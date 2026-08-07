ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Биография и государственная служба

А.А. Яковлев происходил из знатного рода, который вел свое происхождение от боярина Андрея Кобылы, как и представители династии Романовых. Его отцом был действительный статский советник Алексей Александрович Яковлев, президент Юстиц-коллегии. Помимо этого, приходился родным дядей А.И. Герцена , который увековечил его образ в своем творчестве («Былое и думы»).

Начальный этап своей карьеры А.А. Яковлев начинал в Коллегии иностранных дел, где зарекомендовал себя с положительной стороны. После восшествия на престол Александра I сфера деятельности Яковлева меняется. Новый российский император планировал реформировать систему государственного управления, в том числе и сферу управления церковного. К 1802 г. А.А. Яковлев уже являлся действительным статским советником, опытным дипломатом, и в конце этого года он стал обер-прокурором Святейшего Синода.

На посту обер-прокурора А.А. Яковлев занимался прежде всего проблемами в управлении хозяйственными делами Святейшего Синода, которое до его прихода находилось за пределами контроля главы этого органа. Яковлев во всех его начинаниях пользовался поддержкой одного из ближайших сподвижников Александра I, члена Негласного комитета Н.Н. Новосильцева . Благодаря его влиянию полномочия А.А. Яковлева были расширены в том числе и в области хозяйственного управления. Кроме того, Яковлев стремился к большей централизации управления в целом, стремясь ограничить полномочия секретарей духовных консисторий.

Интерес Яковлева к хозяйственным вопросам и его стремление следовать «Духовному регламенту» времен Петра I и обер-прокурорской инструкции тех лет вызывали негативную реакцию многих церковных иерархов, в частности, митрополита Санкт-Петербургского Амвросия (Подобедова) . В результате Яковлев оказывался жертвой интриг и далеко не все его инициативы (например, вопрос о расходовании остатков церковных денег или о злоупотреблениях в работе синодальной типографии) получали поддержку у императора. На А.А. Яковлева в течение всего времени его пребывания на посту обер-прокурора Святейшего Синода поступали непрерывные жалобы от духовенства. В результате, учитывая сложившуюся вокруг него обстановку, Яковлев сам стал просить императора об отставке. На посту обер-прокурора он пробыл менее года. Скончался в Санкт-Петербурге, похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.