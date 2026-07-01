ЯКОВ I СТЮАРТ (англ. James I Stuart)

Король Шотландии (с 1567 года) и Англии (с 1603 года), сын Марии Стюарт, первый представитель династии Стюартов на английском престоле.

Потомок Тюдоров и наследник шотландской короны (которую он получил еще младенцем, в результате отречения своей матери - Марии), он с детства был окружен интригами. Шотландские придворные клики боролись между собой, а в стране тем временем укоренялся кальвинизм. Одним из самых заметных его учителей был Джордж Бьюкенен, известный своими радикальными взглядами близкими к республиканским.

Первые десятилетия правления Якова отмечены жесткой борьбой за форму церковного устройства Шотландии. Епископальную форма, с ее стройной и подчиненной монарху структурой, не устраивала сторонников дальнейшей реформации Церкви Шотландии, во главе которых выступал Эндрю Мелвилл. Противников епископального устройства, пресвитериан, не устраивала сложившаяся организационная структура, слишком похожая на римскую, слишком помпезная и управляемая.

К концу XVI в. Яков сумел утвердить некий паритет между епископами и пресвитерианской Генеральной Ассамблей, а также фактически подчинил себе последнюю. Сторонник неограниченной власти монарха, Яков не только делом, но и словом обосновывал свою позицию, написав ряд трудов с изложением теоретической стороны вопроса власти. Кроме того, важным источником его взглядов являются речи, произнесенные им на заседаниях английского Парламента и впоследствии изданные.

Смерть своей матери, которую он фактически не знал, Яков воспринял сдержанно и смиренно, так как совершенно не хотел ссоры с Елизаветой, преемником которой на английском престоле он должен был стать. В 1603 г. Елизавета умерла, а Яков, получив известие об этом, без промедлений выдвинулся в Лондон. Его правление - начало личной унии, Унии Корон Англии и Шотландии.

Политика Якова-короля Англии отличалась миролюбивым и даже миротворческим характером. Он старался примирить религиозные группы и придворные партии и весьма преуспел в этом. Тем не менее, 5 ноября 1605 г. он, а также практически весь нобилитет королевства едва не стали жертвой заговора католиков-экстремистов, известного как Пороховой Заговор.

Внутренне спокойствие и процветание Англии подверглись проверке в 1618 г. вместе с началом Тридцатилетней войны. Дочь Якова Елизавета была женой того самого пфальцграфа Фридриха, "зимнего короля" Богемии. Интересы династии и европейских протестантов толкали миролюбивого Якова к решительным действиям, однако их не последовало. Английская военная помощь ограничилась небольшим волонтерским корпусом.

Известен Яков также благодаря своим фаворитам и прежде всего Джорджу Вильерсу, 1-му герцогу Бэкингему, который стал одним из символов фаворитизма, как явления. В 1625 г. король Яков умер, оставив престол и долги своему сыну Карлу, управление Бэкингему.