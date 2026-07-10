ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ

Российский дипломат и общественный деятель, действительный статский советник, почетный член Императорского Православного Палестинского Общества.

В 1872—1873 гг. обучался в Первом военном Павловском училище. Окончил учебное отделение восточных языков при Азиатском департаменте МИДа.

Дипломатическая служба.

С 1878 секретарь и драгоман генконсульства в Иерусалиме. В 1885 3-й, в 1895 2-й драгоман посольства в Константинополе. С 1896 г. управляющий генконсульством, с 1897 генеральный консул в Иерусалиме. Проявлял большую заботу о русском землевладении в Палестине, составленные им аналитические обзоры и описи объектов российской недвижимости на Святой Земле до сих пор являются надёжным историческим и юридическим источником. Яковлев стремился пресекать попытки других государств и конфессий ущемить интересы Русской православной церкви в Палестине, в то же время преодолевая проявлявшиеся время от времени недружественные настроения по отношению к России со стороны Иерусалимской патриархии.

«Айн-Фарское дело».

Сыграл большую роль в улаживании в 1904 г. «Айн-Фарского дела», связанного с вопросом о приобретении русскими монахами развалин древней Фаранской Лавры преподобного Харитона Исповедника. 7.02 и 26.02.1904 иерусалимский патриарх Дамиан дважды обращался в русское генконсульство и к иерусалимскому губернатору с протестом против русского приобретения и с декларацией своих прав «на все развалины в Палестине». Иерусалимская патриархия подключила к тяжбе все возможные каналы влияния, начиная с вселенского (константинопольского) патриарха и заканчивая коррумпированными турецкими МИДом, МВД и Минюстом, где у неё имелись свои агенты влияния. Не довольствуясь письменными протестами, греки перешли к откровенным демонстрациям. 10.06.1904 в Айн-Фару прибыли два драгомана Патриархии в сопровождении трёх монахов и десяти феллахов-мусульман - все с вооружением. На указание генконсула, что подобные действия являются «явно враждебными», патриарх лицемерно отвечал, что не видит ничего дурного в том, «что трое наших простодушных, добродетельных и мирных монахов прибыли в Айн-Фара с тем, чтобы продолжать свое подвижничество в одной из пещер — не на стороне оспариваемого участка».

В сентябре из Константинополя посыпались строгие запросы, понудившие иерусалимского губернатора Решид-бея к резким действиям. Вопрос, как писал Яковлев, «свёлся к тому, кто победит — русский консул при помощи посольства или Патриархия при поддержке турецкого губернатора». В итоге МИД России предписал послу в Константинополе И.А. Зиновьеву «дать понять Патриархии, к каким печальным и даже пагубным последствиям может привести тот путь, на который она вступила в своих отношениях с российским представителем, а равно и с нашею Духовною Миссией в Святой Земле». Судебное разбирательство было в результате вскоре прекращено и участок остался за русскими монахами.

С 1907 чрезвычайный посланник и полномочный министр в Сиаме, занимал этот пост до смерти.