В январе 1965 года Якубовский вернулся в СССР, получив назначение на должность командующего Киевским военным округом. 12 апреля 1967 года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. В тот же день Якубовский был переведён в центральный аппарат Министерства обороны СССР , где вплоть до самой смерти был первым заместителем министра и (с июля 1967 года) главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами государств – участников Организации Варшавского договора .

Избирался членом ЦК КПСС (1961-1976), депутатом Верховного Совета СССР с 6-й по 9-й созывы (1962-1976), депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го, 4-го и 5-го созывов (1947-1951, 1955-1963).

Умер 30 ноября 1976 года. Урна с прахом Якубовского установлена в некрополе у Кремлёвской стены на Красной площади в Москве.