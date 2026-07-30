ЯКОВЛЕВ ЛЕВ АЛЕКСЕЕВИЧ

Русский дипломат, действительный тайный советник, сенатор из рода Яковлевых. Дядя А. И. Герцена.

Происхождение и образование.

Из древнего дворянского рода. Сын президента Юстиц-коллегии, действительного статского советника Алексея Александровича Яковлева (1726—1781) от брака с княжной Натальей Борисовной Мещерской (1734—1781). Получил домашнее образование.

Военная служба.

С 1.01.1774 (с неполных 10 лет) числился каптенармусом в лейб-гвардии Измайловском полку, затем — сержантом. В январе 1788 произведен в прапорщики, в 1790— в подпоручики. Участник русско-шведской войны 1788—1790. В 1791 получил чин поручика, в январе 1796 — капитан-поручика, а 16.04.1796 — капитана. В 1795 и 1796 служил волонтёром в Англии, на эскадре адмирала Дункана. В 1798 г. получил звание полковника.

Дипломатическая служба.

В сентябре 1798 г. был назначен канцелярии советником в Коллегию иностранных дел и отправлен вначале к российской миссии в Швецию, а оттуда в Англию, где в мае 1800 г. произведен в статские советники и 9 мая перемещен в Вюртемберг поверенным в делах. Пожалованный в 1807 в камергеры Высочайшего Двора, в 1809 переименован в чрезвычайные посланники и полномочные министры.

В 1810 г. назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром при короле Вестфалии Жероме Бонапарте (младшем брате императора Наполеона I) и занимал этот пост до июня 1812. Задержанный здесь в связи с началом военных действий между Францией и Россией, Яковлев с помощью своего камердинера сумел спасти и вывезти дипломатические документы.

Служба в России.

28.03.1820 произведен в тайные советники и назначен сенатором Московских департаментов Сената. С августа 1829 одновременно состоял почетным опекуном Московского присутствия опекунского совета, управляющим Мариинской больницей и членом совета Екатерининского и Александровского институтов. В апреле 1838 произведен в действительные тайные советники. За службу удостоен ряда высших российских орденов: Св. Анны 1-й степ. (1812), Св. Владимира 2-й степ. (1831), Белого Орла (1835). Скончался в Москве в возрасте 75 лет; похоронен там же в Новодевичьем монастыре.

Личная жизнь.

Женат не был, но имел «воспитанников» (внебрачных детей), которые получили первоначально фамилию Львовых-Левицких: Сергея (впоследствии придворный фотограф Левицкий, его дочь Прасковья была замужем за А.А. Гирсом ), Ивана, Софью (замужем за инженер-генерал-лейтенантом А.А. Поленовым) и Наталью.