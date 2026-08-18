ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич

Советский авиаконструктор, генерал-полковник, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда.

Родился в Москве. В 1927 г. поступил в Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского. В 1931 г., после окончания академии, поступил инженером на авиазавод. Еще во время обучения в академии увлекся конструированием легких спортивных и учебных самолетов, некоторые из которых строились серийно. На самолетах АИР-6, АИР-9бис и АИР-12 его конструкции был установлен ряд международных рекордов. В 1934 г. А. С. Яковлев получил свою собственную производственную базу (бывшую кроватную мастерскую), а в 1935 г. стал начальником отдела легких самолетов в Главном Управлении авиапромышленности. В 1936 г. А. С. Яковлев спроектировал одноместный учебно-тренировочный самолет УТ-1, а годом позже — двухместный УТ-2. Самолеты строились большой серией, а УТ-2, наряду с поликарповским У-2, стал основным учебным самолетом ВВС вплоть до конца войны. Проектировался также двухмоторный УТ-3, предназначенный для обучения летчиков многомоторных самолетов, но начавшаяся война не дала начать его серийное производство. В 1939 г. конструктор по собственной инициативе построил скоростной двухмоторный самолет «22». Его летные характеристики произвели большое впечатление не только на военных, но и на самого Сталина. Яковлев стал пользоваться особым расположением вождя, а в 1940 г. его назначили заместителем наркома авиапромышленности. Перспективный самолет решено было немедленно запустить в производство в качестве ближнего бомбардировщика под обозначением ББ-22, но в процессе доработок, установки вооружения и бомбардировочного оборудования машина во многом утратила свои впечатляющие данные. Вскоре производство Як-2 и Як-4, как с 1940 г. назвали различные модификации ББ-22, было прекращено. Тем не менее, эти самолеты приняли участие в боевых действиях в начальный период войны. Весной 1939 г. Яковлеву предложили спроектировать современный скоростной истребитель, и молодой конструктор с энтузиазмом взялся за новое для себя дело. В работе он широко использовал свой опыт конструирования спортивных самолетов, поэтому все последующие истребители Яковлева отличали легкость, маневренность и хорошая управляемость. Уже через год прошли испытания нового истребителя И-26 (с декабря 1940 г.— Як-1). Он стал лучшим среди аналогичных советских машин начального периода Великой Отечественной войны. Продолжая совершенствовать Як-1, в нач. 1943 г. Яковлев создает на его основе истребитель Як-3, один из лучших истребителей 2-й мировой войны, не имевший себе равных по маневренным характеристикам. Параллельно с линией Як-1 — Як-3, в годы войны Александр Сергеевич развивал линию истребителей Як-7 — Як-9. Як-7 был создан в кон. 1941 г. на базе учебно-тренировочного истребителя УТИ-26, близкого по конструкции к Як-1. Уже в кон. 1942 г. Яковлев выпускает улучшенную версию Як-7, названную Як-9. Эта машина стала самым массовым советским истребителем Великой Отечественной войны и выпускалась в нескольких модификациях, различавшихся вооружением, дальностью полета и двигателями. Всего за годы войны было выпущено ок. 36 тыс. истребителей «Як», сыгравших огромную роль в победе советского народа. Истребители Як-3 и Як-9У заняли достойное место в ряду лучших истребителей мира. На этих машинах сражались не только советские асы Г. Н. Захаров, Н. М. Скоморохов и другие, но и летчики французского полка «Нормандия-Неман», а также чехи и поляки. Кроме истребителей, А. С. Яковлев в 1942 г. всего за 6 месяцев создал легкий транспортный самолет Як-6, использовавшийся в качестве связного и штабного. Разностороннее конструкторское дарование А. С. Яковлева давало себя знать и после войны. Среди созданных им самолетов есть спортивные (Як-18П, Як-55), легкие многоцелевые гражданские (Як-10, Як-12), учебно-тренировочные (Як-11, Як-18), пассажирские (Як-40, Як-42), истребители (Як-15, Як-23), перехватчики (Як-25, Як-28П), самолеты с вертикальным взлетом и посадкой (Як-38, Як-141), бомбардировщики (Як-28) и даже вертолеты (Як-24).