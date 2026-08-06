ЯКОВЛЕВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Из дворян Подольской губернии. Окончил Орловскую Бахтина военную гимназию. 8.8.1868 поступил в Михайловское артиллерийское училище. 14.5.1871 получил звание портупей-юнкера. 11.8.1871 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 21.7.1870) с назначением в 33-ю артиллерийскую бригаду. 31.10.1871 произведен в поручики. 26.9.1873 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. 29.12.1873 произведен в штабс-капитаны. 22.7.1876 окончил академию по 1-му разряду). 23.07.1876 назначен столоначальником 2-го стола 2-го учебного отделения Главного управления военно-учебных заведений. 26.12.1877 произведен в капитаны. 20.12.1883 назначен столоначальником 1-го стола 2-го учебного отделения Главного управления военно-учебных заведений. 30.08.1886 произведен в подполковники за отличие по службе. 14.01.1891 назначен штатным преподавателем артиллерии Павловского военного училища с оставлением в должности. 21.4.1891произведен в полковник. 28.5.1893 назначен начальником 1-го отделения Главного управления военно-учебных заведений с оставлением штатным преподавателем Павловского военного училища. 31.7.1900 назначен директором Николаевского кадетского корпуса. 1.4.1901 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 1.7.1906 назначен помощником главного начальника военно-учебных заведений. 27.2.1910 в связи с упразднением должности главного начальника военно-учебных заведений назначен вр. и .д. помощника начальника Главного управления военно-учебных заведений. 8.3.1910 назначен помощником начальника Главного управления военно-учебных заведений (объявлено в Высочайшем приказе от 9.3.1910). 22.4.1907 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 22.3.1915 произведен в генералы от артиллерии за отличие по службе. 10.6.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Проживал в Петрограде.

Жена: дочь протоиерея Фомаида Никаноровна (урожденная Смолич). Дети: Всеволод (р. 21.3.1882).