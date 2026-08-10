ЯКУБОВСКАЯ Ирина Владиславовна

Кандидат исторических наук, доцент.

Кандидат истических наук кафедры всеобщей истории Новгородского гос. ун-та им. Ярослава Мудрого.

Окончила исторический факультет Удмуртского государственного в 1977 г. В 1983 г. в ЛГУ ( СПбГУ) защитила кандидатскую диссертацию на тему «Кризис либеральной партии Великобритании . 1914-1924 гг. Политический аспект проблемы». После окончания аспирантуры в 1982 г. по направлению Министерства Просвещения РФ - на кафедре Всеобщей истории НовГУ (ранее НГПИ). Работала в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента. С 1997 по 2002 г. - зав. секцией новой и новейшей истории. 2002- 2008 г. – за.кафедрой Всеобщей истории. С 2008 г. - доцент кафедры ВИ НовГУ. Почетный работник Высшего профессионального образования ( 2000), награждена Грамотой Министерства образования и науки РФ (2007). Заслуженный работник НовГУ (2009). Автор более 110 научных и методических публикаций. Активно работает по теме докторской диссертации: « Англия и Россия последней трети XIX в.: стереотипы, имиджы, представления».

Сочинения:

Балканские проблемы на первом этапе политики статус-кво в конце XIX -начале XX вв. // Вестник НовГУ. № 15, 2000;

Воспитание, образование и политические взгляды У.Ю. Гладстона // Философский век. Альманах 22. СПБ., 2002;

Реформы первого кабинета Гладстона и социальный либерализм // Мета-морфозы истории. Альманах. Вып. 3. Псков, 2003;

«Европейский концерт» и двусторонние соглашения: 1895 –1898 гг. // Вестник НовГУ. Серия: Гуманитарные науки: история, литературоведение, языкознание. 2003. № 25;

Историческое время в методике изучения политических культур: Англия и Россия 1860 – 1870-х годов // Пространство и время в восприятии человека: историко-психологический аспект. СПб., 2003;

«Образы Англии» в представлениях ранних и поздних славянофилов: от Хомякова до Победоносцева // История идей и история общества. Нижневартовск, 2004.