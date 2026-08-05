ЯКОВЛЕВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Из дворян Московской губернии. Окончил Межевой корпус. 27.8.1869 поступил в 3-е военное Александровское училище. 20.1.1871 получил звание портупей-юнкера. 24.8.1871 окончил училище по 1-му разряду и произведен в прапорщики (со старшинством с 11.8.1871) с назначением в 1-ю полевую артиллерийскую бригаду. 6.11.1872 произведен в подпоручики. 29.12.1873 произведен в поручики. 9.12.1876 произведен в штабс-капитаны. 28.12.1876 переведен во 2-ю запасную артиллерийскую бригаду. 10.10.1878 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 18.10.1878 произведен в капитаны. 23.4.1881 окончил академию по 2-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Виленский военный округ. 27.11.1881 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом 2-й кавалерийской дивизии. 8.5.1882 назначен для поручений при штабе 2-го армейского корпуса. 30.7.1882 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Киевского военного округа. 30.8.1882 произведен в подполковники с утверждением в должности. 1.10.1883 назначен столоначальником Главного штаба. 24.10.1884 назначен для поручений при штабе Московского военного округа. С 9.10.1885 по 11.10.1886 прикомандирован к 12-му гренадерскому Астраханскому полку для цензового батальоном. 30.8.1886 произведен в полковники за отличие по службе. 27.12.1886 назначен старшим адъютантом штаба войск Московского военного округа. 6.11.1888 назначен начальником штаба 18-й пехотной дивизии. 23.3.1892 назначен начальником штаба 35-й пехотной дивизии. 5.6.1896 назначен командиром 7-го гренадерского Самогитского полка. 10.3.1898 назначен начальником штаба 17-го армейского корпуса. 14.6.1898 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 27.7.1901 назначен начальником Московского военного училища. 2.10.1903 назначен начальником Александровского военного училища. 6.12.1904 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 8.6.1905 назначен начальником 3-й гренадерской дивизии. 15.4.1909 назначен командиром 17-го армейского корпуса. 6.12.1910 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 2.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 14.7.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь коллежского советника Вера Николаевна (урожденная Таланова). Детей не имел.